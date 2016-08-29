найдите лучше,хотя я наверное не туда посылаю,после такого
Просто посмотрите новостной фон
а потом возмущаться?
может таки покопаться в себе?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:15
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:24
Хорошие новости от Минфина
За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 23 січня 2018 року, до державного бюджету залучено 2 314 477 697,50 гривень.
Погашений на этой неделе нет , так что это чистое изъятие ликвидности с рынка.
Размещение на 91 день - 1,193 млрд грн ( 15,9% )
182 дня ( 16% ) - 982 млн.грн
1092 дня ( 15,7% ) - 192 млн.грн
Живите своим умом!
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:45
есть и другие "незорькины" неплохие новости - "По данным ГФС, на 1 декабря 2017 года было заблокировано 44,8 тыс. налоговых накладных на общую сумму 2,1 млрд грн. Это те, что подпадают под «амнистию» и должны были быть разблокированы.
К 17 января 2018 года было решено разблокировать свыше 35 тыс. НН почти на 1,7 млрд грн, а реально уже прошли регистрацию 32,4 тыс. Еще 2,7 тыс. документов ожидают появления лимита на НДС-счетах"
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:51
А що ви хочете. Цей форум для людей хто оперує сумами в межах вартості 3-х кімнатної квартири. Всі інші, які мають суттєво більше вільних коштів, або давно живуть на відсотки або просто не маю часу на цей форум оскільки працюють і реально заробляють за тиждень/місяць як більшість із нас за рік.
Тут ви не знайдете ґрунтовну пораду на 10-20 тис $. Максимум на 100-200$. А хочете дорожчу - ідіть до інвестбанкіра.
Ну і звичайно, Ви праві. В наших "Степях" прогнозувати - це марна справа.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:54
У найближчі чотири роки Україна має cплатити по зовнішнім боргам $22,7 млрд. Пік виплат припадає на 2019 рік – $5,5 млрд, тоді як на 2018 рік – $4,5 млрд. Водночас обсяг усіх необхідніх виплат у поточному році по валютним зобов’язанням (з урахуванням $2,6 млрд по валютним ОВДП, тоді як у 2019 році - $1,4 млрд) – $7,1 млрд (проти $6,9 млрд у 2019-му). Якщо Мінфіну вдасться рефінансувати внутрішні валютні борги за рахунок нових випусків ОВДП, то для погашення решти $4,5 млрд державі доведеться маневрувати між трьома варіантами: транші МВФ в обмін на виконання його вимог; випуск євробондів (під високий відсоток, якщо співпраці з МВФ не буде); скорочення золотовалютних резервів (на 01.01.2018 - $18,8 млрд, що несуттєво перевищує мінімально необхідний рівень 3 місяців імпорту). У держбюджеті-2018 закладені зовнішні запозичення на $3,7 млрд, пише агентство «ЛігаБізнесІнформ».
Структура необхідних виплат держави по валютним зобов’язанням у 2018 році така: крім $2,6 млрд по валютні ОВДП, ще стільки ж - погашення боргів перед МВФ (причому $1,5 млрд – за рахунок Мінфіну; $1,1 млрд – за рахунок Нацбанку); $1,1 млрд – погашення відсотків по суверенним єврооблігаціям; $700 млн – по решті валютних зобов’язань (у т.ч. перед Світовим банком, ЄС тощо). Також в 2018 році починаєтьсяпогашення основної суми за євробондами старих випусків, але обсяги поки невеликі - $100 млн.
Без урахування валютних ОВДП, зовнішні виплати в 2018 році приблизно відповідають борговому навантаженню минулого року, каже глава аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.
Найбільш інтенсивні періоди в плані виплат по зовнішнім боргам – березень і вересень.
Проблем Україні можуть додати "судові" статті зовнішнього боргу - $2 млрд за підсумками стокгольмського спору з «Газпромом», $3 млрд - по "боргу Януковича", $0,3-0,5 млрд - за євробондами Приватбанку і ще $1,1 млрд - по конфіскованим активам «імені» «Сім’ї».
Слава Героям
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:01
дядя Caша можете прокомментировать в вечернем выпуске .-"валютный курс пошел расти после появления информации от Госказначейства о выплате крупной партии возмещений по НДС — 4,2 млрд. грн. Эта сумма к вечеру оказалась на счетах предприятий.
Уже третья выплата: первая была 19 января, затем 22 числа и вот сейчас. И это еще не все, бизнес ждет новых выплат до конца недели, так что гривневая ликвидность будет расти.Потому под вечер после щедрого аукциона Нацбанка межбанковские котировки приподнялись с 28,79-28,81 грн./$ до 28,82-28,86 грн./$.
Хотя многие банки и их клиенты, благодаря НБУ смогли неплохо затариться долларов. Из числа валютных покупателей выделяли Ситибанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк. А из продавцов (кроме центробанка) — ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и ING Bank.Общий объем торгов удвоился по итогам дня: со вчерашних $240,04 млн. до $498 млн.
Выплаты по НДС, скорее всего, будут происходить до конца недели, потому у нас не очень большие шансы на укрепление гривни. Затем рынок будет еще пару-тройку дней переваривать новую гривневую массу, и мы упремся в начало нового месяца. Тут же включится сезонный фактор: в начале февраля нерезиденты станут по обыкновению скупать валюту под репатриацию дивидендов, и это будет давить на рынок и на курс. Так что говорить о возможном удешевлении гривни можно будет лишь ближе к середине следующего месяца. Тогда могут подрасти объемы валютной выручки со стороны аграриев, и самое главное — могут поступить валютные средства под продажу частот под 4G. Эти поступления могут немного выровнять ситуацию на межбанке и укрепить гривну"
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:11
Re: Валютный рынок в контексте
Если пик выплат в марте, логично наверное предположить, что до марта доллар сильно сливать не нужно. Разница в 50 коп или 1 грн. может не компенсировать потраченные нервы и здоровье.
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