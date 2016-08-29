Додано: Вів 23 січ, 2018 21:34

Откатили на денек: доллару дали немного подешеветь, но завтра снова взвинтят курс





На валютном рынке спал ажиотаж. Безналичный доллар перестал дорожать, более того — его курс даже откатился на 4 копейки, и зафиксировался к вечеру 23 января в рамках 28,82-28,86 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Ситуацию выровнял Нацбанк: провел второй с начала 2018 г. валютный аукцион (первый состоялся еще 5 января, на нем реализовали $50,5 млн.), и продал на нем почти все, что у него попросили — $47,3 млн. из запрошенных $48,9 млн. Это успокоило и банки, и импортеров.



«Сегодняшний рост котировок упредил выход НБУ в открытые торги. Он практически полностью удовлетворил поданные заявки, нивелировал дисбалансы спроса и предложения», — подчеркнул Куринной.



В течение дня стоимость безналичного доллара проваливалась к 28,79-28,81 грн./$. Однако недолго продержалась на этом уровне, валютный курс пошел расти после появления информации от Госказначейства о выплате крупной партии возмещений по НДС — 4,2 млрд. грн. Эта сумма к вечеру оказалась на счетах предприятий.



«Уже третья выплата: первая была 19 января, затем 22 числа и вот сейчас. И это еще не все, бизнес ждет новых выплат до конца недели, так что гривневая ликвидность будет расти», — отметил в разговоре с UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.



Валютчики быстро смекнули, что у экспортеров, получивших сегодня гривну, не будет желания продавать свободную часть выручки. Потому под вечер после щедрого аукциона Нацбанка межбанковские котировки приподнялись с 28,79-28,81 грн./$ до 28,82-28,86 грн./$.



Хотя многие банки и их клиенты, благодаря НБУ смогли неплохо затариться долларов. Из числа валютных покупателей выделяли Ситибанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк. А из продавцов (кроме центробанка) — ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и ING Bank.



Общий объем торгов удвоился по итогам дня: со вчерашних $240,04 млн. до $498 млн.



Уже завтра на межбанке таких объемов не ждут. Экспортеры наверняка придержат свободный доллар, а Нацбанк, скорее всего, ограничится продажами небольших сумм в режиме наилучшего курса ($10-20 млн.) — чиновники редко себе позволяют несколько крупных распродаж резервов подряд.



«Высокий уровень гривневой ликвидности остается фактором спекулятивного давления на гривну и мотивирует продавцов максимально придерживать валюту», — подтвердил Олег Куринной, и спрогнозировал межбанковскую торговлю в рамках 28,80-28,90 грн./$.



Его коллеги ждут еще более существенного роста котировок из-за выплат по НДС. Например, Юрий Гриненко допустил открытие безналичного рынка в рамках 28,90-28,95 грн./$.



«Выплаты по НДС, скорее всего, будут происходить до конца недели, потому у нас не очень большие шансы на укрепление гривни. Затем рынок будет еще пару-тройку дней переваривать новую гривневую массу, и мы упремся в начало нового месяца. Тут же включится сезонный фактор: в начале февраля нерезиденты станут по обыкновению скупать валюту под репатриацию дивидендов, и это будет давить на рынок и на курс. Так что говорить о возможном удешевлении гривни можно будет лишь ближе к середине следующего месяца. Тогда могут подрасти объемы валютной выручки со стороны аграриев, и самое главное — могут поступить валютные средства под продажу частот под 4G. Эти поступления могут немного выровнять ситуацию на межбанке и укрепить гривну», — спрогнозировал Гриненко.