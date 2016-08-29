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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4021402240234024>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 659
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
83
5. более 75%
64%
423
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:27

  Яша написав:дядя Caша сколько ожидается денег на поиск точки 4G?


Не особенно силен в мобильной связи и IT-технологиях. Признаюсь, что все мои мобильные телефоны достались по наследству от младшего сына. Процесс обычно начинается так: "Отец, а давай я тебе свою мобилу подарю, сколько можно пользоваться этим винтажным раритетом! " Засим после небольшой паузы: "А ты мне новый потом купишь."

Возвращаясь к ожиданиям профита за 4G, обращаясь к более продвинутым по этой части форумчанам. Может быть, они Вам помогут. Да и остальным, полагаю, это будем небезинтересно.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:29

  pesikot написав:Я так смотрю. Выборы Царя в Запоребрике вносит свои коррективы.
Нас ожидают 2 месяца штормовых информационных вбросов на всём finance.ua


Если бы только на финансах...

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:34

Откатили на денек: доллару дали немного подешеветь, но завтра снова взвинтят курс


На валютном рынке спал ажиотаж. Безналичный доллар перестал дорожать, более того — его курс даже откатился на 4 копейки, и зафиксировался к вечеру 23 января в рамках 28,82-28,86 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Ситуацию выровнял Нацбанк: провел второй с начала 2018 г. валютный аукцион (первый состоялся еще 5 января, на нем реализовали $50,5 млн.), и продал на нем почти все, что у него попросили — $47,3 млн. из запрошенных $48,9 млн. Это успокоило и банки, и импортеров.

«Сегодняшний рост котировок упредил выход НБУ в открытые торги. Он практически полностью удовлетворил поданные заявки, нивелировал дисбалансы спроса и предложения», — подчеркнул Куринной.

В течение дня стоимость безналичного доллара проваливалась к 28,79-28,81 грн./$. Однако недолго продержалась на этом уровне, валютный курс пошел расти после появления информации от Госказначейства о выплате крупной партии возмещений по НДС — 4,2 млрд. грн. Эта сумма к вечеру оказалась на счетах предприятий.

«Уже третья выплата: первая была 19 января, затем 22 числа и вот сейчас. И это еще не все, бизнес ждет новых выплат до конца недели, так что гривневая ликвидность будет расти», — отметил в разговоре с UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Валютчики быстро смекнули, что у экспортеров, получивших сегодня гривну, не будет желания продавать свободную часть выручки. Потому под вечер после щедрого аукциона Нацбанка межбанковские котировки приподнялись с 28,79-28,81 грн./$ до 28,82-28,86 грн./$.

Хотя многие банки и их клиенты, благодаря НБУ смогли неплохо затариться долларов. Из числа валютных покупателей выделяли Ситибанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк. А из продавцов (кроме центробанка) — ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и ING Bank.

Общий объем торгов удвоился по итогам дня: со вчерашних $240,04 млн. до $498 млн.

Уже завтра на межбанке таких объемов не ждут. Экспортеры наверняка придержат свободный доллар, а Нацбанк, скорее всего, ограничится продажами небольших сумм в режиме наилучшего курса ($10-20 млн.) — чиновники редко себе позволяют несколько крупных распродаж резервов подряд.

«Высокий уровень гривневой ликвидности остается фактором спекулятивного давления на гривну и мотивирует продавцов максимально придерживать валюту», — подтвердил Олег Куринной, и спрогнозировал межбанковскую торговлю в рамках 28,80-28,90 грн./$.

Его коллеги ждут еще более существенного роста котировок из-за выплат по НДС. Например, Юрий Гриненко допустил открытие безналичного рынка в рамках 28,90-28,95 грн./$.

«Выплаты по НДС, скорее всего, будут происходить до конца недели, потому у нас не очень большие шансы на укрепление гривни. Затем рынок будет еще пару-тройку дней переваривать новую гривневую массу, и мы упремся в начало нового месяца. Тут же включится сезонный фактор: в начале февраля нерезиденты станут по обыкновению скупать валюту под репатриацию дивидендов, и это будет давить на рынок и на курс. Так что говорить о возможном удешевлении гривни можно будет лишь ближе к середине следующего месяца. Тогда могут подрасти объемы валютной выручки со стороны аграриев, и самое главное — могут поступить валютные средства под продажу частот под 4G. Эти поступления могут немного выровнять ситуацию на межбанке и укрепить гривну», — спрогнозировал Гриненко.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:37

Re: Валютный рынок в контексте

  Яша написав:дядя Caша сколько ожидается денег на поиск точки 4G?

В лучшем случае 3 раза по 200млн. Более вероятно по 70 млн (учитывая размер страны, и опыт других стран). Ну а если предыдущий опыт по покупки 3ж был негативным, то и того меньше.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:38

Минфин , хроники идиотов.

Минфин подает согласованные суммы з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість ежедневно. Держказначейство на следующий день производит перечисления.

Хроника возмещения НДС

01.12.2017- 51 млн.грн
04.12.2017- 7 млн
05.12.......-200 млн
07.12........79 млн
08.12 ......- 99 млн
11.12......-83 млн
12.12......-234 млн
13.12.......- 0,8 млн
14.12.......- 310 млн
15.12......-141 млн
18.12......-360
20.12......-112 млн
21.12 ......- 3 182 млн
22.12.......- 3 253 млн
28.12.......- 1 940 млн
Итого = 10 , 052 млрд грн.

03.01.2018 - 0,6 млн.грн
04.01.2018 - 0,1 млн.грн
09.01.2018 - 3,6 млн
11.01..........- 127 млн
15.01..........- 327 млн
16.01..........- 156 млн
17.01..........- 324 млн
18.01..........- 257 млн
19.01..........- 681 млн
22.01..........- 837 млн
23.01..........- 4 216 млн


Управление ликвидность , не не слыхали о таком.

Просили ссылку вставить, по заявкам читателей, выполняю просьбу :lol:

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publ ... 7452E157E6
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 24 січ, 2018 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:40

  Moneta написав:Откатили на денек: доллару дали немного подешеветь, но завтра снова взвинтят курс


На валютном рынке спал ажиотаж. Безналичный доллар перестал дорожать, более того — его курс даже откатился на 4 копейки, и зафиксировался к вечеру 23 января в рамках 28,82-28,86 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Ситуацию выровнял Нацбанк: провел второй с начала 2018 г. валютный аукцион (первый состоялся еще 5 января, на нем реализовали $50,5 млн.), и продал на нем почти все, что у него попросили — $47,3 млн. из запрошенных $48,9 млн. Это успокоило и банки, и импортеров.

«Сегодняшний рост котировок упредил выход НБУ в открытые торги. Он практически полностью удовлетворил поданные заявки, нивелировал дисбалансы спроса и предложения», — подчеркнул Куринной.

В течение дня стоимость безналичного доллара проваливалась к 28,79-28,81 грн./$. Однако недолго продержалась на этом уровне, валютный курс пошел расти после появления информации от Госказначейства о выплате крупной партии возмещений по НДС — 4,2 млрд. грн. Эта сумма к вечеру оказалась на счетах предприятий.

«Уже третья выплата: первая была 19 января, затем 22 числа и вот сейчас. И это еще не все, бизнес ждет новых выплат до конца недели, так что гривневая ликвидность будет расти», — отметил в разговоре с UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Валютчики быстро смекнули, что у экспортеров, получивших сегодня гривну, не будет желания продавать свободную часть выручки. Потому под вечер после щедрого аукциона Нацбанка межбанковские котировки приподнялись с 28,79-28,81 грн./$ до 28,82-28,86 грн./$.

Хотя многие банки и их клиенты, благодаря НБУ смогли неплохо затариться долларов. Из числа валютных покупателей выделяли Ситибанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк. А из продавцов (кроме центробанка) — ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и ING Bank.

Общий объем торгов удвоился по итогам дня: со вчерашних $240,04 млн. до $498 млн.

Уже завтра на межбанке таких объемов не ждут. Экспортеры наверняка придержат свободный доллар, а Нацбанк, скорее всего, ограничится продажами небольших сумм в режиме наилучшего курса ($10-20 млн.) — чиновники редко себе позволяют несколько крупных распродаж резервов подряд.

«Высокий уровень гривневой ликвидности остается фактором спекулятивного давления на гривну и мотивирует продавцов максимально придерживать валюту», — подтвердил Олег Куринной, и спрогнозировал межбанковскую торговлю в рамках 28,80-28,90 грн./$.

Его коллеги ждут еще более существенного роста котировок из-за выплат по НДС. Например, Юрий Гриненко допустил открытие безналичного рынка в рамках 28,90-28,95 грн./$.

«Выплаты по НДС, скорее всего, будут происходить до конца недели, потому у нас не очень большие шансы на укрепление гривни. Затем рынок будет еще пару-тройку дней переваривать новую гривневую массу, и мы упремся в начало нового месяца. Тут же включится сезонный фактор: в начале февраля нерезиденты станут по обыкновению скупать валюту под репатриацию дивидендов, и это будет давить на рынок и на курс. Так что говорить о возможном удешевлении гривни можно будет лишь ближе к середине следующего месяца. Тогда могут подрасти объемы валютной выручки со стороны аграриев, и самое главное — могут поступить валютные средства под продажу частот под 4G. Эти поступления могут немного выровнять ситуацию на межбанке и укрепить гривну», — спрогнозировал Гриненко.


А что если на 10 дней "отпустить" курс, пусть "варяги" "подавятся". К тому же выброс НДС быстрей утилизируется... На этом фоне пересичные импортеры вряд ли станут активничать на покупках. А потом взять в руки большой разводной ключ и затянуть гайки монетаризма до срыва резьбы... :roll:

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:15

дядя Caша До срыва резьбы?
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козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:17

дядя Caша

Вы очень близки к истине , к тому-же уже послезавтра, 25 января НБУ будет принимать решение по ключевой ставке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:40

  prodigy написав:
..............
10-12 "надежных" банков, возможно к 2019 не сгинут.
200к гривен не больше на банк, гос.банкам чуть больше.
итого, 100к долл вполне вписываются депозитную экибану
а вот, что с остальным фаршем гривны делать, если продать на всю котлету :mrgreen:

Для топящих за гривню Ваши цифры из области ненаучной фантастики! :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:47

  zzzzzz написав:дядя Caша

Вы очень близки к истине , к тому-же уже послезавтра, 25 января НБУ будет принимать решение по ключевой ставке.


Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу... :)

НБУ и "ключевая ставка" - понятия несовместимые.
LEXX
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