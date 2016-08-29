Яша написав:дядя Caша сколько ожидается денег на поиск точки 4G?
Не особенно силен в мобильной связи и IT-технологиях. Признаюсь, что все мои мобильные телефоны достались по наследству от младшего сына. Процесс обычно начинается так: "Отец, а давай я тебе свою мобилу подарю, сколько можно пользоваться этим винтажным раритетом! " Засим после небольшой паузы: "А ты мне новый потом купишь."
Возвращаясь к ожиданиям профита за 4G, обращаясь к более продвинутым по этой части форумчанам. Может быть, они Вам помогут. Да и остальным, полагаю, это будем небезинтересно.
Откатили на денек: доллару дали немного подешеветь, но завтра снова взвинтят курс
На валютном рынке спал ажиотаж. Безналичный доллар перестал дорожать, более того — его курс даже откатился на 4 копейки, и зафиксировался к вечеру 23 января в рамках 28,82-28,86 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Ситуацию выровнял Нацбанк: провел второй с начала 2018 г. валютный аукцион (первый состоялся еще 5 января, на нем реализовали $50,5 млн.), и продал на нем почти все, что у него попросили — $47,3 млн. из запрошенных $48,9 млн. Это успокоило и банки, и импортеров.
«Сегодняшний рост котировок упредил выход НБУ в открытые торги. Он практически полностью удовлетворил поданные заявки, нивелировал дисбалансы спроса и предложения», — подчеркнул Куринной.
В течение дня стоимость безналичного доллара проваливалась к 28,79-28,81 грн./$. Однако недолго продержалась на этом уровне, валютный курс пошел расти после появления информации от Госказначейства о выплате крупной партии возмещений по НДС — 4,2 млрд. грн. Эта сумма к вечеру оказалась на счетах предприятий.
«Уже третья выплата: первая была 19 января, затем 22 числа и вот сейчас. И это еще не все, бизнес ждет новых выплат до конца недели, так что гривневая ликвидность будет расти», — отметил в разговоре с UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валютчики быстро смекнули, что у экспортеров, получивших сегодня гривну, не будет желания продавать свободную часть выручки. Потому под вечер после щедрого аукциона Нацбанка межбанковские котировки приподнялись с 28,79-28,81 грн./$ до 28,82-28,86 грн./$.
Хотя многие банки и их клиенты, благодаря НБУ смогли неплохо затариться долларов. Из числа валютных покупателей выделяли Ситибанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк. А из продавцов (кроме центробанка) — ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и ING Bank.
Общий объем торгов удвоился по итогам дня: со вчерашних $240,04 млн. до $498 млн.
Уже завтра на межбанке таких объемов не ждут. Экспортеры наверняка придержат свободный доллар, а Нацбанк, скорее всего, ограничится продажами небольших сумм в режиме наилучшего курса ($10-20 млн.) — чиновники редко себе позволяют несколько крупных распродаж резервов подряд.
«Высокий уровень гривневой ликвидности остается фактором спекулятивного давления на гривну и мотивирует продавцов максимально придерживать валюту», — подтвердил Олег Куринной, и спрогнозировал межбанковскую торговлю в рамках 28,80-28,90 грн./$.
Его коллеги ждут еще более существенного роста котировок из-за выплат по НДС. Например, Юрий Гриненко допустил открытие безналичного рынка в рамках 28,90-28,95 грн./$.
«Выплаты по НДС, скорее всего, будут происходить до конца недели, потому у нас не очень большие шансы на укрепление гривни. Затем рынок будет еще пару-тройку дней переваривать новую гривневую массу, и мы упремся в начало нового месяца. Тут же включится сезонный фактор: в начале февраля нерезиденты станут по обыкновению скупать валюту под репатриацию дивидендов, и это будет давить на рынок и на курс. Так что говорить о возможном удешевлении гривни можно будет лишь ближе к середине следующего месяца. Тогда могут подрасти объемы валютной выручки со стороны аграриев, и самое главное — могут поступить валютные средства под продажу частот под 4G. Эти поступления могут немного выровнять ситуацию на межбанке и укрепить гривну», — спрогнозировал Гриненко.
Минфин подает согласованные суммы з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість ежедневно. Держказначейство на следующий день производит перечисления.
Хроника возмещения НДС
01.12.2017- 51 млн.грн 04.12.2017- 7 млн 05.12.......-200 млн 07.12........79 млн 08.12 ......- 99 млн 11.12......-83 млн 12.12......-234 млн 13.12.......- 0,8 млн 14.12.......- 310 млн 15.12......-141 млн 18.12......-360 20.12......-112 млн 21.12 ......- 3 182 млн 22.12.......- 3 253 млн 28.12.......- 1 940 млн Итого = 10 , 052 млрд грн.
03.01.2018 - 0,6 млн.грн 04.01.2018 - 0,1 млн.грн 09.01.2018 - 3,6 млн 11.01..........- 127 млн 15.01..........- 327 млн 16.01..........- 156 млн 17.01..........- 324 млн 18.01..........- 257 млн 19.01..........- 681 млн 22.01..........- 837 млн 23.01..........- 4 216 млн
Управление ликвидность , не не слыхали о таком.
Просили ссылку вставить, по заявкам читателей, выполняю просьбу
Moneta написав:Откатили на денек: доллару дали немного подешеветь, но завтра снова взвинтят курс
На валютном рынке спал ажиотаж. Безналичный доллар перестал дорожать, более того — его курс даже откатился на 4 копейки, и зафиксировался к вечеру 23 января в рамках 28,82-28,86 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Ситуацию выровнял Нацбанк: провел второй с начала 2018 г. валютный аукцион (первый состоялся еще 5 января, на нем реализовали $50,5 млн.), и продал на нем почти все, что у него попросили — $47,3 млн. из запрошенных $48,9 млн. Это успокоило и банки, и импортеров.
«Сегодняшний рост котировок упредил выход НБУ в открытые торги. Он практически полностью удовлетворил поданные заявки, нивелировал дисбалансы спроса и предложения», — подчеркнул Куринной.
В течение дня стоимость безналичного доллара проваливалась к 28,79-28,81 грн./$. Однако недолго продержалась на этом уровне, валютный курс пошел расти после появления информации от Госказначейства о выплате крупной партии возмещений по НДС — 4,2 млрд. грн. Эта сумма к вечеру оказалась на счетах предприятий.
«Уже третья выплата: первая была 19 января, затем 22 числа и вот сейчас. И это еще не все, бизнес ждет новых выплат до конца недели, так что гривневая ликвидность будет расти», — отметил в разговоре с UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валютчики быстро смекнули, что у экспортеров, получивших сегодня гривну, не будет желания продавать свободную часть выручки. Потому под вечер после щедрого аукциона Нацбанка межбанковские котировки приподнялись с 28,79-28,81 грн./$ до 28,82-28,86 грн./$.
Хотя многие банки и их клиенты, благодаря НБУ смогли неплохо затариться долларов. Из числа валютных покупателей выделяли Ситибанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк. А из продавцов (кроме центробанка) — ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и ING Bank.
Общий объем торгов удвоился по итогам дня: со вчерашних $240,04 млн. до $498 млн.
Уже завтра на межбанке таких объемов не ждут. Экспортеры наверняка придержат свободный доллар, а Нацбанк, скорее всего, ограничится продажами небольших сумм в режиме наилучшего курса ($10-20 млн.) — чиновники редко себе позволяют несколько крупных распродаж резервов подряд.
«Высокий уровень гривневой ликвидности остается фактором спекулятивного давления на гривну и мотивирует продавцов максимально придерживать валюту», — подтвердил Олег Куринной, и спрогнозировал межбанковскую торговлю в рамках 28,80-28,90 грн./$.
Его коллеги ждут еще более существенного роста котировок из-за выплат по НДС. Например, Юрий Гриненко допустил открытие безналичного рынка в рамках 28,90-28,95 грн./$.
«Выплаты по НДС, скорее всего, будут происходить до конца недели, потому у нас не очень большие шансы на укрепление гривни. Затем рынок будет еще пару-тройку дней переваривать новую гривневую массу, и мы упремся в начало нового месяца. Тут же включится сезонный фактор: в начале февраля нерезиденты станут по обыкновению скупать валюту под репатриацию дивидендов, и это будет давить на рынок и на курс. Так что говорить о возможном удешевлении гривни можно будет лишь ближе к середине следующего месяца. Тогда могут подрасти объемы валютной выручки со стороны аграриев, и самое главное — могут поступить валютные средства под продажу частот под 4G. Эти поступления могут немного выровнять ситуацию на межбанке и укрепить гривну», — спрогнозировал Гриненко.
А что если на 10 дней "отпустить" курс, пусть "варяги" "подавятся". К тому же выброс НДС быстрей утилизируется... На этом фоне пересичные импортеры вряд ли станут активничать на покупках. А потом взять в руки большой разводной ключ и затянуть гайки монетаризма до срыва резьбы...
prodigy написав: .............. 10-12 "надежных" банков, возможно к 2019 не сгинут. 200к гривен не больше на банк, гос.банкам чуть больше. итого, 100к долл вполне вписываются депозитную экибану а вот, что с остальным фаршем гривны делать, если продать на всю котлету
Для топящих за гривню Ваши цифры из области ненаучной фантастики!