Додано: Сер 24 січ, 2018 00:32

Сибарит написав: ЛАД написав: Может, объясните и другое (не написал сразу, решил, что вопросы связаны).

Опять же после тех кризисов после сильного падения ВВП и промпроизводства шло довольно сильное восстановление. В этот раз практически топчемся на месте. Думаю, в заметной мере это связано с потерей Донбасса.

Какие ещё факторы, на Ваш взгляд? Может, объясните и другое (не написал сразу, решил, что вопросы связаны).Опять же после тех кризисов после сильного падения ВВП и промпроизводства шло довольно сильное восстановление. В этот раз практически топчемся на месте. Думаю, в заметной мере это связано с потерей Донбасса.Какие ещё факторы, на Ваш взгляд?

Факторов много. Если попробую выделить главный, наверняка совру.

Думаю, что закредитованность, как на уровне бизнеса, так и государства - очень важная составляющая. Для роста нужно вливание денег, а вливать некуда.

Также очень влияет запоздалый отказ от привычных внешних рынков . Выход на значительно более требовательные рынки требует времени и, опять таки, денег, которые некуда вливать. Время, когда это можно было сделать относительно безболезненно, упущено.

Степень влияния сокращения населения оценивать не возьмусь, но и исключать такое влияние не буду.

Предыдущие кризисы характерны тем, что после них ничего серьезно не менялось. Прошла девальвация, перераспределились деньги внутри экономики, заняли денег и пошли на новый виток спирали по той же убыточной модели. Это быстрее. Факторов много. Если попробую выделить главный, наверняка совру.Думаю, что закредитованность, как на уровне бизнеса, так и государства - очень важная составляющая. Для роста нужно вливание денег, а вливать некуда.Также. Выход на значительно более требовательные рынки требует времени и, опять таки, денег, которые некуда вливать. Время, когда это можно было сделать относительно безболезненно, упущено.Степень влияния сокращения населения оценивать не возьмусь, но и исключать такое влияние не буду.

до

экономические

Спасибо.На мой взгляд, наиболее важно подчёркнутое, особенно последний абзац.Это, кстати, можно было бы добавить и к причинам низкого кредитования.Прошлые кризисы к нам приходили извне, причём в значительной степени через РФ. После начала восстановления у "них", быстро росли закупки нашей продукции и, соответственно, начинался быстрый рост нашего ВВП вообще и промпроизводства в частности. В этот раз кризис исключительно наш родной, внутренний. Вызван как неумной политикой удержания курса (и не только) при "бывших", так и российским фактором. К нему я отношу как войну, потерю Крыма и Донбасса, так и резкое падение торговли с РФ, кот. потребляла весьма существенную долю нашей промпродукции.Резкое падение торговли с РФ объясняется как нашими действиями - всякими ограничениями, санкциями, так и действиями России, стремившейся навязать свою волю в т.ч. и жёсткими экономическими мерами (это началось ещёмарта 2014). РФ прекрасно понимает, что ограничение торговли гораздо болезненнее для нас и шла даже на какие-то потери для РФ лишь бы доказать Украине необходимость ориентации на Россию, а не на Запад.Могу согласиться с Вашим высказыванием о "запоздалом отказе от привычных внешних рынков", но, думаю, что переход нашей промышленности на др. рынки - задача весьма сложная и вряд ли решаемая без серьёзного притока западных инвестиций и технологий. Для этого, к сожалению, делалось крайне мало всю нашу независимую историю. Особенно жаль потерянные возможности в ющенковский период - у нас тогда хватило ума привлечь только банковский и спекулятивный капитал.В этих условиях, на мой взгляд, мы не могли себе позволить и не должны были идти на такие меры по ограничению поставок промпродукции в РФ и на такиедействия в отношении Донбасса. Фактически наши действия сыграли им на руку.Можно ли сегодня что-то изменить в этом плане, не знаю. Но не думаю, что радостные сообщения об открытии каких-то предприятий по производству кабельной продукции для Фольксвагена что-то серьёзно меняют.Пару слов немного о другом.И сейчас мы не используем многие возможности. Я уже недавно писал о телевизорах Самсунг. Но у нас очень много и др. импортной бытовой техники (а, возможно, и не только бытовой), поставляемой из РФ, не только Самсунг, но и Бош, Сименс и др. При этом цены на эту технику из РФ заметно выше, чем закупаемой в Польше, Словакии, ... Я понимаю все эти фирмы, кот. создавали свои предприятия в России как самой крупной из бывших советских республик в расчёте на сбыт во всех союзных республиках. Вряд ли можно заставить эти фирмы построить аналогичные заводы у нас - рынок маловат. Но, думаю, вполне можно было бы добиться отказа от поставок этих фирм из России и заменить их поставками с Запада (вряд ли прибалты, например, получают всё это из РФ). Это сэкономило бы валюту нам и действительно нанесло бы ущерб России.