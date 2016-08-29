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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4021402240234024

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 659
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
83
5. более 75%
64%
423
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:50

  serega_rubin написав:
  Яша написав:дядя Caша сколько ожидается денег на поиск точки 4G?

В лучшем случае 3 раза по 200млн. Более вероятно по 70 млн (учитывая размер страны, и опыт других стран). Ну а если предыдущий опыт по покупки 3ж был негативным, то и того меньше.

Питання було гумористичним, мабуть, і не потребувало, здається, відповіді.
"...пошук точки ...G".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:11

  Tolevas написав:tea Я на финфорум захожу не для того, чтобы выслушивать какой-то горячечный бред, не имеющий отношения к теме.

Толік скаргу написав,щоб Чая забанили на добу. :(
Пізнайко - ну що в таких випадках світова психіатрія каже? :wink:
Тепер по сьогоднішньому дню.
Ось мій прогноз,який я дав на минулому тижні.
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Тут ось обгрунтував свій прогноз.
Валютный рынок в контексте
Сьогодні,як бачимо,НБУ оголосив аукціон на 100 млн.Треба буде - оголосить ще,щоб курс не вийшов за межі 29.00.А коли експортери побачать,що НБУ так діятиме і далі,почнуть заводити необов"язкову частину валютної виручки.
Сьогодні хтось писав,що січень-2018 важче за січень-2017 в плані стримування зростання курса.Мушу не погодитись.Нагадаю,що в кінці грудня 2016 урядом було прийнято рішення про націоналізацію "Привата" і паніка до січня-2017 року ще не закінчилась.
(Яскраве повідомлення Зебри о 17.24,в п"ятницю,13 січня 2017 року) :mrgreen:
Валютный рынок в контексте
Тепер про виплату цьогорічних боргів.На виплату боргів грошей вистачить,бо є де перепозичити.Раптом що - уряд набиратиме внутрішніх боргів під 13-15% у гривні і під 4-5% у валюті.Крім того - з лютого НБУ повністю контролюватиме міжбанк і почне викуповувати надлишки.Чим вищим залишить курс,тим більше купить надлишків.За минулий рік ЗВР зросли,якщо не зраджує пам"ять,на 20%.Цього року можна буде викупити на міжбанку ще 2-3 млрд.дол.
Більш яскравими барвами ситуацію на валютному ринку може розкрити Сомік. :mrgreen:
П.С.Толік - у Вашому віці не треба так нервувати.Попийте чай з м"ятою.Спитайте поради у Пізнайка - нехай Вам більш детально розповість у приватних повідомленнях,пропише пігулки для вгамування нервового напруження. :roll:
Востаннє редагувалось tea в Вів 23 січ, 2018 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:02

  oxana_anaxo написав:Эх, а ведь думала немного слиться на выходных, а потом забила.
Все-таки работает, как часы.
НБУ с интервенцией на МБ - надо литься.

Золоте правило від "ж.о.п.и_в_роліках". :mrgreen:
Це за січень минулого року. :mrgreen:

Валютный рынок в контексте
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:05

  zzzzzz написав:Минфин , хроники идиотов.

Минфин подает согласованные суммы з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість ежедневно. Держказначейство на следующий день производит перечисления.

Хроника возмещения НДС

01.12.2017- 51 млн.грн
04.12.2017- 7 млн
05.12.......-200 млн
07.12........79 млн
08.12 ......- 99 млн
11.12......-83 млн
12.12......-234 млн
13.12.......- 0,8 млн
14.12.......- 310 млн
15.12......-141 млн
18.12......-360
20.12......-112 млн
21.12 ......- 3 182 млн
22.12.......- 3 253 млн
28.12.......- 1 940 млн
Итого = 10 , 052 млрд грн.

03.01.2018 - 0,6 млн.грн
04.01.2018 - 0,1 млн.грн
09.01.2018 - 3,6 млн
11.01..........- 127 млн
15.01..........- 327 млн
16.01..........- 156 млн
17.01..........- 324 млн
18.01..........- 257 млн
19.01..........- 681 млн
22.01..........- 837 млн
23.01..........- 4 216 млн


Управление ликвидность , не не слыхали о таком.


А можете прямую ссыль дать где данные на сайте этих "де-билов" отслеживать можно ежедневно.Спасибо.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:13

  andrein написав:Был бы я в НБУ, я бы именно сейчас устроил бы ловушку медведя, подержав нисходящий тренд и подождав пока все сольются на неразрывные депо в гривне до лета. А потом снова на север. В результате летом при курсе выше 30, медведей жаба задавит покупать доллар и все скупит НБУ заместо них. Медведи станут долгосрочными инвесторами в гривну, им ее потом нарисуют. :) Стране нужны баксы :)


Был бы я НБУ, то урезал бы сегодня еще и гривневый ресурс, и завтра еще на 100 лямов налил бы с фанфарами, а по тихому выкупал бы через кентов из минфина и их придворных банков.
Потом втоптл бы курс к 27 и экспортерам внезапно сократил бы срок завода валюты(не ну а чё? родина нуждается, долги отдавать) и уже выкупал бы официально.

UPD.

По 4Г: торги пройдут 26 февраля, минимальная стоимость всех лицензий 6,3млрд грн.

По репатриантам:
На данный момент компания имеющая допустим трех акционеров имеет возможность вывести в месяц 20 млн $, 240млн в год, (5 на каждого акционера, и 5 как "корпорация"). Много у нас таких компаний, которым нужно выводить столько именно дивидендов??? Нарубивших эти прибыли в 2014-2016 годах-то. У нас на всю страну всего десятка 2 компаний с сопоставимой прибылью.

В который раз смотрю на тексты про репатриантов в начале года, но "не верю". Тем более вывод когда происходит, происходит по согласованному с НБУ графику, если б минфин решал, еще мог бы поверить. Но вообще считаю, что все дивиденды за 2014-16 уже погашены, а вот за период до...там другая кухня и лимиты всего 2ляма в месяц.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 24 січ, 2018 00:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:32

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Может, объясните и другое (не написал сразу, решил, что вопросы связаны).
Опять же после тех кризисов после сильного падения ВВП и промпроизводства шло довольно сильное восстановление. В этот раз практически топчемся на месте. Думаю, в заметной мере это связано с потерей Донбасса.
Какие ещё факторы, на Ваш взгляд?

Факторов много. Если попробую выделить главный, наверняка совру.
Думаю, что закредитованность, как на уровне бизнеса, так и государства - очень важная составляющая. Для роста нужно вливание денег, а вливать некуда.
Также очень влияет запоздалый отказ от привычных внешних рынков. Выход на значительно более требовательные рынки требует времени и, опять таки, денег, которые некуда вливать. Время, когда это можно было сделать относительно безболезненно, упущено.
Степень влияния сокращения населения оценивать не возьмусь, но и исключать такое влияние не буду.
Предыдущие кризисы характерны тем, что после них ничего серьезно не менялось. Прошла девальвация, перераспределились деньги внутри экономики, заняли денег и пошли на новый виток спирали по той же убыточной модели. Это быстрее.

Спасибо.
На мой взгляд, наиболее важно подчёркнутое, особенно последний абзац.
Это, кстати, можно было бы добавить и к причинам низкого кредитования.
Прошлые кризисы к нам приходили извне, причём в значительной степени через РФ. После начала восстановления у "них", быстро росли закупки нашей продукции и, соответственно, начинался быстрый рост нашего ВВП вообще и промпроизводства в частности. В этот раз кризис исключительно наш родной, внутренний. Вызван как неумной политикой удержания курса (и не только) при "бывших", так и российским фактором. К нему я отношу как войну, потерю Крыма и Донбасса, так и резкое падение торговли с РФ, кот. потребляла весьма существенную долю нашей промпродукции.
Резкое падение торговли с РФ объясняется как нашими действиями - всякими ограничениями, санкциями, так и действиями России, стремившейся навязать свою волю в т.ч. и жёсткими экономическими мерами (это началось ещё до марта 2014). РФ прекрасно понимает, что ограничение торговли гораздо болезненнее для нас и шла даже на какие-то потери для РФ лишь бы доказать Украине необходимость ориентации на Россию, а не на Запад.
Могу согласиться с Вашим высказыванием о "запоздалом отказе от привычных внешних рынков", но, думаю, что переход нашей промышленности на др. рынки - задача весьма сложная и вряд ли решаемая без серьёзного притока западных инвестиций и технологий. Для этого, к сожалению, делалось крайне мало всю нашу независимую историю. Особенно жаль потерянные возможности в ющенковский период - у нас тогда хватило ума привлечь только банковский и спекулятивный капитал.
В этих условиях, на мой взгляд, мы не могли себе позволить и не должны были идти на такие меры по ограничению поставок промпродукции в РФ и на такие экономические действия в отношении Донбасса. Фактически наши действия сыграли им на руку.
Можно ли сегодня что-то изменить в этом плане, не знаю. Но не думаю, что радостные сообщения об открытии каких-то предприятий по производству кабельной продукции для Фольксвагена что-то серьёзно меняют.
Пару слов немного о другом.
И сейчас мы не используем многие возможности. Я уже недавно писал о телевизорах Самсунг. Но у нас очень много и др. импортной бытовой техники (а, возможно, и не только бытовой), поставляемой из РФ, не только Самсунг, но и Бош, Сименс и др. При этом цены на эту технику из РФ заметно выше, чем закупаемой в Польше, Словакии, ... Я понимаю все эти фирмы, кот. создавали свои предприятия в России как самой крупной из бывших советских республик в расчёте на сбыт во всех союзных республиках. Вряд ли можно заставить эти фирмы построить аналогичные заводы у нас - рынок маловат. Но, думаю, вполне можно было бы добиться отказа от поставок этих фирм из России и заменить их поставками с Запада (вряд ли прибалты, например, получают всё это из РФ). Это сэкономило бы валюту нам и действительно нанесло бы ущерб России.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:53

osafly
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publ ... 7452E157E6
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 02:10

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Я уже недавно писал о телевизорах Самсунг. Но у нас очень много и др. импортной бытовой техники (а, возможно, и не только бытовой), поставляемой из РФ, не только Самсунг, но и Бош, Сименс и др. При этом цены на эту технику из РФ заметно выше, чем закупаемой в Польше, Словакии, ...

LG давно уже везут из Китая и Польши. Другая техника также уходит от РФ. Стиралки многих марок собирают в Украине. Так что, всё ОК :)
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