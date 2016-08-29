Питання було гумористичним, мабуть, і не потребувало, здається, відповіді.
"...пошук точки ...G".
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:50
Питання було гумористичним, мабуть, і не потребувало, здається, відповіді.
"...пошук точки ...G".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 23 січ, 2018 23:11
Толік скаргу написав,щоб Чая забанили на добу.
Пізнайко - ну що в таких випадках світова психіатрія каже?
Тепер по сьогоднішньому дню.
Ось мій прогноз,який я дав на минулому тижні.
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Тут ось обгрунтував свій прогноз.
Валютный рынок в контексте
Сьогодні,як бачимо,НБУ оголосив аукціон на 100 млн.Треба буде - оголосить ще,щоб курс не вийшов за межі 29.00.А коли експортери побачать,що НБУ так діятиме і далі,почнуть заводити необов"язкову частину валютної виручки.
Сьогодні хтось писав,що січень-2018 важче за січень-2017 в плані стримування зростання курса.Мушу не погодитись.Нагадаю,що в кінці грудня 2016 урядом було прийнято рішення про націоналізацію "Привата" і паніка до січня-2017 року ще не закінчилась.
(Яскраве повідомлення Зебри о 17.24,в п"ятницю,13 січня 2017 року)
Валютный рынок в контексте
Тепер про виплату цьогорічних боргів.На виплату боргів грошей вистачить,бо є де перепозичити.Раптом що - уряд набиратиме внутрішніх боргів під 13-15% у гривні і під 4-5% у валюті.Крім того - з лютого НБУ повністю контролюватиме міжбанк і почне викуповувати надлишки.Чим вищим залишить курс,тим більше купить надлишків.За минулий рік ЗВР зросли,якщо не зраджує пам"ять,на 20%.Цього року можна буде викупити на міжбанку ще 2-3 млрд.дол.
Більш яскравими барвами ситуацію на валютному ринку може розкрити Сомік.
П.С.Толік - у Вашому віці не треба так нервувати.Попийте чай з м"ятою.Спитайте поради у Пізнайка - нехай Вам більш детально розповість у приватних повідомленнях,пропише пігулки для вгамування нервового напруження.
Востаннє редагувалось tea в Вів 23 січ, 2018 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 січ, 2018 00:02
Золоте правило від "ж.о.п.и_в_роліках".
Це за січень минулого року.
Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 24 січ, 2018 00:05
А можете прямую ссыль дать где данные на сайте этих "де-билов" отслеживать можно ежедневно.Спасибо.
Додано: Сер 24 січ, 2018 00:13
Был бы я НБУ, то урезал бы сегодня еще и гривневый ресурс, и завтра еще на 100 лямов налил бы с фанфарами, а по тихому выкупал бы через кентов из минфина и их придворных банков.
Потом втоптл бы курс к 27 и экспортерам внезапно сократил бы срок завода валюты(не ну а чё? родина нуждается, долги отдавать) и уже выкупал бы официально.
UPD.
По 4Г: торги пройдут 26 февраля, минимальная стоимость всех лицензий 6,3млрд грн.
По репатриантам:
На данный момент компания имеющая допустим трех акционеров имеет возможность вывести в месяц 20 млн $, 240млн в год, (5 на каждого акционера, и 5 как "корпорация"). Много у нас таких компаний, которым нужно выводить столько именно дивидендов??? Нарубивших эти прибыли в 2014-2016 годах-то. У нас на всю страну всего десятка 2 компаний с сопоставимой прибылью.
В который раз смотрю на тексты про репатриантов в начале года, но "не верю". Тем более вывод когда происходит, происходит по согласованному с НБУ графику, если б минфин решал, еще мог бы поверить. Но вообще считаю, что все дивиденды за 2014-16 уже погашены, а вот за период до...там другая кухня и лимиты всего 2ляма в месяц.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 24 січ, 2018 00:53, всього редагувалось 3 разів.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Додано: Сер 24 січ, 2018 00:32
Спасибо.
На мой взгляд, наиболее важно подчёркнутое, особенно последний абзац.
Это, кстати, можно было бы добавить и к причинам низкого кредитования.
Прошлые кризисы к нам приходили извне, причём в значительной степени через РФ. После начала восстановления у "них", быстро росли закупки нашей продукции и, соответственно, начинался быстрый рост нашего ВВП вообще и промпроизводства в частности. В этот раз кризис исключительно наш родной, внутренний. Вызван как неумной политикой удержания курса (и не только) при "бывших", так и российским фактором. К нему я отношу как войну, потерю Крыма и Донбасса, так и резкое падение торговли с РФ, кот. потребляла весьма существенную долю нашей промпродукции.
Резкое падение торговли с РФ объясняется как нашими действиями - всякими ограничениями, санкциями, так и действиями России, стремившейся навязать свою волю в т.ч. и жёсткими экономическими мерами (это началось ещё до марта 2014). РФ прекрасно понимает, что ограничение торговли гораздо болезненнее для нас и шла даже на какие-то потери для РФ лишь бы доказать Украине необходимость ориентации на Россию, а не на Запад.
Могу согласиться с Вашим высказыванием о "запоздалом отказе от привычных внешних рынков", но, думаю, что переход нашей промышленности на др. рынки - задача весьма сложная и вряд ли решаемая без серьёзного притока западных инвестиций и технологий. Для этого, к сожалению, делалось крайне мало всю нашу независимую историю. Особенно жаль потерянные возможности в ющенковский период - у нас тогда хватило ума привлечь только банковский и спекулятивный капитал.
В этих условиях, на мой взгляд, мы не могли себе позволить и не должны были идти на такие меры по ограничению поставок промпродукции в РФ и на такие экономические действия в отношении Донбасса. Фактически наши действия сыграли им на руку.
Можно ли сегодня что-то изменить в этом плане, не знаю. Но не думаю, что радостные сообщения об открытии каких-то предприятий по производству кабельной продукции для Фольксвагена что-то серьёзно меняют.
Пару слов немного о другом.
И сейчас мы не используем многие возможности. Я уже недавно писал о телевизорах Самсунг. Но у нас очень много и др. импортной бытовой техники (а, возможно, и не только бытовой), поставляемой из РФ, не только Самсунг, но и Бош, Сименс и др. При этом цены на эту технику из РФ заметно выше, чем закупаемой в Польше, Словакии, ... Я понимаю все эти фирмы, кот. создавали свои предприятия в России как самой крупной из бывших советских республик в расчёте на сбыт во всех союзных республиках. Вряд ли можно заставить эти фирмы построить аналогичные заводы у нас - рынок маловат. Но, думаю, вполне можно было бы добиться отказа от поставок этих фирм из России и заменить их поставками с Запада (вряд ли прибалты, например, получают всё это из РФ). Это сэкономило бы валюту нам и действительно нанесло бы ущерб России.
Додано: Сер 24 січ, 2018 00:53
Живите своим умом!
Додано: Сер 24 січ, 2018 02:10
LG давно уже везут из Китая и Польши. Другая техника также уходит от РФ. Стиралки многих марок собирают в Украине. Так что, всё ОК
реклама
|