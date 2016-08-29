RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4029403040314032>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 659
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
83
5. более 75%
64%
423
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:17

thirdeye

Головне не перевищити разом із відсотками 200 К грн.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 471
З нами з: 11.01.11
Подякував: 94 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:25

Министр торговли США Уилбур Росс в Давосе:

Trump slapped new tariffs on imports of solar panels and washing machines on Monday, a move that risks inflaming tensions with China. And the administration isn't done yet.

Ross said that more trade actions are in the pipeline.

"Many countries are very good at the rhetoric of free trade, but actually practice extreme protectionism. That is a problem with which the president is quite determined to deal."

Ross said there are "a number of other actions pending" that relate to China, including investigations into steel and aluminum.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6105
З нами з: 14.11.11
Подякував: 260 раз.
Подякували: 2905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:50

  Den написав:
  холява написав:Запорожье-доллар 28.66 -28.77.
Ох ,как же хочется откупится .
Но ЖАДНОСТЬ ....она непобедима.
Жадность то такое :) 1,24 !!!! Как и писал жду 1.25(точнее 1,265) , но начну потихоньку с 1,25 сливать в у.е по кросу ..PS Средневзвешеный на межбанке на вчерашнем уровне!!! Падение где ???(Скорее боковик)


Здравствуйте.
Так я тоже ждал и писал .
Только жадность победила и обменялся рано.
холява
2
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:53

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:куда пристроить свои тысчонки хотя бы по 28.7

Сдал в Альфу по 28,7
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19291
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4310 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:54

А я евро как продал по 1,10-1,19
так и не откупал , был один день когда по 1,165 можно было откупить но я немного сдрейфил решил еще подождать более глубокого отката, а его не было.Так что я теперь просто наблюдаю .
сидел в Евре больше года
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26439
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2525 раз.
Подякували: 3550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:57

  zzzzzz написав:А я евро как продал по 1,10-1,19
так и не откупал , был один день когда по 1,165 можно было откупить но я немного сдрейфил решил еще подождать более глубокого отката, а его не было.Так что я теперь просто наблюдаю .
сидел в Евре больше года
Вечная борьба быков и медведей :) Я в этом диапозоне набирал позиции :) Ну что ж всё бывает ...
Den
 
Повідомлень: 132
З нами з: 18.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:01

Den
я набирал 1,06 - 1,12
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26439
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2525 раз.
Подякували: 3550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:03

  zzzzzz написав:Den
я набирал 1,06 - 1,12
Ну тоже хорошо :) Вопрос только средневзвешенного :) У мня получился 1,145
Den
 
Повідомлень: 132
З нами з: 18.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:08

Den У меня около 1,09 потому и начал лестницей продавать с 1,10 без откупов и дотянул до 1,19
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26439
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2525 раз.
Подякували: 3550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:28

Межбанк .86, а олени на перегонки готовы и по .60 отдать?
Moneta
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 26.06.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4029403040314032>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, ЛОБ і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 599, 600, 601
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6006 1274474
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 19:31
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 913, 914, 915
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
9145 915940
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 19:28
killerbean
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32711
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.