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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:17
thirdeye
Головне не перевищити разом із відсотками 200 К грн.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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KirillT8
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:25
Министр торговли США Уилбур Росс в Давосе:
Trump slapped new tariffs on imports of solar panels and washing machines on Monday, a move that risks inflaming tensions with China. And the administration isn't done yet.
Ross said that more trade actions are in the pipeline.
"Many countries are very good at the rhetoric of free trade, but actually practice extreme protectionism. That is a problem with which the president is quite determined to deal."
Ross said there are "a number of other actions pending" that relate to China, including investigations into steel and aluminum.
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Libo
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:50
Den написав: холява написав:
Запорожье-доллар 28.66 -28.77.
Ох ,как же хочется откупится .
Но ЖАДНОСТЬ ....она непобедима.
Жадность то такое
1,24 !!!! Как и писал жду 1.25(точнее 1,265) , но начну потихоньку с 1,25 сливать в у.е по кросу ..PS Средневзвешеный на межбанке на вчерашнем уровне!!! Падение где ???(Скорее боковик)
Здравствуйте.
Так я тоже ждал и писал .
Только жадность победила и обменялся рано.
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холява
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:53
Captain Obvious написав:
куда пристроить свои тысчонки хотя бы по 28.7
Сдал в Альфу по 28,7
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:54
А я евро как продал по 1,10-1,19
так и не откупал , был один день когда по 1,165 можно было откупить но я немного сдрейфил решил еще подождать более глубокого отката, а его не было.Так что я теперь просто наблюдаю .
сидел в Евре больше года
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:57
zzzzzz написав:
А я евро как продал по 1,10-1,19
так и не откупал , был один день когда по 1,165 можно было откупить но я немного сдрейфил решил еще подождать более глубокого отката, а его не было.Так что я теперь просто наблюдаю .
сидел в Евре больше года
Вечная борьба быков и медведей
Я в этом диапозоне набирал позиции
Ну что ж всё бывает ...
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Den
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Додано: Сер 24 січ, 2018 18:01
Den
я набирал 1,06 - 1,12
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 24 січ, 2018 18:03
zzzzzz написав:Den
я набирал 1,06 - 1,12
Ну тоже хорошо
Вопрос только средневзвешенного
У мня получился 1,145
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Den
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Додано: Сер 24 січ, 2018 18:08
Den У меня около 1,09 потому и начал лестницей продавать с 1,10 без откупов и дотянул до 1,19
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 24 січ, 2018 18:28
Межбанк .86, а олени на перегонки готовы и по .60 отдать?
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Moneta
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