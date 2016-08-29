Я себе думаю так что основные платежи идут по безналу там денег полно ... А у пересичного с денежками проблема вот и включат пылесос с нала на безнал ..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 січ, 2018 18:35
Додано: Сер 24 січ, 2018 18:35
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:11
смотрю на евро уже почти 1.24 и начала давить жаба,что сдал евро по 1.2.
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:25
та ладно, знакомые менялы и после обеда брали на сумме па 28,75, обменка на ришельевской 28.7, аукцион на минфине есть варианты и т.п.
Востаннє редагувалось чик в Сер 24 січ, 2018 19:27, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:25
на 1,245 все равно он споткнется на месяц-два, а там посмотрим. Когда то же и ДС должен приблизиться хоть чуть чуть к своими 1 к 1 евро к доллару.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 24 січ, 2018 20:18
...як ми всі любимо "смакувати" отакі новини! ))
За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар
Українську гривню визнали найбільш недооціненою валютою за “індексом Біг-Мака”.
Про це повідомляє ЕП з посиланням на The Economist.
“Індекс Біг-Мак” був винайдений The Economist у 1986 році. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності та використовується як жартівливий показник вартості валюти.
Наприклад, середня ціна біг-маку в Америці в січні 2018 року становила 5,28 долара, в той час як в Китаї він коштував лише 3,17 долара. Таким чином, “індекс Біг-Мака” вказує, що юань недооцінений на 40%.
В Україні у січні 2018 року біг-мак коштував 1,64 долара. Це означає, що гривня недооцінена до долара на 69%. Курс гривні, за підрахунками The Economist, мав би становити близько 8,9 гривні за доллар.
Однак, згідно з рейтингом, лише у трьох країнах валюта вважається переоціненою – це Швеція, Швейцарія та Норвегія.
Зазначимо, що “Бургекономіка” не позиціонується як точний показник валютного перекосу. Проте, “індекс Біг-Мак” став світовим стандартом, включений в декілька підручників з економіки, а також є предметом не менше 20 академічних досліджень.
https://news.finance.ua/ua/news/-/41910 ... nfografika
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.....додам лише тамтешні два комента:
root/24.01.18 16:35/#
Цей індекс якраз дуже гарно відображає наскільки недооцінена праця в Україні. І нічого спільного немає з курсом валюти. Так що затарюємось бігмаками і веземо їх в Швейцарію!
andrijk777/24.01.18 19:53/#
root, Не тільки праця. У нас дешеве(відносно США) зерно, м'ясо і інші інгредієнти. І чому це праця "недооцінена"? Може це просто люди бідні і не готові платити за Біг-Мак 5$?
...."сумно, б...ь"(с)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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