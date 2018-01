Додано: Сер 24 січ, 2018 20:18

Українську гривню визнали найбільш недооціненою валютою за “індексом Біг-Мака”.Про це повідомляє ЕП з посиланням на The Economist.“Індекс Біг-Мак” був винайдений The Economist у 1986 році. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності та використовується як жартівливий показник вартості валюти.Наприклад, середня ціна біг-маку в Америці в січні 2018 року становила 5,28 долара, в той час як в Китаї він коштував лише 3,17 долара. Таким чином, “індекс Біг-Мака” вказує, що юань недооцінений на 40%.В Україні у січні 2018 року біг-мак коштував 1,64 долара. Це означає, що гривня недооцінена до долара на 69%. Курс гривні, за підрахунками The Economist, мав би становити близько 8,9 гривні за доллар.Однак, згідно з рейтингом, лише у трьох країнах валюта вважається переоціненою – це Швеція, Швейцарія та Норвегія.Зазначимо, що “Бургекономіка” не позиціонується як точний показник валютного перекосу. Проте, “індекс Біг-Мак” став світовим стандартом, включений в декілька підручників з економіки, а також є предметом не менше 20 академічних досліджень.=========.....додам лише тамтешні два комента:root/24.01.18 16:35/#Цей індекс якраз дуже гарно відображає наскільки недооцінена праця в Україні. І нічого спільного немає з курсом валюти. Так що затарюємось бігмаками і веземо їх в Швейцарію!andrijk777/24.01.18 19:53/#root, Не тільки праця. У нас дешеве(відносно США) зерно, м'ясо і інші інгредієнти. І чому це праця "недооцінена"?...."сумно, б...ь"(с)