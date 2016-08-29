Moneta написав:Межбанк .86, а олени на перегонки готовы и по .60 отдать?
брехня...за это в бан навечно
В чем? На форуме ведь пишут что по 28.7 очередь сдавать стоит? А ДС пишет что на МБ курс вырос на 1 коп. по сравнению с вчера. Пытаюсь соотнести эти 2 фабулы.
брехня про оленей...и вообще вы не в теме(или юзаете чужую учётку)
сегодня валютчики говорили, что когда курс ежедневно рос по 3-5коп -доллар покупали хорошо и без сомнения , что завтра ведь будет дороже. сегодня падение на 5 коп и уже не берут (затаились в ожидании, что завтра еще на 5-10 коп. вниз) с понедельника, как начнет расти, будут снова активно покупать
вот это психология наших бизнесменов( не могу назвать людей, которые сами себе создают рабочие места, а не тупо ходят клерком на работу лет 40 до пенсии , ОЛЕНЯМИ...бывает, что не угадывают с моментами покупки/продажи, зато какой драйв )
Den Такі рівні ще зовсім недавно вважались цілком нормальними, чому б і зараз до них не повернутись... Тому і муляє мене, зливати єврик і на депо на півроку в гривнях,чи ну його нах ті ігри. Але три роки без грошового адреналіну то трохи забагато... В любому випадку, відкуплюсь менше 1.3150 і сподіваюсь гривня в кінці літа буде сильнішою ніж зараз...
дядя Caша написав: Курсы пары евро-доллар идут туда, куда их погонит целесообразность. Экономик США, Европы и рынка акций на Уолл-стрит. Если Трамп ратует за слабый доллар, аргументируя это хорошим состоянием дел в Америке, то интересен ответ М.Драги.
US
Меркель уже ответила. Приблизительно так:
Если показалось, что что-то нечестно, то не надо изолироваться и прибегать к протекционизму. Надо садиться и договариваться в многостороннем формате.
Джек Ма тоже - надо договариваться, торговать и сотрудничать, нельзя закрываться.
Хотят договариваться. Короче, приедет Трамп и объявит им всем справедливые курсы. Ему для чего это договариваться надо?!
1. Драги, несмотря на происхождение, в области монетарной политики ЕЦБ "немец".
2. Вы забыли упомянуть Японию. Тамошний Нацбанк явно отстает от своих системных коллег, озаботившихся ужесточением монетарной политики.
3. Свеж в памяти вброс солидного агентства Bloomberg от отказе Пекина приобретать трежерис США, оказавшийся фейком. А как пару евро-доллар "понесло"!
US
PS
Комментарий к четвергу Драги напишет фондовый рынок Европы. Он уже отторговался, и общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,50%, после достижения во вторник максимального уровня закрытия с августа 2015 г. Тамошние гуру в один голос винят в "красной" итоговой таблицей евроиндексов крепкий евро. Или, более корректно, слабый доллар.
дядя Caша написав:Остается пока нерешенной проблема госдолга, которую без сильного доллара решить будет сложно. Однако, судя по всему Вы правы, следуя учению К. Маркса США вначале решили обеспечить базис. На основе которого доллар должен укрепиться "естественным путем", не прибегая к "химии" разделения долга на касты. US
Многие в администрации Трампа полагают, что самая большая ошибка, которую когда-либо делали США — это решение ввести Китай в ВТО в 2001 году. Стивен Мнучин, очень опытный финансист, который знает что, кому и когда говорить. Если он официально заявил в Давосе, что Америка приветствует слабый доллар, значит уже пошла команда "фас". И в первую очередь на Китай, который стал основным соперником США, как в экономическом, так и в политическом плане(С.Корея). Первые санкции для китайцев уже начались. На днях США ввели 30% пошлины на солнечные панели из Китая. В этой отрасли крутятся огромные деньги и 260,000 рабочих мест в США. Думаю что это пока предупреждение остальным. Или играйте по правилам и прислушивайтесь к нашим словам, или будет торговая война. Послушаем ещё Трампа в Давосе.
Ну а обслуживать амер. гос.долг, при хорошо работающей экономике, не есть проблема. Резкий сброс трежерей китайцами мало вероятем, так как это будет им "себе дороже" и закроет для них весь американский базар. Без которого 1.4млрд. китайского населения резко перейдут со свинины на рис с водой...
Тарас Бульба написав:Den Такі рівні ще зовсім недавно вважались цілком нормальними, чому б і зараз до них не повернутись...
Трамп новатор. И он непредсказуемый новатор. А вдруг он им скажет: Посмотрите, я теряю сотни миллиардов каждый месяц на вашей торговле и потом беру же у вас их в долг... Не хочу больше так. И как было не хочу. Я все посчитал. Меня сейчас устроит лишь 2 доллара за евро и 2 юаня за доллар, как устанавливал Мао. Или тарифы на сумму дефицита торговли. Выбирайте...
Короче, судя по сегодняшним буреломным событиям в Давосе, укроповских валютных спекулей тоже ждет новая экономическая парадигма. Поэтому, завтра всем залечь и выжидать. Выбросить все графики и теханализы. Ненавижу. Дождемся пока все там выскажутся и будем вместе решать, в какую сторону будем двигать гривну.