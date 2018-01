Додано: Сер 24 січ, 2018 23:17

наблюдательный написав: Резкий сброс трежерей китайцами мало вероятем, так как это будет им "себе дороже" и закроет для них весь американский базар. Без которого 1.4млрд. китайского населения резко перейдут со свинины на рис с водой... Резкий сброс трежерей китайцами мало вероятем, так как это будет им "себе дороже" и закроет для них весь американский базар. Без которого 1.4млрд. китайского населения резко перейдут со свинины на рис с водой...

Є чим душити дракона. Років з вісім тому 35 % ВВП у КНР вироблялося на підприємствах, які належали американському і європейському капіталові (без урахування замовлень західних компаній, розміщених на китайських фабриках). Є чим душити дракона.Років з вісім тому 35 % ВВП у КНР вироблялося на підприємствах, які належали американському і європейському капіталові (без урахування замовлень західних компаній, розміщених на китайських фабриках).

