наблюдательный написав:

дядя Caша написав: Остается пока нерешенной проблема госдолга, которую без сильного доллара решить будет сложно. Однако, судя по всему Вы правы, следуя учению К. Маркса США вначале решили обеспечить базис. На основе которого доллар должен укрепиться "естественным путем", не прибегая к "химии" разделения долга на касты.

US

Многие в администрации Трампа полагают, что самая большая ошибка, которую когда-либо делали США — это решение ввести Китай в ВТО в 2001 году.Стивен Мнучин, очень опытный финансист, который знает что, кому и когда говорить. Если он официально заявил в Давосе, что Америка приветствует слабый доллар, значит уже пошла команда "фас". И в первую очередь на Китай, который стал основным соперником США, как в экономическом, так и в политическом плане(С.Корея). Первые санкции для китайцев уже начались. На днях США ввели 30% пошлины на солнечные панели из Китая. В этой отрасли крутятся огромные деньги и 260,000 рабочих мест в США. Думаю что это пока предупреждение остальным.Или играйте по правилам и прислушивайтесь к нашим словам, или будет торговая война.Послушаем ещё Трампа в Давосе.Ну а обслуживать амер. гос.долг, при хорошо работающей экономике, не есть проблема.Резкий сброс трежерей китайцами мало вероятем, так как это будет им "себе дороже" и закроет для них весь американский базар. Без которого 1.4млрд. китайского населения резко перейдут со свинины на рис с водой...