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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:17
наблюдательный написав:
Резкий сброс трежерей китайцами мало вероятем, так как это будет им "себе дороже" и закроет для них весь американский базар. Без которого 1.4млрд. китайского населения резко перейдут со свинины на рис с водой...
Є чим душити дракона.
Років з вісім тому 35 % ВВП у КНР вироблялося на підприємствах, які належали американському і європейському капіталові (без урахування замовлень західних компаній, розміщених на китайських фабриках).
Востаннє редагувалось centurionus
в Сер 24 січ, 2018 23:29, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Сер 24 січ, 2018 23:21
Libo написав:
Короче, судя по сегодняшним буреломным событиям в Давосе, укроповских валютных спекулей тоже ждет новая экономическая парадигма.
Поэтому, завтра всем залечь и выжидать.
Выбросить все графики и теханализы. Ненавижу.
Дождемся пока все там выскажутся и будем вместе решать, в какую сторону будем двигать гривну.
С большой вероятностью пойдём вниз (на укрепление гривны), ибо нестабильность и туманное будущее доллара и ослабление его ко всем валютам.
С другой стороны, ситуация у нашей страны тяжелая, возмещение НДС, слабая продажа экспортерами, сезонный фактор.
В общем, имеем на руках все аналитические данные чтобы сделать точный прогноз на ближайшие дни - 50/50.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 25 січ, 2018 00:00
prodigy написав:
Faceless написав: Captain Obvious написав:
куда пристроить свои тысчонки хотя бы по 28.7
Сдал в Альфу по 28,7
укрєкси/укргаз/БМ 28,7
марфин/аккорд 28,71
где-то более 10 банков от 28,7
«Приключения капитана Врунгеля»(С)1937
Завтра будет меньше.
Если где-то останется .70- сдам
Банк Альянс - 28.95 на 18.00
что это за зверь такой?
На сайте, правда, 28.65
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Starikan
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Додано: Чет 25 січ, 2018 07:32
Доброе утро.
наблюдательный написав: дядя Caша написав:Остается пока нерешенной проблема госдолга, которую без сильного доллара решить будет сложно. Однако, судя по всему Вы правы, следуя учению К. Маркса США вначале решили обеспечить базис. На основе которого доллар должен укрепиться "естественным путем", не прибегая к "химии" разделения долга на касты.
US
Многие в администрации Трампа полагают, что самая большая ошибка, которую когда-либо делали США — это решение ввести Китай в ВТО в 2001 году.
Стивен Мнучин, очень опытный финансист, который знает что, кому и когда говорить. Если он официально заявил в Давосе, что Америка приветствует слабый доллар, значит уже пошла команда "фас". И в первую очередь на Китай, который стал основным соперником США, как в экономическом, так и в политическом плане(С.Корея). Первые санкции для китайцев уже начались. На днях США ввели 30% пошлины на солнечные панели из Китая. В этой отрасли крутятся огромные деньги и 260,000 рабочих мест в США. Думаю что это пока предупреждение остальным.
Или играйте по правилам и прислушивайтесь к нашим словам, или будет торговая война.
Послушаем ещё Трампа в Давосе.
Ну а обслуживать амер. гос.долг, при хорошо работающей экономике, не есть проблема.
Резкий сброс трежерей китайцами мало вероятем, так как это будет им "себе дороже" и закроет для них весь американский базар. Без которого 1.4млрд. китайского населения резко перейдут со свинины на рис с водой...
Ну так "новость" о сливе КНР трежерис США оказалась фейком, как и слух о смерти генерала Скобелева на заре XX века. Собственно, у Пекине нет реальной альтернативы американским бумагам. Не европейские же в самом деле покупать им бонды с отрицательной доходжностьью!?
US
PS
Всех татьян ветки ДС поздравляет с именинами.
PPS
Насколько мне помнится, ФРС США никогда не прибегала к интервенциям на валютном рынке, подобно Банку Японии или Нацбанку Швейцарии.
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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