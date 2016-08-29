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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4056405740584059>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 662
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
84
5. более 75%
64%
425
Всього голосів : 662
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:57

Re: Валютный рынок в контексте

думаю до марта 26.5 на налике увидим
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:01

  freeze написав:Ни фига себе, что сегодня за день, сообщений на форуме как раньше за неделю, это знак.
Когда такое оживление - это знак.

...та тут просто Олень з Сомиком багато ефіру зайняли! :wink: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:04

  KOKS написав:думаю до марта 26.5 на налике увидим

ну в феврале 30 точно увидим, в марте 28.5 это по самым оптимистичным, о 26.5 забудь
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:08

75stasstas75

ті видимо лудоман химией балуешься :D
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:08

  Долярчик написав:
  freeze написав:Ни фига себе, что сегодня за день, сообщений на форуме как раньше за неделю, это знак.
Когда такое оживление - это знак.

...та тут просто Олень з Сомиком багато ефіру зайняли! :wink: :mrgreen:


Вы тоже не гимназистка начальных классов в этом смысле. :D

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:08

Re: Валютный рынок в контексте

Много сегодня разговоров об учетной ставке. Но тем кто хоть немного интересовался этим вопросом, знает что здесь нет 100% ответа и четкой модели на основе которой можно прогнозировать или делать выводы о зависимости учетной ставки и инфляции и курса нац.валюты. При этом часто здесь почему-то с уверенностью утверждают, что это будет укреплять нац.валюту... хотя аргументов дельных не было.
Известные ребята Кейнс, Фишер - вообще считали что зависимости нет, а учетная ставка это следствие, и ставкой нельзя манипулировать никак.
Потом Тэйлор заявил что всё таки ЦБ может управлять инфляцией при помощи учетной ставки и потом стало популярно его правило о том, согласно которому чтобы понизить инфляцию нужно повысить номинальные ставки. Исходил он из того что инфляция это функция, т.е. зависит от положительного разрыва ВВП, когда рост совокупного спроса опережает рост совокупного предложения и таким образом вызывает инфляцию. И соответственно наоборот, но позже его правило было опровергнуто и как правило уже на него не ссылаются.

Сейчас актуальна другая работа ребят из британского универа, которые говорят о том что повышение учетной ставки имеет последствия двух типов, первое это падение объемов производства или их темпов роста (что понятно минус) и второе, чем выше ставка, тем больше приток иностранной валюты (что есть плюс, вероятно речь идет о депозитах и пр.). И эти два эффекта комбинируются и в разных странах по-разному превалируют друг над другом, создавая соответственно результат на выходе в ту или иную сторону.
Но интересно другое, проведя эту свою работу, они пришли к выводу, что в приличных развитых промышленных странах - при повышение ставки второй эффект доминирует над первым и курс нац.валюты растет и инфляция падает. А вот в развивающихся странах наоборот первый эффект доминирует над вторым (вероятно это связано с низкой инвестиционной привлекательностью и ненадежностью) и вывод такой что, повышение ставок ЦБ в 84% развивающихся стран приводит к падению нац валюты и, соответственно, росту инфляции!
Ссылка:
https://economicdynamics.org/meetpapers ... er_425.pdf
(2 страница - "abstract".)
Врядли нас можно считать развитой страной, не так ли?)
Востаннє редагувалось pankov_dg в Чет 25 січ, 2018 19:17, всього редагувалось 2 разів.
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pankov_dg
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:09

  KOKS написав:75stasstas75

ті видимо лудоман химией балуешься :D


Не шалите...

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:12

  дядя Caша написав:
  Долярчик написав:
  freeze написав:Ни фига себе, что сегодня за день, сообщений на форуме как раньше за неделю, это знак.
Когда такое оживление - это знак.

...та тут просто Олень з Сомиком багато ефіру зайняли! :wink: :mrgreen:


Вы тоже не гимназистка начальных классов в этом смысле. :D

US

.....ну й Ви речення підібрали! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:17

  KOKS написав:75stasstas75 ті видимо лудоман химией балуешься

да нет, химией может баловаться только тот, кто мечтает о курсе 26.5
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:20

  75stasstas75 написав:да нет, химией может баловаться только тот, кто мечтает о курсе 26.5

А че , вполне реальный курс для августа .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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