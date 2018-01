Додано: Чет 25 січ, 2018 19:08



Известные ребята Кейнс, Фишер - вообще считали что зависимости нет, а учетная ставка это следствие, и ставкой нельзя манипулировать никак.

Потом Тэйлор заявил что всё таки ЦБ может управлять инфляцией при помощи учетной ставки и потом стало популярно его правило о том, согласно которому чтобы понизить инфляцию нужно повысить номинальные ставки. Исходил он из того что инфляция это функция, т.е. зависит от положительного разрыва ВВП, когда рост совокупного спроса опережает рост совокупного предложения и таким образом вызывает инфляцию. И соответственно наоборот, но позже его правило было опровергнуто и как правило уже на него не ссылаются.



Сейчас актуальна другая работа ребят из британского универа, которые говорят о том что повышение учетной ставки имеет последствия двух типов, первое это падение объемов производства или их темпов роста (что понятно минус) и второе, чем выше ставка, тем больше приток иностранной валюты (что есть плюс, вероятно речь идет о депозитах и пр.). И эти два эффекта комбинируются и в разных странах по-разному превалируют друг над другом, создавая соответственно результат на выходе в ту или иную сторону.

Но интересно другое, проведя эту свою работу, они пришли к выводу, что в приличных развитых промышленных странах - при повышение ставки второй эффект доминирует над первым и курс нац.валюты растет и инфляция падает. А вот в развивающихся странах наоборот первый эффект доминирует над вторым (вероятно это связано с низкой инвестиционной привлекательностью и ненадежностью) и вывод такой что, повышение ставок ЦБ в 84% развивающихся стран приводит к падению нац валюты и, соответственно, росту инфляции!

Ссылка:

https://economicdynamics.org/meetpapers ... er_425.pdf

(2 страница - "abstract".)

