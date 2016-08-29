ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ...такі питання, як: - який буде курс до кінця місяця/зими.....весни..... літа? ...вирішуються тут: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік .... от наприклад, частина прогнозу Ореста: Місяць курс дол США 1 28,7-29 2 28,3-28,6 (30) 3 27,9-28,2 (31) ...... ... Всіх бажаючих, ласкаво прошу туди закидати і свої прогнози...
п. с....... скоро, вже будемо звіряти прогноз(в кого виявився точнішший) по поточному місяцю!
lrs7719 написав:Не те там деньги и не те там люди. Они, к примеру не задают вопросы почему евро укрепилось на 20 копеек, когда доллар просел...
Я задавал не так вопрос. Я спросил: Является ли рост курса евро на 20 копеек свидетельством того, что гривна укрепилась? Кстати, можете на этот вопрос ответить, если хотите.
Вы говорили, что все курсы считаются кросскурсом через бакс. Окей. Ситуация на сегодня - бакс уходит вниз. Почему не уходит вниз евро и рубль? Ведь надо по кросскурсу через бакс считать, если у нас укрепление гривны. Правильно?
Потому что рубль относительно доллара на торгах в Москве укрепился, как и евро относительно того же доллара в миру. Индекс доллара (курс $ относительно шести важнейших валют) 25-го упал с уровня 89,25 к отметке 88,74 пунктов (на 19.48 Киева).
lrs7719 написав:Не те там деньги и не те там люди. Они, к примеру не задают вопросы почему евро укрепилось на 20 копеек, когда доллар просел...
Я задавал не так вопрос. Я спросил: Является ли рост курса евро на 20 копеек свидетельством того, что гривна укрепилась? Кстати, можете на этот вопрос ответить, если хотите.
Вы говорили, что все курсы считаются кросскурсом через бакс. Окей. Ситуация на сегодня - бакс уходит вниз. Почему не уходит вниз евро и рубль? Ведь надо по кросскурсу через бакс считать, если у нас укрепление гривны. Правильно?
Потому что рубль относительно доллара на торгах в Москве укрепился, как и евро относительно того же доллара в миру. Индекс доллара (курс $ относительно шести важнейших валют) 25-го упал с уровня 89,25 к отметке 88,74 пунктов (на 19.48 Киева).
lrs7719 написав:Не те там деньги и не те там люди. Они, к примеру не задают вопросы почему евро укрепилось на 20 копеек, когда доллар просел...
Я задавал не так вопрос. Я спросил: Является ли рост курса евро на 20 копеек свидетельством того, что гривна укрепилась? Кстати, можете на этот вопрос ответить, если хотите.
Вы говорили, что все курсы считаются кросскурсом через бакс. Окей. Ситуация на сегодня - бакс уходит вниз. Почему не уходит вниз евро и рубль? Ведь надо по кросскурсу через бакс считать, если у нас укрепление гривны. Правильно?
Потому что рубль относительно доллара на торгах в Москве укрепился, как и евро относительно того же доллара в миру. Индекс доллара (курс $ относительно шести важнейших валют) 25-го упал с уровня 89,25 к отметке 88,74 пунктов (на 19.48 Киева).