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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4056405740584059

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 662
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
84
5. более 75%
64%
425
Всього голосів : 662
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:25

...вангують - всі!))

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
...такі питання, як:
- який буде курс до кінця місяця/зими.....весни..... літа?
...вирішуються тут:
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
.... от наприклад, частина прогнозу Ореста:
Місяць курс дол США
1 28,7-29
2 28,3-28,6 (30)
3 27,9-28,2 (31)
......
... Всіх бажаючих, ласкаво прошу туди закидати і свої прогнози...

п. с....... скоро, вже будемо звіряти прогноз(в кого виявився точнішший) по поточному місяцю!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:32

  Перес де Куэльяр написав: А че , вполне реальный курс для августа .

28.5 таки да, для августа оптимистичный
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:34

  freeze написав:Ни фига себе, что сегодня за день, сообщений на форуме как раньше за неделю, это знак.
Когда такое оживление - это знак.


ага :lol: вчера все слились па 28,75/78

а сегодня просто дружно валяют здесь дурака :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:39

Для роздумів інформація про інфляційний паритет (свіжішого аналізу немає поки, втім тенденцію видно).
http://www.mppconsulting.com.ua/news/0076.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:41

  75stasstas75 написав:
  Перес де Куэльяр написав: А че , вполне реальный курс для августа .

28.5 таки да, для августа оптимистичный

Чем ответиш?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:49

  Олень написав:
  lrs7719 написав:Не те там деньги и не те там люди. Они, к примеру не задают вопросы почему евро укрепилось на 20 копеек, когда доллар просел...


Я задавал не так вопрос. Я спросил: Является ли рост курса евро на 20 копеек свидетельством того, что гривна укрепилась? Кстати, можете на этот вопрос ответить, если хотите.

Вы говорили, что все курсы считаются кросскурсом через бакс. Окей. Ситуация на сегодня - бакс уходит вниз. Почему не уходит вниз евро и рубль? Ведь надо по кросскурсу через бакс считать, если у нас укрепление гривны. Правильно?


Потому что рубль относительно доллара на торгах в Москве укрепился, как и евро относительно того же доллара в миру. Индекс доллара (курс $ относительно шести важнейших валют) 25-го упал с уровня 89,25 к отметке 88,74 пунктов (на 19.48 Киева).

Пора на ветку пригласить А. Эйнштейна...

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:56

  дядя Caша написав:
  Олень написав:
  lrs7719 написав:Не те там деньги и не те там люди. Они, к примеру не задают вопросы почему евро укрепилось на 20 копеек, когда доллар просел...


Я задавал не так вопрос. Я спросил: Является ли рост курса евро на 20 копеек свидетельством того, что гривна укрепилась? Кстати, можете на этот вопрос ответить, если хотите.

Вы говорили, что все курсы считаются кросскурсом через бакс. Окей. Ситуация на сегодня - бакс уходит вниз. Почему не уходит вниз евро и рубль? Ведь надо по кросскурсу через бакс считать, если у нас укрепление гривны. Правильно?


Потому что рубль относительно доллара на торгах в Москве укрепился, как и евро относительно того же доллара в миру. Индекс доллара (курс $ относительно шести важнейших валют) 25-го упал с уровня 89,25 к отметке 88,74 пунктов (на 19.48 Киева).

Пора на ветку пригласить А. Эйнштейна...

US


Который напишет -" Все относительно " ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:20

  холява написав:
  дядя Caша написав:
  lrs7719 написав:Не те там деньги и не те там люди. Они, к примеру не задают вопросы почему евро укрепилось на 20 копеек, когда доллар просел...


Я задавал не так вопрос. Я спросил: Является ли рост курса евро на 20 копеек свидетельством того, что гривна укрепилась? Кстати, можете на этот вопрос ответить, если хотите.

Вы говорили, что все курсы считаются кросскурсом через бакс. Окей. Ситуация на сегодня - бакс уходит вниз. Почему не уходит вниз евро и рубль? Ведь надо по кросскурсу через бакс считать, если у нас укрепление гривны. Правильно?


Потому что рубль относительно доллара на торгах в Москве укрепился, как и евро относительно того же доллара в миру. Индекс доллара (курс $ относительно шести важнейших валют) 25-го упал с уровня 89,25 к отметке 88,74 пунктов (на 19.48 Киева).

Пора на ветку пригласить А. Эйнштейна...

US


Который напишет -" Все относительно " ?[/quote]

Сыграет на скрипке.

US
дядя Caша
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  #<1 ... 4056405740584059
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