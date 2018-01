Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:57

Starikan написав: Всё у вас так гладко... всё "по книжке".

А вот я неоднократно бывал в благополучной мирной Швеции с 1996 по 2006.

И за это время курс кроны колебался между 6 и 11

Помню, как я ловил пики, когда получал зарплату в кронах.



да, но Швеция в 95 году вошла в еврозону...её и колбасило, так бывает!

курс колебался и возвращался к прежним показателям, это же прекрасно, значит экономика есть.

А ведь у нас резкий рост, корректировка и опять рост, где локальные низы в основном всегда выше предыдущих...11,16,22,25.. теперь 27 будет, может быть весной/летом...

так что это другое, совсем другое...

если бы падаль бандитская пружину на 8 не сжала, и ЗВР не прожрала, мы бы сейчас тоже не в 30 упирались.. а возможно на 20-ке мирно болтались плюс минус...

