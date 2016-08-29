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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40774078407940804081>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 665
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
427
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:23

  centurionus написав:Є добродії, які "вангують" по інфляційному паритетові (пробували вони це робити і по агрегатах, але в наших умовах це виявилося марним)
http://www.mppconsulting.com.ua/news/0076.html

И что они наванговали за предыдущие годы? Отклонения от реального курса в 20-50% ? :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:30

  pankov_dg написав:может проблема не в конкретном уровне курса, а в резких скачках его, вызванных скорее спекуляциями и махинациями банков, структур олигархов, властьимущими продажными скотами... резко вниз, резко вверх...объемы рефинанса в оффшоры чего только стоил нам... вот что разрушает стабильность, а плавный спокойный девал - проблем бы не давал, и лодку бы не раскачивал... радовал бы экспортеров, привлекал бы иностранные инвестиции, давал бы рабочие места и подымал экономику, было бы всё прогнозируемо и в правовом поле по-справедливости, можно было бы и работать и развиваться, а так бизнес в нашей стране на последнем издыхании, и это не из-за высокого курса поверьте... потому что он является следствием, а не причиной.

Всё у вас так гладко... всё "по книжке".
А вот я неоднократно бывал в благополучной мирной Швеции с 1996 по 2006.
И за это время курс кроны колебался между 6 и 11 :wink:
Помню, как я ловил пики, когда получал зарплату в кронах.

Рынок есть рынок, подвержен панике и эйфории; базар, одним словом 8)
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:36

«Наши экономисты по-прежнему ожидают, что нормализация политики ЕЦБ продолжится в этом году с небольшими сдвигами в сторону изменения текста итого заявления на мартовском совещании, прежде чем банк объявит о прекращении количественного смягчения в июне. Мы повторяем наше ожидание повышения ставок на 10 б.п. в декабре и ожидаем, что курс доллара США продолжит снижаться и к концу года опустится до 1.30 против евро»

Вот тебе,бабушка, и Юрьев день, паритет по ДС. Смачно развели всех с этим паритетом, причем много раз закидывали удочку, года два его по-моему обещали.
Что самое забавное, зная прекрасно, что никому нельзя верить, все равно ловишься на мнение "авторитетов". Роль Agaz еще в этом процессе развода интересна.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 26 січ, 2018 18:39, всього редагувалось 1 раз.
В игноре тролли и клоуны - Vadim V, tea. .
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:39

  Долярчик написав:.....ще раз пишу:
Для кого(чи для чого) були озвучені на широкий загал курси 29,20 і 30,10?!

Может, хватит об этом писать?

Уже почти все на основании многолетних наблюдений пришли к консенсусу: эти цифры ничего не означают. Есть графа, ее надо заполнить. СМИ подхватывают и провозглашают зраду (или перемогу, но зрада больше привлекает внимание обывателя).

Эрэфия, например, составляет бюджет, исходя из цены на черную жижу, прогноз был 40, реально 60. И что? всё равно Резервный фонд исчерпан.

Эх, молодежь, молодежь... :mrgreen:
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:52

  Tolevas написав:Смачно рухнули. В который раз. (28,85 - 28,45) = 0,40 по Харькову у идеале. 40 копеек не долларе. На пачке более-менее профит получился бы - 4000 грн. Но тем, кто не успел ИМХО расстраиваться не стоит, не в посдедний раз.

А смысл растраиваться? Всё равно ж никто не знает курса на лето.Я для себя решил будет 30 солью или хотя бы 29,5, а не будет,то и играться не буду.И как-то при такой установке нет никаких переживаний.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:55

Про евро

А Трамп таки совсем не прост, молодец.Сначала урезал участие Штатов во всяких гуманитарных клубах-программах типа защиты от потепления,потом прикрыл границы от нежелательных эмигрантов и мусульман,потом поддержал рост нефти почти до 70,потом продавил налоговую реформу,возвращая рабочие места в Америку,а на закуску приопустил доллар и заодно посадил казначейство и так нелюбимых им чинуш и судей на голодный паек .Наверное потолок госдолга будут поднимать по чайной ложке с остановками,чтобы зарплаты не давали возможность громко лаять.Размещать заимствования можно и подождать пол-года-год-два.При таком раскладе ,как заметил основатель ветки,дровишки для рывка вверх экономики уже есть,и сил хватает заткнуть рот всяким драги.Через год-два по всему миру снова будут кушать дешевые "ножки буша",пить Джек Дениелс,летать на Боингах,палить американские газ и нефть и молиться на звездно-полосатый. И никакой банк в Европе не станет играть против ФРС.Коридор для евро 1,23-1,33-1,43-1,53 ибо так выгодно Америке.Так должен заботиться о своей стране каждый президент.Опустить евро почти до паритета смогли только при попустительстве мягкого Обамы. Такое возможно теперь скорее всего после окончания второго срока Трампа ,и то не факт.P.S.Думаю,Мексику стеной таки отгородят. Аминь. Имхо. Поправьте,если не ошибаюсь.:wink:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:57

  Starikan написав:Всё у вас так гладко... всё "по книжке".
А вот я неоднократно бывал в благополучной мирной Швеции с 1996 по 2006.
И за это время курс кроны колебался между 6 и 11 :wink:
Помню, как я ловил пики, когда получал зарплату в кронах.

Рынок есть рынок, подвержен панике и эйфории; базар, одним словом 8)


да, но Швеция в 95 году вошла в еврозону...её и колбасило, так бывает!
курс колебался и возвращался к прежним показателям, это же прекрасно, значит экономика есть.
А ведь у нас резкий рост, корректировка и опять рост, где локальные низы в основном всегда выше предыдущих...11,16,22,25.. теперь 27 будет, может быть весной/летом...
так что это другое, совсем другое...
если бы падаль бандитская пружину на 8 не сжала, и ЗВР не прожрала, мы бы сейчас тоже не в 30 упирались.. а возможно на 20-ке мирно болтались плюс минус...
но это всё лирика, извините.
“People shouldn't be afraid of their government. Government should be afraid of their people.” (c) Alan Moore
pankov_dg
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:58

Середньорічна


Вітаюсь со всіма.

Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
22.01.2018 240,04 28,8758 0,0310000 28,454559 0,0247
23.01.2018 498,00 28,8648 -0,011000 28,496841 0,0423
24.01.2018 395,44 28,8654 0,0006000 28,524722 0,0279
25.01.2018 339,08 28,7452 -0,120200 28,538152 0,0134
26.01.2018 416,88 28,5486 -0,196600 28,538880 0,0007

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: -0,059240 (0,061640). падало на неделе в среднем по 5,9240 копейки за день. На прошлой неделе еще росло, а на этой падало с почти такой же скоростью.

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: 0,021804 (0,040624). СрГодовая росла в среднем по 2,1804 копейки в день. Это в два раза меньше прошлой недели.

Полные обороты МБ за неделю - 1889,4400 (1699,52). Обороты снова больше на 200 млн. Кто-то таки сливается!

МБ и наличный рынок оставались выше СрГодовой (28,53888034) всю неделю. Выгодно продавать доллар. Обороты ростут. Кто-то суетится во всю :shock: Похоже на следующей недели мы начнем временами говорить о покупке вечнозеленого.

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:59

  heineken написав:А Трамп таки совсем не прост, молодец.Сначала урезал участие Штатов во всяких гуманитарных клубах-программах типа защиты от потепления,потом прикрыл границы от нежелательных эмигрантов и мусульман,потом поддержал рост нефти почти до 70,потом продавил налоговую реформу,возвращая рабочие места в Америку,а на закуску приопустил доллар и заодно посадил казначейство и так нелюбимых им чинуш и судей на голодный паек .Наверное потолок госдолга будут поднимать по чайной ложке с остановками,чтобы зарплаты не давали возможность громко лаять.Размещать заимствования можно и подождать пол-года-год-два.При таком раскладе ,как заметил основатель ветки,дровишки для рывка вверх экономики уже есть,и сил хватает заткнуть рот всяким драги.Через год-два по всему миру снова будут кушать дешевые "ножки буша",пить Джек Дениелс,летать на Боингах,палить американские газ и нефть и молиться на звездно-полосатый. И никакой банк в Европе не станет играть против ФРС.Коридор для евро 1,23-1,33-1,43-1,53 ибо так выгодно Америке.Так должен заботиться о своей стране каждый президент.Опустить евро почти до паритета смогли только при попустительстве мягкого Обамы. Такое возможно теперь скорее всего после окончания второго срока Трампа ,и то не факт.P.S.Думаю,Мексику стеной таки отгородят. Аминь. Имхо. Поправьте,если не ошибаюсь.:wink:
И никакой банк в Европе не станет играть против ФРС.....Так должен заботиться о своей стране каждый президент.... (А кому из Президентов разрешат так заботся ??? Или просто скажут что нужно делать ???)
Den
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:00

Re: Валютный рынок в контексте

хочу в среду следущую па 27
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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