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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4078407940804081>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 665
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
427
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:02

  heineken написав:А Трамп таки совсем не прост, молодец.Сначала урезал участие Штатов во всяких гуманитарных клубах-программах типа защиты от потепления,потом прикрыл границы от нежелательных эмигрантов и мусульман,потом поддержал рост нефти почти до 70,потом продавил налоговую реформу,возвращая рабочие места в Америку,а на закуску приопустил доллар и заодно посадил казначейство и так нелюбимых им чинуш и судей на голодный паек .Наверное потолок госдолга будут поднимать по чайной ложке с остановками,чтобы зарплаты не давали возможность громко лаять.Размещать заимствования можно и подождать пол-года-год-два.При таком раскладе ,как заметил основатель ветки,дровишки для рывка вверх экономики уже есть,и сил хватает заткнуть рот всяким драги.Через год-два по всему миру снова будут кушать дешевые "ножки буша",пить Джек Дениелс,летать на Боингах,палить американские газ и нефть и молиться на звездно-полосатый. И никакой банк в Европе не станет играть против ФРС.Коридор для евро 1,23-1,33-1,43-1,53 ибо так выгодно Америке.Так должен заботиться о своей стране каждый президент.Опустить евро почти до паритета смогли только при попустительстве мягкого Обамы. Такое возможно теперь скорее всего после окончания второго срока Трампа ,и то не факт.P.S.Думаю,Мексику стеной таки отгородят. Аминь. Имхо. Поправьте,если не ошибаюсь.:wink:


Красиво типа написано.Но недоверие возникает при прочтении того, что всё в одни ворота, явный признак приукрашивания.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:03

  KOKS написав:хочу в среду следущую па 27

мышление по тренду
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:27

ностальгия

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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:32

  KOKS написав:хочу в среду следущую па 27

ниже 28 не будет, потом вверх, какой там 27
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:54

... успіх там, де ним вміють ділитись!

  sinus написав:А смысл растраиваться? Всё равно ж никто не знает курса на лето.Я для себя решил будет 30 солью или хотя бы 29,5, а не будет,то и играться не буду.И как-то при такой установке нет никаких переживаний.

...звичайно, в доларі - солодші сняться сни :mrgreen:...... але, і "матрасний долар" за 4 міс. не принесе ні шиша......
... а от гривнедепо - принесе пару тисячок грн., наприклад, на сумі в еквіваленті 3-4тис.$$ :wink: :idea:

п. с...... тож Я в лютому буду лити приблизну суму, яку озвучив хоч по 30....29....чи, навіть, 28 :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:13

Суд Англии отложил решение в споре по "долгу Януковича" на $3 миллиарда
Апелляционный суд Англии по итогам рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд постановил отложить вынесение окончательного решения.
Об этом cообщает пресс-служба Министерства финансов Украины


Интересно , признаться я ожидал что суд вынесет решение не в нашу пользу уже в конце этой недели. Ну а здесь какая-то непонятка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:18

...щоб не сперечались))

  75stasstas75 написав:
  KOKS написав:хочу в среду следущую па 27

ниже 28 не будет, потом вверх, какой там 27

....для Вас обох
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:36

  s0v7a написав:

Поглазеть прошлый год.


Всем удачи.

Очень интересный "прогноз" на 2017 давали прислужники путина в Украине ("КП" в Украине"). "Оптимистический" у них был 27-28 за год, отличился великий специалист Охрименко :D "Пессимистически" Охрименко обещал до 40 грн./бакс. "Базовый" пророчили нам московиты 29-30.

А правительство обещало средний курс 27,2.

А по графикам я вижу, что среднегодовой курс гривны за прошлый год был 26,75?

Вот и делайте выводы на следующий год своей головой, а не по словам Охрименко и правительства.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:37

  75stasstas75 написав:
  KOKS написав:хочу в среду следущую па 27

ниже 28 не будет, потом вверх, какой там 27

тоже самое говорили в прошлом и позапрошлом году
что 25.хх это история, тот же чайник загнал тут стадо овец

летом 26.хх вполне реальный уровень
а осенью 27.хх

печатный станок наличного доллара ускоряется
статистику я регулярно привожу
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:40

Re: Валютный рынок в контексте

  pankov_dg написав:да, но Швеция в 95 году вошла в еврозону...её и колбасило, так бывает!

Под "еврозоной" обычно подразумевают страны перешедшие на Евро. Поскольку Швеция вошла тогда в Евросоюз, то связи колебаний шведской кроны в связи с этим именно не вижу, т.к. крона и до того колебалась достаточно активно.
komp
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