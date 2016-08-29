heineken написав:

А Трамп таки совсем не прост, молодец.Сначала урезал участие Штатов во всяких гуманитарных клубах-программах типа защиты от потепления,потом прикрыл границы от нежелательных эмигрантов и мусульман,потом поддержал рост нефти почти до 70,потом продавил налоговую реформу,возвращая рабочие места в Америку,а на закуску приопустил доллар и заодно посадил казначейство и так нелюбимых им чинуш и судей на голодный паек .Наверное потолок госдолга будут поднимать по чайной ложке с остановками,чтобы зарплаты не давали возможность громко лаять.Размещать заимствования можно и подождать пол-года-год-два.При таком раскладе ,как заметил основатель ветки,дровишки для рывка вверх экономики уже есть,и сил хватает заткнуть рот всяким драги.Через год-два по всему миру снова будут кушать дешевые "ножки буша",пить Джек Дениелс,летать на Боингах,палить американские газ и нефть и молиться на звездно-полосатый. И никакой банк в Европе не станет играть против ФРС.Коридор для евро 1,23-1,33-1,43-1,53 ибо так выгодно Америке.Так должен заботиться о своей стране каждый президент.Опустить евро почти до паритета смогли только при попустительстве мягкого Обамы. Такое возможно теперь скорее всего после окончания второго срока Трампа ,и то не факт.P.S.Думаю,Мексику стеной таки отгородят. Аминь. Имхо. Поправьте,если не ошибаюсь.