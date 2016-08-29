heineken написав:А Трамп таки совсем не прост, молодец.Сначала урезал участие Штатов во всяких гуманитарных клубах-программах типа защиты от потепления,потом прикрыл границы от нежелательных эмигрантов и мусульман,потом поддержал рост нефти почти до 70,потом продавил налоговую реформу,возвращая рабочие места в Америку,а на закуску приопустил доллар и заодно посадил казначейство и так нелюбимых им чинуш и судей на голодный паек .Наверное потолок госдолга будут поднимать по чайной ложке с остановками,чтобы зарплаты не давали возможность громко лаять.Размещать заимствования можно и подождать пол-года-год-два.При таком раскладе ,как заметил основатель ветки,дровишки для рывка вверх экономики уже есть,и сил хватает заткнуть рот всяким драги.Через год-два по всему миру снова будут кушать дешевые "ножки буша",пить Джек Дениелс,летать на Боингах,палить американские газ и нефть и молиться на звездно-полосатый. И никакой банк в Европе не станет играть против ФРС.Коридор для евро 1,23-1,33-1,43-1,53 ибо так выгодно Америке.Так должен заботиться о своей стране каждый президент.Опустить евро почти до паритета смогли только при попустительстве мягкого Обамы. Такое возможно теперь скорее всего после окончания второго срока Трампа ,и то не факт.P.S.Думаю,Мексику стеной таки отгородят. Аминь. Имхо. Поправьте,если не ошибаюсь.
Красиво типа написано.Но недоверие возникает при прочтении того, что всё в одни ворота, явный признак приукрашивания.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
sinus написав:А смысл растраиваться? Всё равно ж никто не знает курса на лето.Я для себя решил будет 30 солью или хотя бы 29,5, а не будет,то и играться не буду.И как-то при такой установке нет никаких переживаний.
...звичайно, в доларі - солодші сняться сни ...... але, і "матрасний долар" за 4 міс. не принесе ні шиша...... ... а от гривнедепо - принесе пару тисячок грн., наприклад, на сумі в еквіваленті 3-4тис.$$
п. с...... тож Я в лютому буду лити приблизну суму, яку озвучив хоч по 30....29....чи, навіть, 28
Суд Англии отложил решение в споре по "долгу Януковича" на $3 миллиарда Апелляционный суд Англии по итогам рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд постановил отложить вынесение окончательного решения. Об этом cообщает пресс-служба Министерства финансов Украины
Интересно , признаться я ожидал что суд вынесет решение не в нашу пользу уже в конце этой недели. Ну а здесь какая-то непонятка.
Очень интересный "прогноз" на 2017 давали прислужники путина в Украине ("КП" в Украине"). "Оптимистический" у них был 27-28 за год, отличился великий специалист Охрименко "Пессимистически" Охрименко обещал до 40 грн./бакс. "Базовый" пророчили нам московиты 29-30.
А правительство обещало средний курс 27,2.
А по графикам я вижу, что среднегодовой курс гривны за прошлый год был 26,75?
Вот и делайте выводы на следующий год своей головой, а не по словам Охрименко и правительства.