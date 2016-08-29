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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4081408240834084

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 669
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
35
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
430
Всього голосів : 669
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:26

  centurionus написав:
  Starikan написав:
  centurionus написав:Є добродії, які "вангують" по інфляційному паритетові (пробували вони це робити і по агрегатах, але в наших умовах це виявилося марним)
http://www.mppconsulting.com.ua/news/0076.html
И что они наванговали за предыдущие годы? Отклонения от реального курса в 20-50% ? :wink:
Про які віхилення Ви пишите?
Добродії показують відхилення паритетного курсу від реального.

Именно про эти, а что?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:34

http://www.mppconsulting.com.ua/news/0076.html
Для любителей па 8 и индекса бигмака.Добавьте инфляцию за второе полугодие 2017 и прогноз по инфляции за 2018.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:45

Re: Валютный рынок в контексте

Вот и объяснение повышению учётной ставки до 16%.Если инфляция выйдет за рамки 10%,то курс должен быть 34.Курс 30.1 в идеале при инфляции 3-5%.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:26

  Starikan написав:
  centurionus написав:
  Starikan написав:И что они наванговали за предыдущие годы? Отклонения от реального курса в 20-50% ? :wink:
Про які відхилення Ви пишите?
Добродії показують відхилення паритетного курсу від реального.

Именно про эти, а что?

Незрозуміло, що Вам не до вподоби в їхній методі, яка працює, до речі? Аналіз цих добродіїв наводили на гілці і раніше.
... приводим расчет теоретического сбалансированного валютного курса, который основан на теории инфляционного паритета валют, и предполагает, что динамика кросс-курса двух валют должна совпадать с динамикой относительного изменения инфляции в каждой из стран.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 01:23

  холява написав:
  tea написав:Де це Пізнайко.Переживаю за нього.
Нехай чесно розповість - чи встиг сьогодні вранці купити долари по 28.60-28.70.


Здравствуйте .
Всем приятного вечера , Здоровья Вам и Вашим деткам.

Чай , врать плохо получается , в связи с годами.
Я сегодня под конец дня проезжал по Фортечной и видел 28, 40 на продажу .

А то , что я купил по 28, 75 и 28, 73 это правда .
Ну должен же быть хоть один "Олень" среди успешных форумчан.
Всем приятных выходных и Удачи.

Ну чего ж один)) я первую порцию по 28,6 брал, потом еще столько же по 28,85 - но дела неотложные, и так ждал до последнего отката. Ну такое, копейчужно это всё. Зато мирное небо.

Мысли вслух: "Что и куда может толкнуть курс доллара в наших краях?"

бюджетный период уже в разгаре ФОПы оплатить всё должны до 9 февраля, юрики до 18-19 - к укреплению грн.
Китайский новый год с 15(реально платежи еще максимум неделю будут) - к укреплению.
Репатриантов так рано не выпустят, только с апреля, потому что...(см. следующий пункт)- к укреплению грн.
Большие платежи по долгу в марте - к ослаблению.
Огомный гривневый навес - к ослаблению.
Высокая учетная ставка - стимул для нерезов заводить валюту через гривневые ОВГЗ, частично компенсирует предыдущий пункт.
Основная продукция на экспорт или стабильна или растет - к укреплению.
Начало подготовки к "посевной" - к укреплению.
Локально, только разворот индекса доллара может изменить тренд, да и то в абсолютных значениях.

Похоже плавный спуск начат, небольшие шатания еще произойдут по 10 коп туда-сюда, но основная турбулентность исчерпается к среде.

Мысль на летнее дно: после повышения учетной ставки повысят и проценты по депозитам, что подтолкнет сомневающихся идти в банки, но разворот этим летом произойдет раньше(опять же изза необходимости аккумулировать большую сумму в валюте для сентябрьских платежей по долгу), чем в прошлом. Поэтому полугодовые депозиты открывать по новым ставкам уже рисково.

Но спрогнозировать что в судах Англии, Стокгольме и МВФ нарешают, анрил, в абсолютных цифрах, но то что и МВФ нальет и суды в общем счете оставят в какомто плюсе, не сомневаюсь. Разве что наша "влада" внезапно опять оборзеет, но по физиономии ПАПа в Давосе перед встречей с Лагард - можно сказать, что место своё знают.

Хорошо бы, если нормальный антикоррупционный суд сделали, закон про выборы и избирательную комиссию, а без денег МВФ весь 2015 както прожили, Слава Богу.

Пс. За всем этим топотом копыт, както незаметно прошла очередная валютная либерализация.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 02:20

Удивляет количество если не злобы, то озлобленности у многих на ветке.
В конце концов у всех одна цель - заработать или хотя бы не потерять на изменениях курса.
Я могу посочувствовать тем , кто ошибся и не вовремя слился (откупился), а у многих это почему-то вызывает злорадство и желание уязвить "противника".
Ну нет же здесь противников! Если люди по-разному оценивают перспективы валюты, этот не означает, что они враги!
Кто читал ветку с 2008, вспомните как спорили с Альяком, когда он прогнозировал девальвацию, но при этом никто не относился к оппоненту как к врагу.

И ещё. Неужели кто-то считает, что высказывания на форуме, могут серьёзно повлиять на курс гривни? Почему "защитники крепкой гривни" начинают объявлять оппонентов чуть ли не врагами Украины и агентами Путина?
Во-первых, достаточно спорный вопрос, какой курс выгоден Украине - 25 или 30.
Во-вторых, в конце концов курс величина вторичная по отношению к экономике и является следствием её состояния, а не причиной. Хотя, безусловно, есть и обратное влияние.

Обсуждение курсов на ветке может только помочь всем участникам что-то заработать (не потерять) на колебаниях курсов, но никак не поднять экономику Украины или "способствовать победе Путина". Но помочь это может только при условии аргументированного обсуждения, а не голословных утверждений и заклинаний. К сожалению, мало кто из "защитников гривни" утруждает себя какими-либо аргументами. При этом, хочу заметить, их противники гораздо чаще обосновывают свои взгляды. Пусть они не всегда правы, ошибаются, но тем не менее. У защитников чаще просто "вера" (в гривню, в светлое будущее, в кисельные реки с молочными берегами :) ).

Будьте добрее, и люди к вам потянутся. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 02:58

Re: Валютный рынок в контексте

Да вы просто не пуганные алени, покупать доллар в январе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 03:33

  Corpocrator написав:
  холява написав:
  tea написав:Де це Пізнайко.Переживаю за нього.
Нехай чесно розповість - чи встиг сьогодні вранці купити долари по 28.60-28.70.


Здравствуйте .
Всем приятного вечера , Здоровья Вам и Вашим деткам.

Чай , врать плохо получается , в связи с годами.
Я сегодня под конец дня проезжал по Фортечной и видел 28, 40 на продажу .

А то , что я купил по 28, 75 и 28, 73 это правда .
Ну должен же быть хоть один "Олень" среди успешных форумчан.
Всем приятных выходных и Удачи.


Пс. За всем этим топотом копыт, както незаметно прошла очередная валютная либерализация.


А что нам налиберализировали, вкратце, тезисно?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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