Додано: Суб 27 січ, 2018 01:23

холява написав: tea написав: Де це Пізнайко.Переживаю за нього.

Нехай чесно розповість - чи встиг сьогодні вранці купити долари по 28.60-28.70. Де це Пізнайко.Переживаю за нього.Нехай чесно розповість - чи встиг сьогодні вранці купити долари по 28.60-28.70.



Здравствуйте .

Всем приятного вечера , Здоровья Вам и Вашим деткам.



Чай , врать плохо получается , в связи с годами.

Я сегодня под конец дня проезжал по Фортечной и видел 28, 40 на продажу .



А то , что я купил по 28, 75 и 28, 73 это правда .

Ну должен же быть хоть один "Олень" среди успешных форумчан.

Всем приятных выходных и Удачи. Здравствуйте .Всем приятного вечера , Здоровья Вам и Вашим деткам.Чай , врать плохо получается , в связи с годами.Я сегодня под конец дня проезжал по Фортечной и видел 28, 40 на продажу .А то , что я купил по 28, 75 и 28, 73 это правда .Ну должен же быть хоть один "Олень" среди успешных форумчан.Всем приятных выходных и Удачи.

Ну чего ж один)) я первую порцию по 28,6 брал, потом еще столько же по 28,85 - но дела неотложные, и так ждал до последнего отката. Ну такое, копейчужно это всё. Зато мирное небо.Мысли вслух: "Что и куда может толкнуть курс доллара в наших краях?"бюджетный период уже в разгаре ФОПы оплатить всё должны до 9 февраля, юрики до 18-19 - к укреплению грн.Китайский новый год с 15(реально платежи еще максимум неделю будут) - к укреплению.Репатриантов так рано не выпустят, только с апреля, потому что...(см. следующий пункт)- к укреплению грн.Большие платежи по долгу в марте - к ослаблению.Огомный гривневый навес - к ослаблению.Высокая учетная ставка - стимул для нерезов заводить валюту через гривневые ОВГЗ, частично компенсирует предыдущий пункт.Основная продукция на экспорт или стабильна или растет - к укреплению.Начало подготовки к "посевной" - к укреплению.Локально, только разворот индекса доллара может изменить тренд, да и то в абсолютных значениях.Похоже плавный спуск начат, небольшие шатания еще произойдут по 10 коп туда-сюда, но основная турбулентность исчерпается к среде.Мысль на летнее дно: после повышения учетной ставки повысят и проценты по депозитам, что подтолкнет сомневающихся идти в банки, но разворот этим летом произойдет раньше(опять же изза необходимости аккумулировать большую сумму в валюте для сентябрьских платежей по долгу), чем в прошлом. Поэтому полугодовые депозиты открывать по новым ставкам уже рисково.Но спрогнозировать что в судах Англии, Стокгольме и МВФ нарешают, анрил, в абсолютных цифрах, но то что и МВФ нальет и суды в общем счете оставят в какомто плюсе, не сомневаюсь. Разве что наша "влада" внезапно опять оборзеет, но по физиономии ПАПа в Давосе перед встречей с Лагард - можно сказать, что место своё знают.Хорошо бы, если нормальный антикоррупционный суд сделали, закон про выборы и избирательную комиссию, а без денег МВФ весь 2015 както прожили, Слава Богу.Пс. За всем этим топотом копыт, както незаметно прошла очередная валютная либерализация.