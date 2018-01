Додано: Суб 27 січ, 2018 00:26

Starikan написав: centurionus написав: Starikan написав: И что они наванговали за предыдущие годы? Отклонения от реального курса в 20-50% ? И что они наванговали за предыдущие годы? Отклонения от реального курса в 20-50% ? Про які відхилення Ви пишите?

Добродії показують відхилення паритетного курсу від реального. Про які відхилення Ви пишите?Добродії показують відхилення паритетного курсу від реального.

Именно про эти, а что? Именно про эти, а что?

Незрозуміло, що Вам не до вподоби в їхній методі, яка працює, до речі? Аналіз цих добродіїв наводили на гілці і раніше.

... приводим расчет теоретического сбалансированного валютного курса, который основан на теории инфляционного паритета валют, и предполагает, что динамика кросс-курса двух валют должна совпадать с динамикой относительного изменения инфляции в каждой из стран.

Незрозуміло, що Вам не до вподоби в їхній методі, яка працює, до речі? Аналіз цих добродіїв наводили на гілці і раніше.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell