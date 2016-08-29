Starikan написав:И что они наванговали за предыдущие годы? Отклонения от реального курса в 20-50% ?
Про які відхилення Ви пишите? Добродії показують відхилення паритетного курсу від реального.
Именно про эти, а что?
Незрозуміло, що Вам не до вподоби в їхній методі, яка працює, до речі? Аналіз цих добродіїв наводили на гілці і раніше.
... приводим расчет теоретического сбалансированного валютного курса, который основан на теории инфляционного паритета валют, и предполагает, что динамика кросс-курса двух валют должна совпадать с динамикой относительного изменения инфляции в каждой из стран.
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tea написав:Де це Пізнайко.Переживаю за нього. Нехай чесно розповість - чи встиг сьогодні вранці купити долари по 28.60-28.70.
Здравствуйте . Всем приятного вечера , Здоровья Вам и Вашим деткам.
Чай , врать плохо получается , в связи с годами. Я сегодня под конец дня проезжал по Фортечной и видел 28, 40 на продажу .
А то , что я купил по 28, 75 и 28, 73 это правда . Ну должен же быть хоть один "Олень" среди успешных форумчан. Всем приятных выходных и Удачи.
Ну чего ж один)) я первую порцию по 28,6 брал, потом еще столько же по 28,85 - но дела неотложные, и так ждал до последнего отката. Ну такое, копейчужно это всё. Зато мирное небо.
Мысли вслух: "Что и куда может толкнуть курс доллара в наших краях?"
бюджетный период уже в разгаре ФОПы оплатить всё должны до 9 февраля, юрики до 18-19 - к укреплению грн. Китайский новый год с 15(реально платежи еще максимум неделю будут) - к укреплению. Репатриантов так рано не выпустят, только с апреля, потому что...(см. следующий пункт)- к укреплению грн. Большие платежи по долгу в марте - к ослаблению. Огомный гривневый навес - к ослаблению. Высокая учетная ставка - стимул для нерезов заводить валюту через гривневые ОВГЗ, частично компенсирует предыдущий пункт. Основная продукция на экспорт или стабильна или растет - к укреплению. Начало подготовки к "посевной" - к укреплению. Локально, только разворот индекса доллара может изменить тренд, да и то в абсолютных значениях.
Похоже плавный спуск начат, небольшие шатания еще произойдут по 10 коп туда-сюда, но основная турбулентность исчерпается к среде.
Мысль на летнее дно: после повышения учетной ставки повысят и проценты по депозитам, что подтолкнет сомневающихся идти в банки, но разворот этим летом произойдет раньше(опять же изза необходимости аккумулировать большую сумму в валюте для сентябрьских платежей по долгу), чем в прошлом. Поэтому полугодовые депозиты открывать по новым ставкам уже рисково.
Но спрогнозировать что в судах Англии, Стокгольме и МВФ нарешают, анрил, в абсолютных цифрах, но то что и МВФ нальет и суды в общем счете оставят в какомто плюсе, не сомневаюсь. Разве что наша "влада" внезапно опять оборзеет, но по физиономии ПАПа в Давосе перед встречей с Лагард - можно сказать, что место своё знают.
Хорошо бы, если нормальный антикоррупционный суд сделали, закон про выборы и избирательную комиссию, а без денег МВФ весь 2015 както прожили, Слава Богу.
Пс. За всем этим топотом копыт, както незаметно прошла очередная валютная либерализация.
Удивляет количество если не злобы, то озлобленности у многих на ветке. В конце концов у всех одна цель - заработать или хотя бы не потерять на изменениях курса. Я могу посочувствовать тем , кто ошибся и не вовремя слился (откупился), а у многих это почему-то вызывает злорадство и желание уязвить "противника". Ну нет же здесь противников! Если люди по-разному оценивают перспективы валюты, этот не означает, что они враги! Кто читал ветку с 2008, вспомните как спорили с Альяком, когда он прогнозировал девальвацию, но при этом никто не относился к оппоненту как к врагу.
И ещё. Неужели кто-то считает, что высказывания на форуме, могут серьёзно повлиять на курс гривни? Почему "защитники крепкой гривни" начинают объявлять оппонентов чуть ли не врагами Украины и агентами Путина? Во-первых, достаточно спорный вопрос, какой курс выгоден Украине - 25 или 30. Во-вторых, в конце концов курс величина вторичная по отношению к экономике и является следствием её состояния, а не причиной. Хотя, безусловно, есть и обратное влияние.
Обсуждение курсов на ветке может только помочь всем участникам что-то заработать (не потерять) на колебаниях курсов, но никак не поднять экономику Украины или "способствовать победе Путина". Но помочь это может только при условии аргументированного обсуждения, а не голословных утверждений и заклинаний. К сожалению, мало кто из "защитников гривни" утруждает себя какими-либо аргументами. При этом, хочу заметить, их противники гораздо чаще обосновывают свои взгляды. Пусть они не всегда правы, ошибаются, но тем не менее. У защитников чаще просто "вера" (в гривню, в светлое будущее, в кисельные реки с молочными берегами ).