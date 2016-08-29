buratinyo написав:Коллега, я купил себе Оленя еще тогда, когда когда-то начитавшись умного alyak начал скупать доллар по 4,70 и аж до 5,30, потом был пик в районе 6,70 где-то и он начал откатывать, а ниже 6,40 я не выдержал и слил по 6,25-6,30 весь свой запас. Потом доллар подпрыгнул как известно аж до 8 и даже выше, а я тут же купил себе за гривны вот такой сувенир, где поставил на работе, чтобы никогда не забывать об этом. [@image@]
Вы покупали по 5.30 на откате с 6 или вы зевонули ту качель ? Я тогда брал в Ощаде по 4.67 в августе , все орали по 3 будет доллар., и скинул по 6 в Аваль , вслед был откат на 5.35 , есно откупился.
Насколько я помню я покупал только пока доллар был не дороже 5.30... Потом сидел в засаде. Когда был откат с 6,00 до 5,30 я не имел тогда совсем денег - все потратить спешил.
А тебе Олень тогда не нужен, раз так умело воспользовался откатом с 6,00 до 5,30. Уже знал на тот момент, что после первой волны роста обязательно последуют крутая вторая и добивающая третья?
Если что, то у меня есть Человек, который может вручную вырезать Оленя из целого дубового бревна. Конечно, он уже не молод, но если ему дать время, хорошую мотивацию, то Олень будет на загляденье. А дубок я ему сам подберу подходящий. Такого Оленя можно было бы учредить в качестве награды за самый точный прогноз по курсу евро от Финанс.уа
Жаль, что Игорь Валерьевич теперь не у дел. Он бы захотел поучаствовать в этом тотализаторе точно.
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buratinyo написав:Коллега, я купил себе Оленя еще тогда, когда когда-то начитавшись умного alyak начал скупать доллар по 4,70 и аж до 5,30, потом был пик в районе 6,70 где-то и он начал откатывать, а ниже 6,40 я не выдержал и слил по 6,25-6,30 весь свой запас. Потом доллар подпрыгнул как известно аж до 8 и даже выше, а я тут же купил себе за гривны вот такой сувенир, где поставил на работе, чтобы никогда не забывать об этом. [@image@]
Вы покупали по 5.30 на откате с 6 или вы зевонули ту качель ? Я тогда брал в Ощаде по 4.67 в августе , все орали по 3 будет доллар., и скинул по 6 в Аваль , вслед был откат на 5.35 , есно откупился.
Насколько я помню я покупал только пока доллар был не дороже 5.30... Потом сидел в засаде. Когда был откат с 6,00 до 5,30 я не имел тогда совсем денег - все потратить спешил.
А тебе Олень тогда не нужен, раз так умело воспользовался откатом с 6,00 до 5,30. Уже знал на тот момент, что после первой волны роста обязательно последуют крутая вторая и добивающая третья?
Если что, то у меня есть Человек, который может вручную вырезать Оленя из целого дубового бревна. Конечно, он уже не молод, но если ему дать время, хорошую мотивацию, то Олень будет на загляденье. А дубок я ему сам подберу подходящий. Такого Оленя можно было бы учредить в качестве награды за самый точный прогноз по курсу евро от Финанс.уа
Жаль, что Игорь Валерьевич теперь не у дел. Он бы захотел поучаствовать в этом тотализаторе точно.
Фигурки Оленя сейчас бы в самый раз расходились,как пирожки, период такой.Но спасибо буду знать у кого Оленя заказать.
Не могу понять вашего горя. Ведь купили по 26 и сделали 2 грн на долларе за полгода. Это больше чем получили грндепозитчики и тем более больше чем 90% перечичных у которых просто украли 10% стоимости бумаги осенним девалом. А вы получили вместо 10% прибыли — 9%. Прям такая потеря.
juristkostya написав:это позволяет говорить об тренде на годы, и то, ориентировочно. Но ничего не даёт в деле прогнозов на недели/месяцы, которые и имеют практическую ценность.
Кожен використовує інформацію як зможе. Хтось, наприклад, замислився би, чи варто відкривати депозит в гривні на рік у 2013 році, скажімо, При інтервенціях НБУ в 1 млрд. доларів щомісяця. Подивимося на курс влітку.
из этих выкладок видно, что проблема накапливалась годами. И вероятность "срыва резьбы" была примерно одинакова и в 2012, и в 2015 - фактически, спусковым крючком стали не внутренние проблемы, а внешнее вмешательство.
Вірогідність однакова була б при необмежених ЗВР. У 2012 на гілці шановний Фунтик (можу помилятися) доводив на графіках, що в тих умовах курс можна було тримати щонайдовше до першого кварталу 2014 (тому, в принципі, і канючили кредити (15 млрд. ,до виборів протягнути) скрізь, дав тільки кремль 3 млрд, а з огляду на "багатоваріантність" роботи по Україні, дали їх так, щоби можна було повернути). Чим будуть зараз тримати курс чи як знімати дисбаланс "рішучою боротьбою", подивимося. Поточні варіації курсу, ніхто не спрогнозує, мабуть, бо для того потрібно забагато інсайду (НБУ, казначейство, "конверти" тощо).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell