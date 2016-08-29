Додано: Суб 27 січ, 2018 17:36

Перес де Куэльяр написав: buratinyo написав: Коллега, я купил себе Оленя еще тогда, когда когда-то начитавшись умного alyak начал скупать доллар по 4,70 и аж до 5,30, потом был пик в районе 6,70 где-то и он начал откатывать, а ниже 6,40 я не выдержал и слил по 6,25-6,30 весь свой запас. Потом доллар подпрыгнул как известно аж до 8 и даже выше, а я тут же купил себе за гривны вот такой сувенир, где поставил на работе, чтобы никогда не забывать об этом. [@image@] Коллега, я купил себе Оленя еще тогда, когда когда-то начитавшись умного alyak начал скупать доллар по 4,70 и аж до 5,30, потом был пик в районе 6,70 где-то и он начал откатывать, а ниже 6,40 я не выдержал и слил по 6,25-6,30 весь свой запас. Потом доллар подпрыгнул как известно аж до 8 и даже выше, а я тут же купил себе за гривны вот такой сувенир, где поставил на работе, чтобы никогда не забывать об этом. [@image@]

Вы покупали по 5.30 на откате с 6 или вы зевонули ту качель ? Я тогда брал в Ощаде по 4.67 в августе , все орали по 3 будет доллар., и скинул по 6 в Аваль , вслед был откат на 5.35 , есно откупился.



*Відправлено з Чату Вы покупали по 5.30 на откате с 6 или вы зевонули ту качель ? Я тогда брал в Ощаде по 4.67 в августе , все орали по 3 будет доллар., и скинул по 6 в Аваль , вслед был откат на 5.35 , есно откупился.

Насколько я помню я покупал только пока доллар был не дороже 5.30... Потом сидел в засаде. Когда был откат с 6,00 до 5,30 я не имел тогда совсем денег - все потратить спешил.А тебе Олень тогда не нужен, раз так умело воспользовался откатом с 6,00 до 5,30. Уже знал на тот момент, что после первой волны роста обязательно последуют крутая вторая и добивающая третья?Если что, то у меня есть Человек, который может вручную вырезать Оленя из целого дубового бревна. Конечно, он уже не молод, но если ему дать время, хорошую мотивацию, то Олень будет на загляденье. А дубок я ему сам подберу подходящий. Такого Оленя можно было бы учредить в качестве награды за самый точный прогноз по курсу евро от Финанс.уаЖаль, что Игорь Валерьевич теперь не у дел. Он бы захотел поучаствовать в этом тотализаторе точно.