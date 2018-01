Додано: Суб 27 січ, 2018 18:16

juristkostya написав: centurionus написав: juristkostya написав: это позволяет говорить об тренде на годы, и то, ориентировочно. Но ничего не даёт в деле прогнозов на недели/месяцы, которые и имеют практическую ценность.

Кожен використовує інформацію як зможе. Хтось, наприклад, замислився би, чи варто відкривати депозит в гривні на рік у 2013 році, скажімо, При інтервенціях НБУ в 1 млрд. доларів щомісяця.

Кожен використовує інформацію як зможе. Хтось, наприклад, замислився би, чи варто відкривати депозит в гривні на рік у 2013 році, скажімо, При інтервенціях НБУ в 1 млрд. доларів щомісяця.

Подивимося на курс влітку. из этих выкладок видно, что проблема накапливалась годами. И вероятность "срыва резьбы" была примерно одинакова и в 2012, и в 2015 - фактически, спусковым крючком стали не внутренние проблемы, а внешнее вмешательство.

Вірогідність однакова була б при необмежених ЗВР. У 2012 на гілці шановний Фунтик (можу помилятися) доводив на графіках, що в тих умовах курс можна було тримати щонайдовше до першого кварталу 2014 (тому, в принципі, і канючили кредити (15 млрд. ,до виборів протягнути) скрізь, дав тільки кремль 3 млрд, а з огляду на "багатоваріантність" роботи по Україні, дали їх так, щоби можна було повернути).

Чим будуть зараз тримати курс чи як знімати дисбаланс "рішучою боротьбою", подивимося.

Вірогідність однакова була б при необмежених ЗВР. У 2012 на гілці шановний Фунтик (можу помилятися) доводив на графіках, що в тих умовах курс можна було тримати щонайдовше до першого кварталу 2014 (тому, в принципі, і канючили кредити (15 млрд. ,до виборів протягнути) скрізь, дав тільки кремль 3 млрд, а з огляду на "багатоваріантність" роботи по Україні, дали їх так, щоби можна було повернути).

Чим будуть зараз тримати курс чи як знімати дисбаланс "рішучою боротьбою", подивимося.

Поточні варіації курсу, ніхто не спрогнозує, мабуть, бо для того потрібно забагато інсайду (НБУ, казначейство, "конверти" тощо).

