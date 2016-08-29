Додано: Суб 27 січ, 2018 19:44

Хочу немного охладить пыл желающих увидеть курс 27,26,25.Ребята, раскройте глаза.Все мировые кредитные организации закрыли лимиты на Украину.Все поезд ушел.В этом году Украина должна выплатить по внутренним валютным обязательствам валюты примерно на $2,7 млрд ( ОВГЗ номинированные в долларах и евро )Допустим что Минфин с высокой долей вероятности сможет перезанять на внутреннем рынкеА еще есть план по внешним выплатам в объеме $ 4,5 млрдЧем их отдавать не понятно.НБУ в данной ситуации как независимый регулятор будет вынужден пылесосить валюту на межбанке что-бы не опустошать резервы.За весь прошлый год НБУ купил всего $1,3млрдЕсли НБУ увеличит аппетит в 3 раза , то курс ниже 28 не пойдет.Еще одно радостное событие принес из Давоса наш лучезарный, он согласился поднять цену на газ для населения как того требует МВФ.Конечно выход есть , выполнить условия МВФ, но для правящей верхушки независимый антикоррупционный суд это как кость в горле. Посыпится вся вертикаль власти которую так усердно создавали БПП и НФ . Контроль в регионах будет утрачен.ВР станет неподконтрольной.Сейчас Порошенко усиленно пытается вести торговлю за будущий второй срок , но внешние кредиторы активно давят.Так что я бы не строил иллюзий насчет низкого курса.На данный момент глубину всей Ж еще не видно, а вот когда ЗВР начнут таить по 1 млрд в месяц вот тогда станет не до шуток.Пиковый месяц по выплатам март ( $ 1,3 млрд )Календарь внешний и внутренних выплат можете посмотреть здесь.