...місто Лева...... на вечір береться морозець...
.....обмінка(на початку Зеленої) світить 00/30
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:32
Re: Валютный рынок в контексте
...місто Лева...... на вечір береться морозець...
.....обмінка(на початку Зеленої) світить 00/30
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:47
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 28%/USD 67%/XAG 4%/XAU 1%
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:58
шара объёма не имеет, как и национальности
У Франції знижки на шоколадну пасту Nutella призвели до бійок за товар у магазинах.
Мережа супермаркетів Intermarché запропонувала 70% знижку на Nutella, знизивши ціну з 4,50 до 1,40 євро. Це створило справжній хаос серед покупців.
Довелося навіть викликати поліцію, щоб вгамувати оскаженілих шанувальників Nutella. Щоправда, правоохоронці скаржаться, що протистояти натовпу було доволі складно.
"Люди були схожі на тварин. Одну жінку тягали за волосся, у іншої була закривавлена рука, а старенька пані "отримала" коробкою по голові", - поділився враженнями з французькими ЗМІ свідок подій.
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:06
Сьогодні розпродаж американця
В пн банки будуть купувати дорожче ніж сьогодні продають обмінки, американські гірки повертаються
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:14
Не факт , могут раз шесть поменять курс приема долл. М/б открывается на понижение в 10коп, через 20 мин. ДС нам поведает , что торги долларом просели еще на 10 коп. Наличка реагирует 0/20.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:40
про 7км понятно, после обеда уже везде был приём 28,10-15 и куча обменок 28,05...
а шо делать?
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:44
Хочу немного охладить пыл желающих увидеть курс 27,26,25.
Ребята, раскройте глаза.
Все мировые кредитные организации закрыли лимиты на Украину.
Все поезд ушел.
В этом году Украина должна выплатить по внутренним валютным обязательствам валюты примерно на $2,7 млрд ( ОВГЗ номинированные в долларах и евро )
Допустим что Минфин с высокой долей вероятности сможет перезанять на внутреннем рынке
А еще есть план по внешним выплатам в объеме $ 4,5 млрд
Чем их отдавать не понятно.
НБУ в данной ситуации как независимый регулятор будет вынужден пылесосить валюту на межбанке что-бы не опустошать резервы.За весь прошлый год НБУ купил всего $1,3млрд
Если НБУ увеличит аппетит в 3 раза , то курс ниже 28 не пойдет.
Еще одно радостное событие принес из Давоса наш лучезарный, он согласился поднять цену на газ для населения как того требует МВФ.
Конечно выход есть , выполнить условия МВФ, но для правящей верхушки независимый антикоррупционный суд это как кость в горле. Посыпится вся вертикаль власти которую так усердно создавали БПП и НФ . Контроль в регионах будет утрачен.ВР станет неподконтрольной.
Сейчас Порошенко усиленно пытается вести торговлю за будущий второй срок , но внешние кредиторы активно давят.
Так что я бы не строил иллюзий насчет низкого курса.
На данный момент глубину всей Ж еще не видно, а вот когда ЗВР начнут таить по 1 млрд в месяц вот тогда станет не до шуток.
Пиковый месяц по выплатам март ( $ 1,3 млрд )
Календарь внешний и внутренних выплат можете посмотреть здесь.
Живите своим умом!
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:44
del
Востаннє редагувалось холява в Суб 27 січ, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:48
Re: Валютный рынок в контексте
Зауважу про всяк випадок, що Nutella виробляється в Італії і в Польщі (ще десь, мабуть, але не куштував). І різниця помітна. Та що з Польщі, не варта бійки.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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