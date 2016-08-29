zzzzzz написав:Хочу немного охладить пыл желающих увидеть курс 27,26,25. Ребята, раскройте глаза. Все мировые кредитные организации закрыли лимиты на Украину. Все поезд ушел.
В этом году Украина должна выплатить по внутренним валютным обязательствам валюты примерно на $2,7 млрд ( ОВГЗ номинированные в долларах и евро ) Допустим что Минфин с высокой долей вероятности сможет перезанять на внутреннем рынке
А еще есть план по внешним выплатам в объеме $ 4,5 млрд Чем их отдавать не понятно.
НБУ в данной ситуации как независимый регулятор будет вынужден пылесосить валюту на межбанке что-бы не опустошать резервы.За весь прошлый год НБУ купил всего $1,3млрд Если НБУ увеличит аппетит в 3 раза , то курс ниже 28 не пойдет.
Еще одно радостное событие принес из Давоса наш лучезарный, он согласился поднять цену на газ для населения как того требует МВФ.
Конечно выход есть , выполнить условия МВФ, но для правящей верхушки независимый антикоррупционный суд это как кость в горле. Посыпится вся вертикаль власти которую так усердно создавали БПП и НФ . Контроль в регионах будет утрачен.ВР станет неподконтрольной.
Сейчас Порошенко усиленно пытается вести торговлю за будущий второй срок , но внешние кредиторы активно давят.
Так что я бы не строил иллюзий насчет низкого курса. На данный момент глубину всей Ж еще не видно, а вот когда ЗВР начнут таить по 1 млрд в месяц вот тогда станет не до шуток.