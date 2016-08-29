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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4089409040914092

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 670
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
35
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
431
Всього голосів : 670
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:16

  centurionus написав:
  edvardd написав:У Франції знижки на шоколадну пасту Nutella призвели до бійок за товар у магазинах

Зауважу про всяк випадок, що Nutella виробляється в Італії і в Польщі (ще десь, мабуть, але не куштував). І різниця помітна. Та що з Польщі, не варта бійки.

когда то сравнивал зубную пасту колгейт которая продаётся у нас и в Париже, наша показалась лучше...посмотрел у себя - польская...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:20

  zzzzzz написав:Хочу немного охладить пыл желающих увидеть курс 27,26,25.
Ребята, раскройте глаза.
Все мировые кредитные организации закрыли лимиты на Украину.
Все поезд ушел.

В этом году Украина должна выплатить по внутренним валютным обязательствам валюты примерно на $2,7 млрд ( ОВГЗ номинированные в долларах и евро )
Допустим что Минфин с высокой долей вероятности сможет перезанять на внутреннем рынке

А еще есть план по внешним выплатам в объеме $ 4,5 млрд
Чем их отдавать не понятно.

НБУ в данной ситуации как независимый регулятор будет вынужден пылесосить валюту на межбанке что-бы не опустошать резервы.За весь прошлый год НБУ купил всего $1,3млрд
Если НБУ увеличит аппетит в 3 раза , то курс ниже 28 не пойдет.

Еще одно радостное событие принес из Давоса наш лучезарный, он согласился поднять цену на газ для населения как того требует МВФ.

Конечно выход есть , выполнить условия МВФ, но для правящей верхушки независимый антикоррупционный суд это как кость в горле. Посыпится вся вертикаль власти которую так усердно создавали БПП и НФ . Контроль в регионах будет утрачен.ВР станет неподконтрольной.

Сейчас Порошенко усиленно пытается вести торговлю за будущий второй срок , но внешние кредиторы активно давят.

Так что я бы не строил иллюзий насчет низкого курса.
На данный момент глубину всей Ж еще не видно, а вот когда ЗВР начнут таить по 1 млрд в месяц вот тогда станет не до шуток.

Пиковый месяц по выплатам март ( $ 1,3 млрд )

Календарь внешний и внутренних выплат можете посмотреть здесь.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 8901779095


Такие же увещевания были и при курсе 28.87.
Что ниже не будет и быть не может уже.

Украина удивительная страна, у нас возможно всё, абсолютно всё.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:24

Captain Obvious

Предлагаю аргументы высказывать в форме цифр.
НБУ в этом месяце уже слил 160 млн , 30 декабря предстоят выплаты на 430 млн долларов, вопрос !
На сколько изменятся ЗВР к 1 февраля ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:26

  centurionus написав:
  edvardd написав:У Франції знижки на шоколадну пасту Nutella призвели до бійок за товар у магазинах

Зауважу про всяк випадок, що Nutella виробляється в Італії і в Польщі (ще десь, мабуть, але не куштував). І різниця помітна. Та що з Польщі, не варта бійки.

А за итальянскую вполне можно и за волосы потягать? ;-(
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:36

  zzzzzz написав:Captain Obvious

Предлагаю аргументы высказывать в форме цифр.
НБУ в этом месяце уже слил 160 млн , 30 декабря предстоят выплаты на 430 млн долларов, вопрос !
На сколько изменятся ЗВР к 1 февраля ?

Цифры тоже не нужны, ибо

Украина удивительная страна, у нас возможно всё, абсолютно всё. (с) К. О.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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