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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 січ, 2018 21:48
mephala написав: Starikan написав: mephala написав:
ИМХО годовой рост курса доллара должен быть близок к разнице между инфляциями грн и бакса. иначе нас ждет увеличившийся поток импорта
Кому должен? Думаете, НБУ будет руководствоваться такими соображениями?
кому "должен" не знаю, но стоять на месте как то не прилично при такой инфляции как у нас. а если сравнить январь 2017 и 2018 то практически на месте.
мы уже жили когда инфляция огого а курс пАвосЭм.
Сьогодні вперше за зимовий сезон ходив на ковзанку кататися на ковзанах.Вартість однієі години - 15гривень.В минулому році на цій же ковзанці була 10гривень.Ковзанку залив і тримає місцевий валютчик.Ніс тримає по вітру.Це я до теми про інфляцію.
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Qwerty
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Додано: Суб 27 січ, 2018 22:02
Qwerty написав:
Сьогодні вперше за зимовий сезон ходив на ковзанку кататися на ковзанах.Вартість однієі години - 15гривень.В минулому році на цій же ковзанці була 10гривень.Ковзанку залив і тримає місцевий валютчик.Ніс тримає по вітру.Це я до теми про інфляцію.
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Если не трудно, для ориентации в ценах, как возможный индикатор валютных рисков - настолько дороже стоимость аренды коньков по сравнению с "ковзанами"?
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Sam17a
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Додано: Суб 27 січ, 2018 22:06
75stasstas75 написав:
полностью согласен, ну а те кто мечтают 27, ну что же, мечтать не вредно, февраль 29-30, дальше небольшой откат к 28.2 - 28.5 к марту
Лол. Загончик уже сдулся, какие 29-30 в феврале? Где найти столько оленей? Дальше начнется стандартный слив закромов аграриями на новые посевы и нормальная деловая активность на МБ. Все понимают, что бакс сейчас имеет смысл покупать лишь с целью чуть позже впарить его оленям дороже. Но это "чуть позже" уже прошло, а многие "ждущие слива" - остались с немалым отложенным предложением.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Суб 27 січ, 2018 22:07
tea написав:
А тепер про зворотню сторону третьго пункту.В цьому році ще більше українців,які спробували погратись у сезонні коливання.А це значить,що з серпня ці ж самі українці так же масово почнуть купувати долари,які зара продають.
ИМХО это очень даже хорошо. По сути в выравнивании межсезонных колебаний значит будет принимать участие не только НБУ. чем больше народа вовлечется в игру на сезонных качелях тем меньшими они будут.
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mephala
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Додано: Суб 27 січ, 2018 23:48
Alex2006 написав:
Лол. Загончик уже сдулся, какие 29-30 в феврале? Где найти столько оленей? Дальше начнется стандартный слив закромов аграриями на новые посевы и нормальная деловая активность на МБ. Все понимают, что бакс сейчас имеет смысл покупать лишь с целью чуть позже впарить его оленям дороже. Но это "чуть позже" уже прошло, а многие "ждущие слива" - остались с немалым отложенным предложением.
загончик то только начался, алени в панике сейчас по бросовому курсу скинут баксы, ну а в феврале курс прийдет к 29-30, сам увидишь
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75stasstas75
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:12
75stasstas75 написав: Alex2006 написав:
Лол. Загончик уже сдулся, какие 29-30 в феврале? Где найти столько оленей? Дальше начнется стандартный слив закромов аграриями на новые посевы и нормальная деловая активность на МБ. Все понимают, что бакс сейчас имеет смысл покупать лишь с целью чуть позже впарить его оленям дороже. Но это "чуть позже" уже прошло, а многие "ждущие слива" - остались с немалым отложенным предложением.
загончик то только начался, алени в панике сейчас по бросовому курсу скинут баксы, ну а в феврале курс прийдет к 29-30, сам увидишь
Главное верить и ждать
В феврале какого года ведь не указано.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:19
....все воно то так........і я теж прогнозую пік на лютий ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
.............- хоч, десь там.........в глибині душі.......дуже глибоко........закрадається думка, що пік "зроблять" в березні!
цього року!
(от якась така чуйка появилась)
.....хоч, я твердо вирішив(ну майже твердо
) злити в лютому по будь-якому курсу, але за умови, що він на той час буде вище 28!.....- якщо буде менше, то буду думати........
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Долярчик
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:39
Долярчик написав:
....все воно то так........і я теж прогнозую пік на лютий ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
.............- хоч, десь там.........в глибині душі.......дуже глибоко........закрадається думка, що пік "зроблять" в березні!
цього року!
(от якась така чуйка появилась)
.....хоч, я твердо вирішив(ну майже твердо
) злити в лютому по будь-якому курсу, але за умови, що він на той час буде вище 28!.....- якщо буде менше, то буду думати........
У вас, наверное, валютный депо...сливатсья надо было неделю назад
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Sidus
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:57
Captain Obvious написав:
Главное верить и ждать В феврале какого года ведь не указано.
ну верь в 27 и жди, а в феврале 2018 минимум 29 будет, хочешь ты того или нет
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75stasstas75
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