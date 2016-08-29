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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4091409240934094>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 670
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
35
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
431
Всього голосів : 670
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 21:48

  mephala написав:
  Starikan написав:
  mephala написав:ИМХО годовой рост курса доллара должен быть близок к разнице между инфляциями грн и бакса. иначе нас ждет увеличившийся поток импорта

Кому должен? Думаете, НБУ будет руководствоваться такими соображениями?


кому "должен" не знаю, но стоять на месте как то не прилично при такой инфляции как у нас. а если сравнить январь 2017 и 2018 то практически на месте.
мы уже жили когда инфляция огого а курс пАвосЭм.

Сьогодні вперше за зимовий сезон ходив на ковзанку кататися на ковзанах.Вартість однієі години - 15гривень.В минулому році на цій же ковзанці була 10гривень.Ковзанку залив і тримає місцевий валютчик.Ніс тримає по вітру.Це я до теми про інфляцію.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:02

  Qwerty написав:Сьогодні вперше за зимовий сезон ходив на ковзанку кататися на ковзанах.Вартість однієі години - 15гривень.В минулому році на цій же ковзанці була 10гривень.Ковзанку залив і тримає місцевий валютчик.Ніс тримає по вітру.Це я до теми про інфляцію.
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Если не трудно, для ориентации в ценах, как возможный индикатор валютных рисков - настолько дороже стоимость аренды коньков по сравнению с "ковзанами"? :D
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:06

  75stasstas75 написав:полностью согласен, ну а те кто мечтают 27, ну что же, мечтать не вредно, февраль 29-30, дальше небольшой откат к 28.2 - 28.5 к марту

Лол. Загончик уже сдулся, какие 29-30 в феврале? Где найти столько оленей? Дальше начнется стандартный слив закромов аграриями на новые посевы и нормальная деловая активность на МБ. Все понимают, что бакс сейчас имеет смысл покупать лишь с целью чуть позже впарить его оленям дороже. Но это "чуть позже" уже прошло, а многие "ждущие слива" - остались с немалым отложенным предложением.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:07

  tea написав:А тепер про зворотню сторону третьго пункту.В цьому році ще більше українців,які спробували погратись у сезонні коливання.А це значить,що з серпня ці ж самі українці так же масово почнуть купувати долари,які зара продають.


ИМХО это очень даже хорошо. По сути в выравнивании межсезонных колебаний значит будет принимать участие не только НБУ. чем больше народа вовлечется в игру на сезонных качелях тем меньшими они будут.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:22

  slot написав:
  Captain Obvious написав:В Кыйови вжэ по .22 продают. :shock: :D

А харьковские пока инерционят: $ 28.20/28.30


На 200 км южнее - $ 28.15/28.60 :(
LEXX
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:48

  Alex2006 написав: Лол. Загончик уже сдулся, какие 29-30 в феврале? Где найти столько оленей? Дальше начнется стандартный слив закромов аграриями на новые посевы и нормальная деловая активность на МБ. Все понимают, что бакс сейчас имеет смысл покупать лишь с целью чуть позже впарить его оленям дороже. Но это "чуть позже" уже прошло, а многие "ждущие слива" - остались с немалым отложенным предложением.

загончик то только начался, алени в панике сейчас по бросовому курсу скинут баксы, ну а в феврале курс прийдет к 29-30, сам увидишь
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:12

  75stasstas75 написав:
  Alex2006 написав: Лол. Загончик уже сдулся, какие 29-30 в феврале? Где найти столько оленей? Дальше начнется стандартный слив закромов аграриями на новые посевы и нормальная деловая активность на МБ. Все понимают, что бакс сейчас имеет смысл покупать лишь с целью чуть позже впарить его оленям дороже. Но это "чуть позже" уже прошло, а многие "ждущие слива" - остались с немалым отложенным предложением.

загончик то только начался, алени в панике сейчас по бросовому курсу скинут баксы, ну а в феврале курс прийдет к 29-30, сам увидишь


Главное верить и ждать

В феврале какого года ведь не указано.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:19

...успіх там, де ним вміють ділитись! ч.1

....все воно то так........і я теж прогнозую пік на лютий ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік .............- хоч, десь там.........в глибині душі.......дуже глибоко........закрадається думка, що пік "зроблять" в березні! цього року!
(от якась така чуйка появилась) :roll: .....хоч, я твердо вирішив(ну майже твердо :oops: ) злити в лютому по будь-якому курсу, але за умови, що він на той час буде вище 28!.....- якщо буде менше, то буду думати........ :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:39

  Долярчик написав:....все воно то так........і я теж прогнозую пік на лютий ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік .............- хоч, десь там.........в глибині душі.......дуже глибоко........закрадається думка, що пік "зроблять" в березні! цього року!
(от якась така чуйка появилась) :roll: .....хоч, я твердо вирішив(ну майже твердо :oops: ) злити в лютому по будь-якому курсу, але за умови, що він на той час буде вище 28!.....- якщо буде менше, то буду думати........ :roll:

У вас, наверное, валютный депо...сливатсья надо было неделю назад
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:57

  Captain Obvious написав: Главное верить и ждать В феврале какого года ведь не указано.

ну верь в 27 и жди, а в феврале 2018 минимум 29 будет, хочешь ты того или нет
75stasstas75
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