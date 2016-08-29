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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4091409240934094

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 670
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
35
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
431
Всього голосів : 670
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 01:03

  Долярчик написав:....все воно то так........і я теж прогнозую пік на лютий ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік .............- хоч, десь там.........в глибині душі.......дуже глибоко........закрадається думка, що пік "зроблять" в березні! цього року! (от якась така чуйка появилась) .....хоч, я твердо вирішив(ну майже твердо ) злити в лютому по будь-якому курсу, але за умови, що він на той час буде вище 28!.....- якщо буде менше, то буду думати........

к концу февраля когда под 30 будет курс можно будет сливаться, то что сейчас это временный откат, со след четверга курс вверх
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 06:28

Re: Валютный рынок в контексте

  75stasstas75 написав:загончик то только начался, алени в панике сейчас по бросовому курсу скинут баксы, ну а в феврале курс прийдет к 29-30, сам увидишь


28,20 это не бросовый курс, это совсем даже не бросовый. Это всего на 2% меньше от кратковременного максимума этого года. И на 11% больше минимума августа.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 07:51

воскресный оффтоп

чехи снова выбрали маразматика и друга пуйла Земана.. :roll:
Слава Героям
prodigy
 
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  #<1 ... 4091409240934094
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