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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 січ, 2018 01:03
Долярчик написав:
....все воно то так........і я теж прогнозую пік на лютий ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік .............- хоч, десь там.........в глибині душі.......дуже глибоко........закрадається думка, що пік "зроблять" в березні! цього року! (от якась така чуйка появилась) .....хоч, я твердо вирішив(ну майже твердо ) злити в лютому по будь-якому курсу, але за умови, що він на той час буде вище 28!.....- якщо буде менше, то буду думати........
к концу февраля когда под 30 будет курс можно будет сливаться, то что сейчас это временный откат, со след четверга курс вверх
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75stasstas75
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Додано: Нед 28 січ, 2018 06:28
75stasstas75 написав:
загончик то только начался, алени в панике сейчас по бросовому курсу скинут баксы, ну а в феврале курс прийдет к 29-30, сам увидишь
28,20 это не бросовый курс, это совсем даже не бросовый. Это всего на 2% меньше от кратковременного максимума этого года. И на 11% больше минимума августа.
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Вело
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Додано: Нед 28 січ, 2018 07:51
воскресный оффтоп
чехи снова выбрали маразматика и друга пуйла Земана..
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