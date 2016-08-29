По поводу отскока. Курс шёл вверх не одну неделю и не по 40 коп. в день. Вниз должен идти, так же, плавно. Всё, что резко - искусственно.
1. Ринок нікому нічого не должен. 2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили спекульнути і заробити на цьому? 3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду. Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд. https://minfin.com.ua/currency/auction/archive/usd/all/#fromDate=02-12-2016&toDate=29-01-2018
Востаннє редагувалось KIM30 в Нед 28 січ, 2018 19:12, всього редагувалось 1 раз.
KIM30 написав:......... 2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили сперкульнути і заробити на цьому? 3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду. Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд. .......
Всё так просто? Тогда почему "експортери вирішили сперкульнути" именно в январе, а не в августе, или в мае, или в любом др. месяце? Особо сильного импульса не вижу, падение в первом полугодии чуть медленнее роста во втором полугодии. По Вашей логике у евро тоже сильный импульс и на днях ждём перелома тренда? Или я Вас неправильно понял?