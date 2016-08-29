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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40974098409941004101 ... 4103>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 672
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
432
Всього голосів : 672
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:58

  prodigy написав:долгосрочные прогнозы 2018-2022

нефть

пара евро-доллар

https://longforecast.com/oil-price-toda ... -brent-wti

https://longforecast.com/euro-to-dollar ... -2019-2020

бензин будет летом па 35, как следствие инфляция не может быть однозначной

Прогнозы мрачноватые.
Единственное что успокаивает, то что они как и любые другие прогнозы могут не оправдаться. :)
Хотя насчёт однозначной инфляции я тоже сомневаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:08

Інфляція це не саме страшне, саме страшне те що нема адекватного росту ВВП після такого падіння і двухзначній інфляції.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:12

  prodigy написав:долгосрочные прогнозы 2018-2022

нефть

пара евро-доллар

https://longforecast.com/oil-price-toda ... -brent-wti

https://longforecast.com/euro-to-dollar ... -2019-2020

бензин будет летом па 35, как следствие инфляция не может быть однозначной


На кого рассчитаны эти прогнозы на два года с точностью до сотых долей процента?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:18

На Меняйло продажа доллара дешевле курса покупки :))
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:20

  Деньги написав:На Меняйло продажа доллара дешевле курса покупки :))

ну так на бензин больше уйдет, пока по снегопаду доедешь
вот поэтому кто на лыжах, тому и курс сладкий
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:23

  Деньги написав:На Меняйло продажа доллара дешевле курса покупки :))

....це так переважно буває, коли реально вже видихлись, а бігти(падати) ще треба! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:39

  дядюшка ау написав:А вот, что говорит по поводу повышения учётной ставки людина-Охрименко, который на публике носит определённую поведенческую маску.
Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=uKg9PATBl8c

По поводу отскока. Курс шёл вверх не одну неделю и не по 40 коп. в день. Вниз должен идти, так же, плавно. Всё, что резко - искусственно.

1. Ринок нікому нічого не должен.
2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили спекульнути і заробити на цьому?
3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду.
Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд.
https://minfin.com.ua/currency/auction/archive/usd/all/#fromDate=02-12-2016&toDate=29-01-2018Зображення
Востаннє редагувалось KIM30 в Нед 28 січ, 2018 19:12, всього редагувалось 1 раз.
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:50

  Долярчик написав:...що там з курсами на вечір?

у Львові .12/.17
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:56

  gthdsq написав:
  Труссо написав:смотрю в окнах прием 27.8 а отдача уже даже встречается по 28.1!
кто слился по 28.6-7-8 поздравляю!

я по 28.65 слился, жду летом 25


Зображення
Это, как его... Волюнтаризм! 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:59

  KIM30 написав:.........
2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили сперкульнути і заробити на цьому?
3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду.
Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд.
.......

Всё так просто?
Тогда почему "експортери вирішили сперкульнути" именно в январе, а не в августе, или в мае, или в любом др. месяце?
Особо сильного импульса не вижу, падение в первом полугодии чуть медленнее роста во втором полугодии. По Вашей логике у евро тоже сильный импульс и на днях ждём перелома тренда? Или я Вас неправильно понял?
ЛАД
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  #<1 ... 40974098409941004101 ... 4103>
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