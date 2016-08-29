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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 409840994100410141024103>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 672
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
432
Всього голосів : 672
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:18

  Zebra написав:
  Corpocrator написав:На ЗФЛ паник-селл понесся

Так доллар же самолетами каждый день завозили, теперь куда эту всю бумагу. Алени закончились.

США ежемесячно печатает 8-10 млрд наличных долларов дополнительно. Экспорт инфляции в страны третьего мира, но с каждым годом впаривать наличный бакс будет сложнее, безнал уже плотно входит в обиход, те же криптовалюты пылесосят кеш и аккумулируют на безналичных счетах бирж по всему миру.

начинал, как успешный бизнесмен, а закончил как конспиротолог
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:19

  ЛАД написав:
  KIM30 написав:.........
2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили сперкульнути і заробити на цьому?
3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду.
Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд.
.......

Всё так просто?
Тогда почему "експортери вирішили сперкульнути" именно в январе, а не в августе, или в мае, или в любом др. месяце?
Особо сильного импульса не вижу, падение в первом полугодии чуть медленнее роста во втором полугодии. По Вашей логике у евро тоже сильный импульс и на днях ждём перелома тренда? Или я Вас неправильно понял?

1. Очевидно що в січні можна продати по найвищій ціні + на зростаючому ринку вигідніше зачекати з продажем, хіба не зрозуміло?
2. Я мав наувазі так званий розворотний імпульс, який триває кілька днів зразу після максимуму і мінімуму
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:25

  KIM30 написав:
  дядюшка ау написав:А вот, что говорит по поводу повышения учётной ставки людина-Охрименко, который на публике носит определённую поведенческую маску.
Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=uKg9PATBl8c

По поводу отскока. Курс шёл вверх не одну неделю и не по 40 коп. в день. Вниз должен идти, так же, плавно. Всё, что резко - искусственно.

1. Ринок нікому нічого не должен.
2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили спекульнути і заробити на цьому?
3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду.
Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд.
https://minfin.com.ua/currency/auction/archive/usd/all/#fromDate=02-12-2016&toDate=29-01-2018Зображення

На этом ресурсе ещё можно найти график изменения курса на МБ.Так вот,если быть внимательным и до конца объективным,то на пике курса ЧР разрыв с межбанком был больше гривны.(МБ 27.70,а наличка 28.90)И обвал произошёл на ЧР как раз из-за этого.Курс МБ до апреля был выше 27 весь период.И следующий этап укрепления произошёл после подтверждения получения транша.Сейчас курс на МБ двигался с опережением ЧР.И разрыв с МБ с точностью до наоборот.МБ 28.50,а наличка 28.Что-то новостей про транш я не слышал.Обвал произошёл на вере в то,что всё повторится,как под копирку.Много ждунов сливались в эти дни.Всё может быть..Не исключено,что всё повторится,но есть много но.И если про транш будет просто намёк про неполучение,то на какой цифре будете заскакивать в уходящий поезд?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно
a_studio11
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:31

  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

с четверга разворот, февраль этого года 29-30, потом откат в марте
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:34

  somilitark написав:
  Олень написав:
  somilitark написав:я вчера уже советовал Экономикс одному форумчанину для поднятия уровня матчасти,он вам тоже не помешает,на что влияет учётная ставка??? :P

не позорьтесь,как брату пишу,не смешите :D


Хотите сказать, что, если ставку повысят до 15,5%, то гривна рванёт вверх?

Даю 100%, что если ставка НБУ повысится до 15,5%, то в ближайшее время те, кто сейчас слился сожгут свои кеды :)


вы не понимаете азов экономики,на что влияет учётная ставка,что такое лагови зминни,что такое стоимость денег,как она влияет на скорость оборота денег,на инфляцию,на уровень сбережений)))

простите,но это всё равно,что сейчас я своей дочке,которая в 3-м классе,начну рассказывать про созвездия...

печаль,что вы своим невежеством гордитесь,вот так и живём :lol:

Та ні...Печаль в тому,шо такі розумні як ви,сидять без грошей...і дають всім іншим поради як ті гроші заробити.Я думаю вас не сильно розстрою,якщо скажу - де всі ми і де ті основи економіки...Я про це все ще тоді забув,коли почув як деякі розумні люди фальшиві авізо на будь-яку суму виписували,а пізніше ліве ПДВ оформлювали,але там вже Нікола Янич хороводи водив.Сьогодні інші не менш розумні інші розумні речі видумують!Так шо понімати ази економіки собі дорожче.
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:34

  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

Вам же приводят график за прошлый год?Так вот на МБ в прошлом году максимум был 13 января 27.75.1 февраля 27.13 февраля 27.36.Если верить секте "всё повторится",то мы увидим в этом году МБ 28.20 1-го февраля,и 28.60 13-го)))Всё очень просто,даже не интересно.
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:35

Re: Валютный рынок в контексте

75stasstas75 написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

с четверга разворот, февраль этого года 29-30, потом откат в марте
какие причины ? Для такого разворота
a_studio11
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:43

  a_studio11 написав:
75stasstas75 написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

с четверга разворот, февраль этого года 29-30, потом откат в марте
какие причины ? Для такого разворота
Давайте так:вы приводите причины для резкого укрепления,а я для ослабления.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:43

:arrow:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 28 січ, 2018 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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