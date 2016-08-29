Так доллар же самолетами каждый день завозили, теперь куда эту всю бумагу. Алени закончились.
США ежемесячно печатает 8-10 млрд наличных долларов дополнительно. Экспорт инфляции в страны третьего мира, но с каждым годом впаривать наличный бакс будет сложнее, безнал уже плотно входит в обиход, те же криптовалюты пылесосят кеш и аккумулируют на безналичных счетах бирж по всему миру.
начинал, как успешный бизнесмен, а закончил как конспиротолог
KIM30 написав:......... 2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили сперкульнути і заробити на цьому? 3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду. Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд. .......
Всё так просто? Тогда почему "експортери вирішили сперкульнути" именно в январе, а не в августе, или в мае, или в любом др. месяце? Особо сильного импульса не вижу, падение в первом полугодии чуть медленнее роста во втором полугодии. По Вашей логике у евро тоже сильный импульс и на днях ждём перелома тренда? Или я Вас неправильно понял?
1. Очевидно що в січні можна продати по найвищій ціні + на зростаючому ринку вигідніше зачекати з продажем, хіба не зрозуміло? 2. Я мав наувазі так званий розворотний імпульс, який триває кілька днів зразу після максимуму і мінімуму
По поводу отскока. Курс шёл вверх не одну неделю и не по 40 коп. в день. Вниз должен идти, так же, плавно. Всё, что резко - искусственно.
1. Ринок нікому нічого не должен. 2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили спекульнути і заробити на цьому? 3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду. Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд. https://minfin.com.ua/currency/auction/archive/usd/all/#fromDate=02-12-2016&toDate=29-01-2018
На этом ресурсе ещё можно найти график изменения курса на МБ.Так вот,если быть внимательным и до конца объективным,то на пике курса ЧР разрыв с межбанком был больше гривны.(МБ 27.70,а наличка 28.90)И обвал произошёл на ЧР как раз из-за этого.Курс МБ до апреля был выше 27 весь период.И следующий этап укрепления произошёл после подтверждения получения транша.Сейчас курс на МБ двигался с опережением ЧР.И разрыв с МБ с точностью до наоборот.МБ 28.50,а наличка 28.Что-то новостей про транш я не слышал.Обвал произошёл на вере в то,что всё повторится,как под копирку.Много ждунов сливались в эти дни.Всё может быть..Не исключено,что всё повторится,но есть много но.И если про транш будет просто намёк про неполучение,то на какой цифре будете заскакивать в уходящий поезд?
somilitark написав:я вчера уже советовал Экономикс одному форумчанину для поднятия уровня матчасти,он вам тоже не помешает,на что влияет учётная ставка???
не позорьтесь,как брату пишу,не смешите
Хотите сказать, что, если ставку повысят до 15,5%, то гривна рванёт вверх?
Даю 100%, что если ставка НБУ повысится до 15,5%, то в ближайшее время те, кто сейчас слился сожгут свои кеды
вы не понимаете азов экономики,на что влияет учётная ставка,что такое лагови зминни,что такое стоимость денег,как она влияет на скорость оборота денег,на инфляцию,на уровень сбережений)))
простите,но это всё равно,что сейчас я своей дочке,которая в 3-м классе,начну рассказывать про созвездия...
печаль,что вы своим невежеством гордитесь,вот так и живём
Та ні...Печаль в тому,шо такі розумні як ви,сидять без грошей...і дають всім іншим поради як ті гроші заробити.Я думаю вас не сильно розстрою,якщо скажу - де всі ми і де ті основи економіки...Я про це все ще тоді забув,коли почув як деякі розумні люди фальшиві авізо на будь-яку суму виписували,а пізніше ліве ПДВ оформлювали,але там вже Нікола Янич хороводи водив.Сьогодні інші не менш розумні інші розумні речі видумують!Так шо понімати ази економіки собі дорожче.
a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно
Вам же приводят график за прошлый год?Так вот на МБ в прошлом году максимум был 13 января 27.75.1 февраля 27.13 февраля 27.36.Если верить секте "всё повторится",то мы увидим в этом году МБ 28.20 1-го февраля,и 28.60 13-го)))Всё очень просто,даже не интересно.