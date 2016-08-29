Додано: Нед 28 січ, 2018 19:25

KIM30 написав: дядюшка ау написав: А вот, что говорит по поводу повышения учётной ставки людина-Охрименко, который на публике носит определённую поведенческую маску.

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=uKg9PATBl8c



По поводу отскока. Курс шёл вверх не одну неделю и не по 40 коп. в день. Вниз должен идти, так же, плавно. Всё, что резко - искусственно. А вот, что говорит по поводу повышения учётной ставки людина-Охрименко, который на публике носит определённую поведенческую маску.СсылкаПо поводу отскока. Курс шёл вверх не одну неделю и не по 40 коп. в день.

1. Ринок нікому нічого не должен.

2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили спекульнути і заробити на цьому?

3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду.

Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд.

https://minfin.com.ua/currency/auction/archive/usd/all/#fromDate=02-12-2016&toDate=29-01-2018 1. Ринок нікому нічого не должен.2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили спекульнути і заробити на цьому?3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду.Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд.

На этом ресурсе ещё можно найти график изменения курса на МБ.Так вот,если быть внимательным и до конца объективным,то на пике курса ЧР разрыв с межбанком был больше гривны.(МБ 27.70,а наличка 28.90)И обвал произошёл на ЧР как раз из-за этого.Курс МБ до апреля был выше 27 весь период.И следующий этап укрепления произошёл после подтверждения получения транша.Сейчас курс на МБ двигался с опережением ЧР.И разрыв с МБ с точностью до наоборот.МБ 28.50,а наличка 28.Что-то новостей про транш я не слышал.Обвал произошёл на вере в то,что всё повторится,как под копирку.Много ждунов сливались в эти дни.Всё может быть..Не исключено,что всё повторится,но есть много но.И если про транш будет просто намёк про неполучение,то на какой цифре будете заскакивать в уходящий поезд?