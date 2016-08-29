a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно
с четверга разворот, февраль этого года 29-30, потом откат в марте
Кабанчик, перелогинься))) В феврале скорее будет 27.50, чем 29-30))
a_studio11 написав:
75stasstas75 написав:
a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно
с четверга разворот, февраль этого года 29-30, потом откат в марте
какие причины ? Для такого разворота
Виплати по боргам плюс Росії можливо доведеться повертати 3 млрд дол "борг Януковича " це вже як суд Лондона скаже Я думаю 30 буде оптимістичним сценарієм
Появился график внешних выплат .
Всего валюты должны выплатить 7,1 млрд.дол. - 2,6 млрд.дол внутренний долг в валюте ( ОВГЗ ) - 4,5 млрд.дол внешние долги.
Наиболее нагруженные месяцы по внешним выплатам март и сентябрь.
Календарь по внутренним выплатам : 31 января - 431 млн $ 28 марта - 650 млн $ 09 мая - 112 млн $ 06 июня - 103 млн $ 13 июня - 388 млн $ 20 июня - $50 млн 11 июля - $98 млн 25 июля - $106 млн 15 августа - $368 млн 12 сентября - $100 млн 17 октября - $108 млн 24 октября - 141 млн евро 20 декабря - $116 млн
Суммарно самыми сложными будут март ( 1,3 млрд $) и сентбрь ( 720 млн $)
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
KIM30 написав:............ 1. Очевидно що в січні можна продати по найвищій ціні + на зростаючому ринку вигідніше зачекати з продажем, хіба не зрозуміло? .....
Зрозуміло. И сколько они придерживали продажи - месяц-два-три -...-полгода? И что придерживали? Обязательную не могли. Больше обязательной? Не вижу роста объёмов. И что они в таком случае (если Вы правы) будут делать с избытком гривни? Солить её? Класть на полгода на депо или покупать ОВГЗ? Экспортёры так не делают, это не форумчане.
a_studio11
какие причины ? Для такого разворота
А какие причины для пятничного падения? Сможете объяснить?
KIM30 написав:............ 1. Очевидно що в січні можна продати по найвищій ціні + на зростаючому ринку вигідніше зачекати з продажем, хіба не зрозуміло? .....
Зрозуміло. И сколько они придерживали продажи - месяц-два-три -...-полгода? И что придерживали? Обязательную не могли. Больше обязательной? Не вижу роста объёмов. И что они в таком случае (если Вы правы) будут делать с избытком гривни? Солить её? Класть на полгода на депо или покупать ОВГЗ? Экспортёры так не делают, это не форумчане.
a_studio11
какие причины ? Для такого разворота
А какие причины для пятничного падения? Сможете объяснить?
Так учётную ставку подняли!Знали бы в Зимбабве как бороться с повышением курса,так они ж забитые...