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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40994100410141024103>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 672
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
432
Всього голосів : 672
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:49

  75stasstas75 написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

с четверга разворот, февраль этого года 29-30, потом откат в марте

Кабанчик, перелогинься))) В феврале скорее будет 27.50, чем 29-30))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:51

  Alex2006 написав:
  75stasstas75 написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

с четверга разворот, февраль этого года 29-30, потом откат в марте

Кабанчик, перелогинься))) В феврале скорее будет 27.50, чем 29-30))

  a_studio11 написав:
75stasstas75 написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

с четверга разворот, февраль этого года 29-30, потом откат в марте
какие причины ? Для такого разворота

Виплати по боргам плюс Росії можливо доведеться повертати 3 млрд дол "борг Януковича " це вже як суд Лондона скаже
Я думаю 30 буде оптимістичним сценарієм
Зображення


Появился график внешних выплат .


Всего валюты должны выплатить 7,1 млрд.дол.
- 2,6 млрд.дол внутренний долг в валюте ( ОВГЗ )
- 4,5 млрд.дол внешние долги.

Наиболее нагруженные месяцы по внешним выплатам март и сентябрь.

Календарь по внутренним выплатам :
31 января - 431 млн $
28 марта - 650 млн $
09 мая - 112 млн $
06 июня - 103 млн $
13 июня - 388 млн $
20 июня - $50 млн
11 июля - $98 млн
25 июля - $106 млн
15 августа - $368 млн
12 сентября - $100 млн
17 октября - $108 млн
24 октября - 141 млн евро
20 декабря - $116 млн

Суммарно самыми сложными будут март ( 1,3 млрд $) и сентбрь ( 720 млн $)
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:53

  Alex2006 написав:
  75stasstas75 написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

с четверга разворот, февраль этого года 29-30, потом откат в марте

Кабанчик, перелогинься))) В феврале скорее будет 27.50, чем 29-30))

Слишком завысил цифру.26 в самый раз!И то при самом пессимистическом раскладе.Да чего уж там стесняться...24!
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:54

  KIM30 написав:............
1. Очевидно що в січні можна продати по найвищій ціні + на зростаючому ринку вигідніше зачекати з продажем, хіба не зрозуміло?
.....

Зрозуміло.
И сколько они придерживали продажи - месяц-два-три -...-полгода? :)
И что придерживали? Обязательную не могли. Больше обязательной? Не вижу роста объёмов.
И что они в таком случае (если Вы правы) будут делать с избытком гривни? Солить её? Класть на полгода на депо или покупать ОВГЗ? Экспортёры так не делают, это не форумчане. :)

a_studio11
какие причины ? Для такого разворота

А какие причины для пятничного падения?
Сможете объяснить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:57

  ЛАД написав:
  KIM30 написав:.
a_studio11
какие причины ? Для такого разворота

А какие причины для пятничного падения?
Сможете объяснить?

Легко. Окончание загончика. Это логическое завершение необоснованного роста к 29. Загнали, постригли, вернули назад.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:58

  ЛАД написав:
  KIM30 написав:............
1. Очевидно що в січні можна продати по найвищій ціні + на зростаючому ринку вигідніше зачекати з продажем, хіба не зрозуміло?
.....

Зрозуміло.
И сколько они придерживали продажи - месяц-два-три -...-полгода? :)
И что придерживали? Обязательную не могли. Больше обязательной? Не вижу роста объёмов.
И что они в таком случае (если Вы правы) будут делать с избытком гривни? Солить её? Класть на полгода на депо или покупать ОВГЗ? Экспортёры так не делают, это не форумчане. :)

a_studio11
какие причины ? Для такого разворота

А какие причины для пятничного падения?
Сможете объяснить?
Так учётную ставку подняли!Знали бы в Зимбабве как бороться с повышением курса,так они ж забитые...
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:00

  Дед Мороз написав: Слишком завысил цифру.26 в самый раз!И то при самом пессимистическом раскладе.Да чего уж там стесняться...24!

Павосемь- ПАВОСЕМЬ ДАВАЙ!!! : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:00

Alex2006 Молоток.Финансист сотого уровня!Загнали,постригли,укатали...Топовый
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:01

  Дед Мороз написав:
  Alex2006 написав:
  75stasstas75 написав:.....
с четверга разворот, февраль этого года 29-30, потом откат в марте

Кабанчик, перелогинься))) В феврале скорее будет 27.50, чем 29-30))

Слишком завысил цифру.26 в самый раз!И то при самом пессимистическом раскладе.Да чего уж там стесняться...24!

Не, товарищ называл цифры ЭОК что-то вроде 19, потом, правда, почему-то перешёл, кажется, то ли на 22, то ли на 23. :)
24 то сильно много. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:02

  Вовка-тренер написав:
  Дед Мороз написав: Слишком завысил цифру.26 в самый раз!И то при самом пессимистическом раскладе.Да чего уж там стесняться...24!

Павосемь- ПАВОСЕМЬ ДАВАЙ!!! : )

Неа,это другая секта.Но тоже любителей депозитов в банке типа Андреевского.
Дед Мороз
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