Додано: Нед 28 січ, 2018 20:02

a_studio11 написав: 75stasstas75 написав: a_studio11 написав: Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

экономически обгрунтованых, при таком вливании гривны и остальными негараздами ,которые ждут нас в скором времени ,как по мне ,...есть сезонность , все понимают ,что к весне -лету , укрепляемся...но , чтоб так кубарем в январе..ну то таке...може 29 и не возьмем , но по 28.3-28.5 думаю можно будет еще скинуть ..про ждунов по 30+... кто-то успел , кто-то не очень или не на все,что планировал ...гораздо ниже 28 ,без жизненной необходимости ,вряд ли найдётся много желающих лить ...как думаете , если при 28.+ все начали сливать , а при 27- лить перестанут , а наоборот начнут откупать проданное по 28+.. куда курс пойдет ?...так что реляции , что всехразвели ,как по мне преждевременны , может кто простона валютных гойдалках ..