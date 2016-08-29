a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно
экономически обгрунтованых причин ,ОБВАЛЬНО УКРЕПЛЯТЬСЯ , при таком вливании гривны и остальными негараздами ,которые ждут нас в скором времени ,как по мне ,гораздно меньше...есть сезонность , все понимают ,что к весне -лету , укрепляемся...но , чтоб так кубарем в январе..ну то таке...може 29 и не возьмем , но по 28.3-28.5 думаю можно будет еще скинуть ..про ждунов по 30+... кто-то успел , кто-то не очень или не на все,что планировал ...гораздо ниже 28 ,без жизненной необходимости ,вряд ли найдётся много желающих лить ...как думаете , если при 28.+ все начали сливать , а при 27- лить перестанут , а наоборот начнут откупать проданное по 28+.. куда курс пойдет ?...так что реляции , что всех БАКСООЛЕНЕЙ развели ,как по мне преждевременны , может кто просто недозаработает на валютных гойдалках ..
По поводу отскока. Курс шёл вверх не одну неделю и не по 40 коп. в день. Вниз должен идти, так же, плавно. Всё, что резко - искусственно.
1. Ринок нікому нічого не должен. 2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили спекульнути і заробити на цьому? 3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду. Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд. https://minfin.com.ua/currency/auction/archive/usd/all/#fromDate=02-12-2016&toDate=29-01-2018
На этом ресурсе ещё можно найти график изменения курса на МБ.Так вот,если быть внимательным и до конца объективным,то на пике курса ЧР разрыв с межбанком был больше гривны.(МБ 27.70,а наличка 28.90)И обвал произошёл на ЧР как раз из-за этого.Курс МБ до апреля был выше 27 весь период.И следующий этап укрепления произошёл после подтверждения получения транша.Сейчас курс на МБ двигался с опережением ЧР.И разрыв с МБ с точностью до наоборот.МБ 28.50,а наличка 28.Что-то новостей про транш я не слышал.Обвал произошёл на вере в то,что всё повторится,как под копирку.Много ждунов сливались в эти дни.Всё может быть..Не исключено,что всё повторится,но есть много но.И если про транш будет просто намёк про неполучение,то на какой цифре будете заскакивать в уходящий поезд?
А як по-Вашому, де більше ознаки ринкової поведінки на ЧР чи МБ? По-друге нас цікавить готівковий долар, а він ближче до ЧР чим до МБ. Транш на мій погляд минулого року не надто вплинув на курс, інша річ цього року з великими виплатами. Але мене більше цікавить платіжний баланс. Запригувати в долар я буду лише літом, як це робив минулого року в липні місяці. Судячи з графіку, долар на ЧР переплюнув всього на 5-10 коп максимум минулого року. Виходить подвійна вершина - в ТА це розворотний патерн. Якщо нового максимуму не буде, то в липні-серпні цілком можна чекати 25-26, якщо з платіжним балансом не буде проблем.
А какие причины для пятничного падения? Сможете объяснить?
Легко. Окончание загончика. Это логическое завершение необоснованного роста к 29. Загнали, постригли, вернули назад.
С тем же успехом я могу написать - летом на 25,5 "загнали, постригли, вернули назад". Или сейчас предположить - "загнали (пусть на 28), постригли, вернули назад (на 29-30)". Правда, генсек ООН мне за это + не поставит.