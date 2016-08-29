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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4100410141024103>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 672
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
432
Всього голосів : 672
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:02

  a_studio11 написав:
75stasstas75 написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

экономически обгрунтованых причин ,ОБВАЛЬНО УКРЕПЛЯТЬСЯ , при таком вливании гривны и остальными негараздами ,которые ждут нас в скором времени ,как по мне ,гораздно меньше...есть сезонность , все понимают ,что к весне -лету , укрепляемся...но , чтоб так кубарем в январе..ну то таке...може 29 и не возьмем , но по 28.3-28.5 думаю можно будет еще скинуть ..про ждунов по 30+... кто-то успел , кто-то не очень или не на все,что планировал ...гораздо ниже 28 ,без жизненной необходимости ,вряд ли найдётся много желающих лить ...как думаете , если при 28.+ все начали сливать , а при 27- лить перестанут , а наоборот начнут откупать проданное по 28+.. куда курс пойдет ?...так что реляции , что всех БАКСООЛЕНЕЙ развели ,как по мне преждевременны , может кто просто недозаработает на валютных гойдалках ..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:03

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Валюти немає і не буде. МВФ кредитів в рік виборів і перед виборами не дає.
Тому про 27 можете забути як про курс 8 :lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:05

  Ukrainian написав:Зображення

Валюти немає і не буде. МВФ кредитів в рік виборів і перед виборами не дає.
Тому про 27 можете забути як про курс 8 :lol:

Думаю,что буде вариант с объединением сект.27+8 итого...35
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:06

  Дед Мороз написав:
  KIM30 написав:
  дядюшка ау написав:А вот, что говорит по поводу повышения учётной ставки людина-Охрименко, который на публике носит определённую поведенческую маску.
Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=uKg9PATBl8c

По поводу отскока. Курс шёл вверх не одну неделю и не по 40 коп. в день. Вниз должен идти, так же, плавно. Всё, что резко - искусственно.

1. Ринок нікому нічого не должен.
2. А ріст долара не був штучним через те що експортери вирішили спекульнути і заробити на цьому?
3. Ви чули що в ТА існує таке поняття як імпульс? Так от, чим сильніший цей імпульс, тим більша ймовірність на перелом тренду.
Подивіться на графік. Після максимума (січень 17) і мінімума (серпень18) пішов сильний імпульс в зворотню сторону, який розвернув тренд.
https://minfin.com.ua/currency/auction/archive/usd/all/#fromDate=02-12-2016&toDate=29-01-2018Зображення

На этом ресурсе ещё можно найти график изменения курса на МБ.Так вот,если быть внимательным и до конца объективным,то на пике курса ЧР разрыв с межбанком был больше гривны.(МБ 27.70,а наличка 28.90)И обвал произошёл на ЧР как раз из-за этого.Курс МБ до апреля был выше 27 весь период.И следующий этап укрепления произошёл после подтверждения получения транша.Сейчас курс на МБ двигался с опережением ЧР.И разрыв с МБ с точностью до наоборот.МБ 28.50,а наличка 28.Что-то новостей про транш я не слышал.Обвал произошёл на вере в то,что всё повторится,как под копирку.Много ждунов сливались в эти дни.Всё может быть..Не исключено,что всё повторится,но есть много но.И если про транш будет просто намёк про неполучение,то на какой цифре будете заскакивать в уходящий поезд?

А як по-Вашому, де більше ознаки ринкової поведінки на ЧР чи МБ? По-друге нас цікавить готівковий долар, а він ближче до ЧР чим до МБ.
Транш на мій погляд минулого року не надто вплинув на курс, інша річ цього року з великими виплатами. Але мене більше цікавить платіжний баланс.
Запригувати в долар я буду лише літом, як це робив минулого року в липні місяці.
Судячи з графіку, долар на ЧР переплюнув всього на 5-10 коп максимум минулого року. Виходить подвійна вершина - в ТА це розворотний патерн. Якщо нового максимуму не буде, то в липні-серпні цілком можна чекати 25-26, якщо з платіжним балансом не буде проблем.
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:07

Re: Валютный рынок в контексте

"Голодный сытому не товарищ"
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 28 січ, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:07

  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

Ждём!Сейчас пассажиров высадить и резко на справедливую цифру 30+,а летом ниже 28 не будет,как вам многоходовочка?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:07

  Дед Мороз написав:
  Ukrainian написав:Зображення

Валюти немає і не буде. МВФ кредитів в рік виборів і перед виборами не дає.
Тому про 27 можете забути як про курс 8 :lol:

Думаю,что буде вариант с объединением сект.27+8 итого...35

може бути як варіант між 8 і 27 :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:11

  Alex2006 написав:
  ЛАД написав:........
a_studio11
какие причины ? Для такого разворота

А какие причины для пятничного падения?
Сможете объяснить?

Легко. Окончание загончика. Это логическое завершение необоснованного роста к 29. Загнали, постригли, вернули назад.

С тем же успехом я могу написать - летом на 25,5 "загнали, постригли, вернули назад". :)
Или сейчас предположить - "загнали (пусть на 28), постригли, вернули назад (на 29-30)". :)
Правда, генсек ООН мне за это + не поставит. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:11

  sinus написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

Ждём!Сейчас пассажиров высадить и резко на справедливую цифру 30+,а летом ниже 28 не будет,как вам многоходовочка?

мріяти можна по-різному, особливо якшо профукав момент.
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:13

  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

а чо шуміти, оленів загнали, тепер рахують навар, після зливу :mrgreen:
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