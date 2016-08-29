Додано: Нед 28 січ, 2018 20:17

Вчера закончились слушания в Лондоне по "Долгу Януковича": Суд Лондона отложил рассмотрение апелляции Украины

Суд Лондона при вынесении решения в прошлый раз тоже брал паузу на вынесение решения.Но не в этом суть.

Решил сравнить два пресс релиза от Минфина Украины и запоребрика.

Минфин Украины

"Упродовж 5 днів, поки тривало засідання, команда юридичних радників України привела вагомі правові аргументи України для розгляду суддівською колегією у складі трьох висококваліфікованих та досвідчених Суддів Апеляційного суду.

Після завершення засідання судді відклали винесення рішення на пізніший термін. Про результати апеляційного розгляду буде повідомлено після оголошення Апеляційним судом Англії свого рішення."

Минфин РФ

"В ходе слушаний украинская сторона не смогла привести каких-либо новых аргументов против обоснованности требований России исполнить обязательства по еврооблигациям, а представитель компании «The Law Debenture Trust Corporation», защищающей интересы России, призвал Суд отклонить апелляционную жалобу Украины на решение Высокого суда г. Лондона."

Судя по риторике нашему Минфину особо хвастаться нечем, и вероятно платить таки придется.

Особенно все это выглядит весело на фоне обязательств по внешним выплатам на $ 4,5 млрд

И внутренним в размере $ 2,7 млрд

И еще Нафтогаз должен $ 2 млрд

Конечно вероятно что внутренние долги Минфин сможет перезанять, а может даже сможет еще больше увеличить внутренний валютный долг.Кстати за прошлый год внутри страны дополнительно заняли $ 1 млрд , может и в этом году повезет.

Еще есть вероятность победы по транзитному спору .

Но в любом случае паталогическая жадность Порошенко и его нежелание бороться с коррупцией нам всем может очень дорого обойтись.

Кстати Порошенко уже прогнулся в вопросе повышения цены на газ для населения, Ну в конечном счете его доход от этого не пострадает, ну а население затянет покрепче пояса.

Да и Фирташ еще больше сможет прикурить на мертвых душах.

Вообще в результате "решучих реХформ" мы все приближаемся к глубокой финансовой ж***.

Ведь ИМ не важен какой будет курс, им главное сохранить власть и контроль над потоками.

Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer