RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4100410141024103

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 672
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
432
Всього голосів : 672
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:15

  KIM30 написав:
  sinus написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

Ждём!Сейчас пассажиров высадить и резко на справедливую цифру 30+,а летом ниже 28 не будет,как вам многоходовочка?

мріяти можна по-різному, особливо якшо профукав момент.

Не считаю,что профукал, еще не вечер.
sinus
 
Повідомлень: 30
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:17

Вчера закончились слушания в Лондоне по "Долгу Януковича": Суд Лондона отложил рассмотрение апелляции Украины
Суд Лондона при вынесении решения в прошлый раз тоже брал паузу на вынесение решения.Но не в этом суть.
Решил сравнить два пресс релиза от Минфина Украины и запоребрика.
Минфин Украины
"Упродовж 5 днів, поки тривало засідання, команда юридичних радників України привела вагомі правові аргументи України для розгляду суддівською колегією у складі трьох висококваліфікованих та досвідчених Суддів Апеляційного суду.
Після завершення засідання судді відклали винесення рішення на пізніший термін. Про результати апеляційного розгляду буде повідомлено після оголошення Апеляційним судом Англії свого рішення."
Минфин РФ
"В ходе слушаний украинская сторона не смогла привести каких-либо новых аргументов против обоснованности требований России исполнить обязательства по еврооблигациям, а представитель компании «The Law Debenture Trust Corporation», защищающей интересы России, призвал Суд отклонить апелляционную жалобу Украины на решение Высокого суда г. Лондона."
Судя по риторике нашему Минфину особо хвастаться нечем, и вероятно платить таки придется.
Особенно все это выглядит весело на фоне обязательств по внешним выплатам на $ 4,5 млрд
И внутренним в размере $ 2,7 млрд
И еще Нафтогаз должен $ 2 млрд
Конечно вероятно что внутренние долги Минфин сможет перезанять, а может даже сможет еще больше увеличить внутренний валютный долг.Кстати за прошлый год внутри страны дополнительно заняли $ 1 млрд , может и в этом году повезет.
Еще есть вероятность победы по транзитному спору .
Но в любом случае паталогическая жадность Порошенко и его нежелание бороться с коррупцией нам всем может очень дорого обойтись.
Кстати Порошенко уже прогнулся в вопросе повышения цены на газ для населения, Ну в конечном счете его доход от этого не пострадает, ну а население затянет покрепче пояса.
Да и Фирташ еще больше сможет прикурить на мертвых душах.
Вообще в результате "решучих реХформ" мы все приближаемся к глубокой финансовой ж***.
Ведь ИМ не важен какой будет курс, им главное сохранить власть и контроль над потоками.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6869
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:28

  ЛАД написав:
  KIM30 написав:............
1. Очевидно що в січні можна продати по найвищій ціні + на зростаючому ринку вигідніше зачекати з продажем, хіба не зрозуміло?
.....

Зрозуміло.
И сколько они придерживали продажи - месяц-два-три -...-полгода? :)
И что придерживали? Обязательную не могли. Больше обязательной? Не вижу роста объёмов.
И что они в таком случае (если Вы правы) будут делать с избытком гривни? Солить её? Класть на полгода на депо или покупать ОВГЗ? Экспортёры так не делают, это не форумчане. :)

Експортери - це виробники. А виробництво потребує вкладень і в більшості у гривні.
KIM30
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 12.11.09
Подякував: 895 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:31

  sinus написав:
Не считаю,что профукал, еще не вечер.
погляньте у вікно або на годинник :mrgreen:
KIM30
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 12.11.09
Подякував: 895 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:40

  KIM30 написав:
.......
А як по-Вашому, де більше ознаки ринкової поведінки на ЧР чи МБ? По-друге нас цікавить готівковий долар, а він ближче до ЧР чим до МБ.
Транш на мій погляд минулого року не надто вплинув на курс, інша річ цього року з великими виплатами. Але мене більше цікавить платіжний баланс.
Запригувати в долар я буду лише літом, як це робив минулого року в липні місяці.
Судячи з графіку, долар на ЧР переплюнув всього на 5-10 коп максимум минулого року. Виходить подвійна вершина - в ТА це розворотний патерн. Якщо нового максимуму не буде, то в липні-серпні цілком можна чекати 25-26, якщо з платіжним балансом не буде проблем.

На ЧР и МБ сейчас разные ситуации. Что бы кто не пытался доказывать, но жизненный уровень населения заметно снизился и лишних денег для сбережений стало поменьше.
С платёжным балансом у нас нет проблем исключительно благодаря займам МВФ, ЕБРР и т.п. В пошлом году, правда, первый раз за 3 года разместили один займ на свободном рынке.
Если не будет МВФ, то не будет и всяких европейских траншейв 2017а свободное размещение будет под такие проценты, что мало не покажется.
Торгбаланс у нас стабильно отрицательный, и, вроде, в 2017 даже увеличился.

мріяти можна по-різному, особливо якшо профукав момент.

На это хорошо ответил lincoln2 чуть выше.
Я, например, для себя решил ниже 29 не сдавать. Не знаю, какой курс будет летом. Может подучиться, что овчинка выделки не стоит. Возможно, не прав.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8831
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2821 раз.
Подякували: 2494 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:41

  KIM30 написав:
  sinus написав:
Не считаю,что профукал, еще не вечер.
погляньте у вікно або на годинник :mrgreen:

Ещё не этот вечер.
sinus
 
Повідомлень: 30
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4100410141024103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, killerbean, soloveiko1235 і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 923, 924, 925
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
9247 930169
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 18:33
baffet
Валютный рынок в мире 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6013 1276036
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 17:31
Wall
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32874
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12347)
28.01.2018 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.