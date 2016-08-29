RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4103410441054106>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 672
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
432
Всього голосів : 672
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:11

  Qwerty написав:
  Starikan написав:
  Qwerty написав:Ви написали,що історія України це історія банд
Такого я не писал, не выдумывайте.
А то, что у нас лишь зачаточный "капитализм", что обусловлено объективными причинами - очевидно всем.
И вы не поняли моей мысли, "прекратим эту бесполезную дискуссию", она вообще не по теме.
Я нічого не видумую,але розумію,що з віком пам"ять не покращується!Оце ваші слова -"У нас - сотни лет рабства +70лет тоталитаризма +25лет БАНД...,пардон рыночной экономики."Чи ви відмовляєтесь від своїх слів?І до слова,на мою думку у нас жодної секунди не було за останні 26 років ніякого капіталізму,навіть в зачаточному стані.Я думаю у нас просто елементарний номенклатурний феодалізм,який недалеко відійшов від рабовласницького стану,правда в більш сучасній технологічній формі.

Опять врёте и перекручиваете. История Украины - это не история 26 последних лет.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14517
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:13

  ЛАД написав: Точно так же не стоит читать манипуляторов с обеих сторон. А ibigdan ещё и явный.

Классовая солидарность :wink:
Starikan
2
 
Повідомлень: 14517
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:16

  Yuri_61 написав:У нас в райцентре обменка которорые сутки светит курс на приём бакса по 27,8 грн!!! А на продажу по 29,75.
Это ошибка у них, что на прием по 27,8? Ищут лохов?
Ведь банки на прием по 28,40.
Что это за дела с курсом на прием?

Вы думаете, в Харькове курсы "на табло" намного лучше?
Они просто отшивают пересичных, ждут знакомых, с которыми будут иметь дело по совсем другим курсам. Для пересичных вроде меня - банки.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14517
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:26

  KOKS написав:завтра мб закроется на 27.8 инсайд

Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 28 січ, 2018 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 569
З нами з: 06.01.17
Подякував: 65 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:37

  Ukrainian написав:Суммарно самыми сложными будут март ( 1,3 млрд $) и сентбрь ( 720 млн $)

Долг МВФ будут выплачивать из мвфовской части ЗВР, так что он не должен влиять на курс.
Главная проблема - евробонды и "долг Януковича".
Starikan
2
 
Повідомлень: 14517
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:47

Re: Валютный рынок в контексте

Секта папиисят камлает "халва, халва", свои дешевые вбросы даже минимально ничем подкрепить не могут, только и носятся "нима транша, далгииии, фявраль". В комплексе расссмотреть и изложить шото не удосуживаются, обвалисты уже не те...

Вот хотябы, для затравки, фас:
viewtopic.php?p=4277402#p4277402

инфляция инфляция...А может есть педантичные посетители ведущие статистику цен на основные товары/усоуги, хотябы с 2013го?
Ну чтоб сравнить, да наложить на график девальвации. Потому как цены только-только догнали, да и то не во всем, кратность девальвации. Это всё еще индексация.

Возразить конечно можно, мол, а доходы? Ну дык тоже индексируются, в бюджетной сфере и у пенсов конечно с заметным отставанием от частников, но Киев в среднем уже догнал 2013й.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 770
З нами з: 06.01.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:52

Re: Валютный рынок в контексте

Согласен с sinusom. Интуиция и убитая экономика подсказывают, что в феврале-марте будет 29+. Перед выборами мвф транши не дает, обычно. 7 млрд. надо отдавать. Я тоже для себя решил меньше чем по 29 не сливаться. Нет смысла. Дай Бог, чтобы летом 28 было! Как говорил Станиславский, ну не верю я в нашу "успешную" экономику! Может лет через 25 поверю, не раньше.
fin
 
Повідомлень: 11
З нами з: 09.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:53

Боже, какой прекрасный белый вечер!
Хочется думать только об эротике.
Но завтра с утра придется думать, где добыть гривну в обмен на доллары ...

:lol: :lol: :lol:

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6119
З нами з: 14.11.11
Подякував: 260 раз.
Подякували: 2914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 00:52

  L написав:а ДСО - зі 180 грн відразу до 300. Так що інфляція явно не 2% :(


А ничего, что ДСО стоила 180 еще при курсе 21? А может и того раньше, у меня просто тогда её ещё не было, поэтому расценками старыми не владею. Как выше написали - корректировка цен только только догоняет прошлый девал. С чем я согласен на 100%.
sailed
 
Повідомлень: 194
З нами з: 24.05.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 01:49

  Starikan написав:......
Вы думаете, в Харькове курсы "на табло" намного лучше?
Они просто отшивают пересичных, ждут знакомых, с которыми будут иметь дело по совсем другим курсам. Для пересичных вроде меня - банки.

Вы не совсем правы.
Если перед тем как идти менять, вы позвоните и договоритесь, вам назовут курс и прекрасно поменяете не по "оконным" курсам.
Естественно, курс будет зависеть от суммы, но если вы меняете не 20 долл., то разница может быть весьма существенная (даже при 100 долл.)

А что или кого Вы имели ввиду, говоря о классовой солидарности? Меня или ibigdan"а? :)
И с кем солидарность?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 січ, 2018 04:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8836
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2822 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 4103410441054106>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Contortum і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 923, 924, 925
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
9249 931137
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 22:49
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6013 1276109
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 17:31
Wall
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32893
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3528)
29.01.2018 08:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.