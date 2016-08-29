Qwerty написав:Ви написали,що історія України це історія банд
Такого я не писал, не выдумывайте. А то, что у нас лишь зачаточный "капитализм", что обусловлено объективными причинами - очевидно всем. И вы не поняли моей мысли, "прекратим эту бесполезную дискуссию", она вообще не по теме.
Я нічого не видумую,але розумію,що з віком пам"ять не покращується!Оце ваші слова -"У нас - сотни лет рабства +70лет тоталитаризма +25лет БАНД...,пардон рыночной экономики."Чи ви відмовляєтесь від своїх слів?І до слова,на мою думку у нас жодної секунди не було за останні 26 років ніякого капіталізму,навіть в зачаточному стані.Я думаю у нас просто елементарний номенклатурний феодалізм,який недалеко відійшов від рабовласницького стану,правда в більш сучасній технологічній формі.
Опять врёте и перекручиваете. История Украины - это не история 26 последних лет.
Yuri_61 написав:У нас в райцентре обменка которорые сутки светит курс на приём бакса по 27,8 грн!!! А на продажу по 29,75. Это ошибка у них, что на прием по 27,8? Ищут лохов? Ведь банки на прием по 28,40. Что это за дела с курсом на прием?
Вы думаете, в Харькове курсы "на табло" намного лучше? Они просто отшивают пересичных, ждут знакомых, с которыми будут иметь дело по совсем другим курсам. Для пересичных вроде меня - банки.
Секта папиисят камлает "халва, халва", свои дешевые вбросы даже минимально ничем подкрепить не могут, только и носятся "нима транша, далгииии, фявраль". В комплексе расссмотреть и изложить шото не удосуживаются, обвалисты уже не те...
инфляция инфляция...А может есть педантичные посетители ведущие статистику цен на основные товары/усоуги, хотябы с 2013го? Ну чтоб сравнить, да наложить на график девальвации. Потому как цены только-только догнали, да и то не во всем, кратность девальвации. Это всё еще индексация.
Возразить конечно можно, мол, а доходы? Ну дык тоже индексируются, в бюджетной сфере и у пенсов конечно с заметным отставанием от частников, но Киев в среднем уже догнал 2013й.
Согласен с sinusom. Интуиция и убитая экономика подсказывают, что в феврале-марте будет 29+. Перед выборами мвф транши не дает, обычно. 7 млрд. надо отдавать. Я тоже для себя решил меньше чем по 29 не сливаться. Нет смысла. Дай Бог, чтобы летом 28 было! Как говорил Станиславский, ну не верю я в нашу "успешную" экономику! Может лет через 25 поверю, не раньше.
L написав:а ДСО - зі 180 грн відразу до 300. Так що інфляція явно не 2%
А ничего, что ДСО стоила 180 еще при курсе 21? А может и того раньше, у меня просто тогда её ещё не было, поэтому расценками старыми не владею. Как выше написали - корректировка цен только только догоняет прошлый девал. С чем я согласен на 100%.
Starikan написав:...... Вы думаете, в Харькове курсы "на табло" намного лучше? Они просто отшивают пересичных, ждут знакомых, с которыми будут иметь дело по совсем другим курсам. Для пересичных вроде меня - банки.
Вы не совсем правы. Если перед тем как идти менять, вы позвоните и договоритесь, вам назовут курс и прекрасно поменяете не по "оконным" курсам. Естественно, курс будет зависеть от суммы, но если вы меняете не 20 долл., то разница может быть весьма существенная (даже при 100 долл.)
А что или кого Вы имели ввиду, говоря о классовой солидарности? Меня или ibigdan"а? И с кем солидарность?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 січ, 2018 04:23, всього редагувалось 1 раз.