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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4103410441054106

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 672
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
432
Всього голосів : 672
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 04:02

  Corpocrator написав:Секта папиисят камлает "халва, халва", свои дешевые вбросы даже минимально ничем подкрепить не могут, только и носятся "нима транша, далгииии, фявраль". В комплексе расссмотреть и изложить шото не удосуживаются, обвалисты уже не те...

Вот хотябы, для затравки, фас:
viewtopic.php?p=4277402#p4277402

инфляция инфляция...А может есть педантичные посетители ведущие статистику цен на основные товары/усоуги, хотябы с 2013го?
Ну чтоб сравнить, да наложить на график девальвации. Потому как цены только-только догнали, да и то не во всем, кратность девальвации. Это всё еще индексация.

Возразить конечно можно, мол, а доходы? Ну дык тоже индексируются, в бюджетной сфере и у пенсов конечно с заметным отставанием от частников, но Киев в среднем уже догнал 2013й.

1. А можно поинтересоваться, кого Вы относите к "секте папиисят"?
Тут вроде никто, кроме кабанчика, в обозримом будущем такого не обещал?

2. По инфляции.
А кто сказал, что инфляция должна быть пропорциональна девальвации?
Или у нас зарплаты (доходы) пропорциональны девальвации?
Или Вы считаете, что если евро подешевел за год почти на 20%, то в еврозоне и инфляция равна 20%?

3. Команду "фас" дают, вообще-то, собакам.
А по Вашему посту по ссылке есть что обсуждать?
Вы, в общем-то, достаточно полно привели аргументы за и против укрепления гривни, но затем совершенно безосновательно делаете вывод о том, что гривня будет укрепляться. С тем же успехом можно сделать и обратный вывод.

Я даже молчу о некоторых натяжках.
Так Вы пишете об укреплении экспорта, но тихо умалчиваете о более быстром росте импорта (в т.ч. из-за сильного роста цен на энергоресурсы). И о том, что торгбаланс у нас стабильно отрицательный и в 2017 вроде даже вырос по сравнению с 2016.
А много ли у нас нерезов в ОВГЗ? Вы цифры давно смотрели?
Вы как-то писали о платежах в бюджет к 20 числу и спросе на грн в связи с этим. Но гривня почему-то укрепилась не к 20, а 26-27. Теперь Вы говорите о платежах ФОПов к 9-му как факторе укрепления грн. Не знаю, какую сумму в общей сложности платят ФОПы, но, во-первых, не думаю, что она так велика, а, во-вторых, сомневаюсь, что ФОПы для этого "сливают" доллары или даже сильно ограничивают их покупку.
Насколько сильно влияет китайский новый год сказать не могу, не знаю. Но с тем же успехом как Вы говорите, что он к укреплению гривни, я могу сказать, что он никак не влияет. Просто потому, что это только предположение без всяких доказательств. А предполагать, как Вы понимаете, можно что угодно в зависимости от вкусов.

Вы писали: "без денег МВФ весь 2015 как-то прожили, Слава Богу." Это, вообще-то, из серии - чтоб вы так жили. :) Сколько ЗВР у нас тогда было?
Хотя стоит уточнить, что тут Вы несколько ошибаетесь. Мы получили
07.05.2014 - 3 млрд.
04.09.2014 - 1,3 млрд.
март 2015 - 5 млрд.
04.08.2015 - 1,7 млрд.
сент.2016 - 1 млрд.
апрель 2017 - 1 млрд.
При этом формально программа с МВФ не прерывалась, а действовала всё время, хотя транши идут с задержками.
Действительно, "Слава Богу". :)

Суждения в Вашем посте чисто оценочные. Вы оцениваете, что итог - укрепление гривни, я так не считаю, хотя допускаю это. Посмотрим.
Тут вероятность обоих вариантов 50/50 (как встретить динозавра на улице - или встречу, или нет :) )

3. А можно уточнить вопрос?
Вы пишете: "Киев в среднем уже догнал 2013й". А в цифрах можно? На основе чего такой вывод?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 07:51

  ЛАД написав:
  Starikan написав:......
Вы думаете, в Харькове курсы "на табло" намного лучше?
Они просто отшивают пересичных, ждут знакомых, с которыми будут иметь дело по совсем другим курсам. Для пересичных вроде меня - банки.

Вы не совсем правы.
Если перед тем как идти менять, вы позвоните и договоритесь, вам назовут курс и прекрасно поменяете не по "оконным" курсам.
Естественно, курс будет зависеть от суммы, но если вы меняете не 20 долл., то разница может быть весьма существенная (даже при 100 долл.)

А что или кого Вы имели ввиду, говоря о классовой солидарности? Меня или ibigdan"а? :)
И с кем солидарность?


я вообще не понимаю, чего вы так заморачиваетесь с обменом малой суммы (до1к)-идите в банк с хорошими курсами и будет вам счастье
https://kurs.com.ua/banki

то, что окна дают гораздо ниже на рознице, чем банки известно всем.
окна только на случай воскресенья
летом только пару единичных случаев было-когда откупить в окнах было на 2 коп. дешевле, чем банках. на продажу никогда
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:34

молекулы российские, но газ уже не российский :)

Первый танкер с российским газом прибыл в США
Газ с завода Ямал СПГ, находящегося под американскими санкциями, впервые попал на рынок США. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, "хотя молекулы российские, но газ уже не российский" – Engie приобрело газ у нефтяной компании Petroliam Nasional Bhd. из Малайзии. Владелец груза – североамериканское подразделение компании Engie SA.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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  #<1 ... 4103410441054106
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