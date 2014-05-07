Додано: Пон 29 січ, 2018 04:02

Corpocrator написав: Секта папиисят камлает "халва, халва", свои дешевые вбросы даже минимально ничем подкрепить не могут, только и носятся "нима транша, далгииии, фявраль". В комплексе расссмотреть и изложить шото не удосуживаются, обвалисты уже не те...



Вот хотябы, для затравки, фас:

viewtopic.php?p=4277402#p4277402



инфляция инфляция...А может есть педантичные посетители ведущие статистику цен на основные товары/усоуги, хотябы с 2013го?

Ну чтоб сравнить, да наложить на график девальвации. Потому как цены только-только догнали, да и то не во всем, кратность девальвации. Это всё еще индексация.



Возразить конечно можно, мол, а доходы? Ну дык тоже индексируются, в бюджетной сфере и у пенсов конечно с заметным отставанием от частников, но Киев в среднем уже догнал 2013й. Секта папиисят камлает "халва, халва", свои дешевые вбросы даже минимально ничем подкрепить не могут, только и носятся "нима транша, далгииии, фявраль". В комплексе расссмотреть и изложить шото не удосуживаются, обвалисты уже не те...Вот хотябы, для затравки, фас:инфляция инфляция...А может есть педантичные посетители ведущие статистику цен на основные товары/усоуги, хотябы с 2013го?Ну чтоб сравнить, да наложить на график девальвации. Потому как цены только-только догнали, да и то не во всем, кратность девальвации. Это всё еще индексация.Возразить конечно можно, мол, а доходы? Ну дык тоже индексируются, в бюджетной сфере и у пенсов конечно с заметным отставанием от частников, но Киев в среднем уже догнал 2013й.

1. А можно поинтересоваться, кого Вы относите к "секте папиисят"?Тут вроде никто, кроме кабанчика, в обозримом будущем такого не обещал?2. По инфляции.А кто сказал, что инфляция должна быть пропорциональна девальвации?Или у нас зарплаты (доходы) пропорциональны девальвации?Или Вы считаете, что если евро подешевел за год почти на 20%, то в еврозоне и инфляция равна 20%?3. Команду "фас" дают, вообще-то, собакам.А по Вашему посту по ссылке есть что обсуждать?Вы, в общем-то, достаточно полно привели аргументы за и против укрепления гривни, но затем совершенно безосновательно делаете вывод о том, что гривня будет укрепляться. С тем же успехом можно сделать и обратный вывод.Я даже молчу о некоторых натяжках.Так Вы пишете об укреплении экспорта, но тихо умалчиваете о более быстром росте импорта (в т.ч. из-за сильного роста цен на энергоресурсы). И о том, что торгбаланс у нас стабильно отрицательный и в 2017 вроде даже вырос по сравнению с 2016.А много ли у нас нерезов в ОВГЗ? Вы цифры давно смотрели?Вы как-то писали о платежах в бюджет к 20 числу и спросе на грн в связи с этим. Но гривня почему-то укрепилась не к 20, а 26-27. Теперь Вы говорите о платежах ФОПов к 9-му как факторе укрепления грн. Не знаю, какую сумму в общей сложности платят ФОПы, но, во-первых, не думаю, что она так велика, а, во-вторых, сомневаюсь, что ФОПы для этого "сливают" доллары или даже сильно ограничивают их покупку.Насколько сильно влияет китайский новый год сказать не могу, не знаю. Но с тем же успехом как Вы говорите, что он к укреплению гривни, я могу сказать, что он никак не влияет. Просто потому, что это только предположение без всяких доказательств. А предполагать, как Вы понимаете, можно что угодно в зависимости от вкусов.Вы писали: "без денег МВФ весь 2015 как-то прожили, Слава Богу." Это, вообще-то, из серии - чтоб вы так жили.Сколько ЗВР у нас тогда было?Хотя стоит уточнить, что тут Вы несколько ошибаетесь. Мы получили07.05.2014 - 3 млрд.04.09.2014 - 1,3 млрд.март 2015 - 5 млрд.04.08.2015 - 1,7 млрд.сент.2016 - 1 млрд.апрель 2017 - 1 млрд.При этом формально программа с МВФ не прерывалась, а действовала всё время, хотя транши идут с задержками.Действительно, "Слава Богу".Суждения в Вашем посте чисто оценочные. Вы оцениваете, что итог - укрепление гривни, я так не считаю, хотя допускаю это. Посмотрим.Тут вероятность обоих вариантов 50/50 (как встретить динозавра на улице - или встречу, или нет3. А можно уточнить вопрос?Вы пишете: "Киев в среднем уже догнал 2013й". А в цифрах можно? На основе чего такой вывод?