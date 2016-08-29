Додано: Пон 29 січ, 2018 19:24

somilitark написав:

не обращайте внимания,там такие спецы,как из г**** пуля,это вы знаете о ставке,об её изменении,а там работают как правило по-знакомству и доци папиков,дипломы они получили за сало и им эти высокие материи не нужны,тем более что от них зависит?



нашли у кого спросить



а слить евро по такой цене,это нереальный ЖИР,сейчас вас обвинят в сговоре с массонами,вам случайно указания из самой "кондитерской" не давали? не обращайте внимания,там такие спецы,как из г**** пуля,это вы знаете о ставке,об её изменении,а там работают как правило по-знакомству и доци папиков,дипломы они получили за сало и им эти высокие материи не нужны,тем более что от них зависит?нашли у кого спроситьа слить евро по такой цене,это нереальный ЖИР,сейчас вас обвинят в сговоре с массонами,вам случайно указания из самой "кондитерской" не давали?

Просто подзвонив. і то після обіду. Сказали гривні не має. А на депозит ніхто не забороняв. Цікаво, що людей у відділенні взагалі не було. Вже після мене якийсь чоловік випросив кілька соток за кеш а не на депозит.Дівчата мене там пам'ятають. Я не знав чи поповнювати існуючий депозит чи відкривати новий. Тому і питав. І відповідь мені не здалась чиєюсь видумкою.Побачимо... За що купив за те продаю.Хоча як би я був на місці банкірів я би саме так і зробив. Сіли домовились і поставили максимум 10% річних. Раніше їм Приват заважав, який пилососив гривню для Бені. А зараз він державний. Такі банки як Аваль, Креді Агрікоть, ОТП та інші вже давно доказали, що є хороший відсоток людей які гроші їм не суть не через високі відсотки, а через уявне відчуття надійності. А чим наші держбанки гірші по цьому показнику?