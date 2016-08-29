Мої вітання. Сьогодні в одному із відділень майже повністю державного банку на моє питання коли піднімуть відсотки по депозиту через ріст облікової ставки до 16% відповіли, що відсотки навпаки будуть знижуватись. У пересічного забирають єдиний аргумент який допомагав мінімізувати знецінення гривневих заощаджень через інфляцію. Таке враження, що і тут докумекали: "А для чого платити більше? Куди ж ми дінемось" Як в принципі із всім. Із бензином, комуналкою та цінами на продукти вітчизняного виробництва. До речі євро цей банк сьогодні приймав по 35.3 Гривні звичайно не було, але ж поповнювати гривневий депозит за допомогою євро ніхто не забороняв
Долярчик написав:...у місті Лева настав вечір........ а біля ТЦ Сихів обмінки світять 90/25......думаю, що в центральній частині міста, ситуація на табло трохи інша!
конечно другая,там 27.80 принимают,ведь много туристов им и так сойдётЪ
У місті Лева як і У Франківську вже давно однакові курси на всіх звичайних обмінках. А от в Чернівцях (не на ринку а в самому місті) монополії не має. Тай в Ужгороді теж доволі демократично все. От за Тернопіль щось не можу пригадати.
strategbob написав:Мої вітання. Сьогодні в одному із відділень майже повністю державного банку на моє питання коли піднімуть відсотки по депозиту через ріст облікової ставки до 16% відповіли, що відсотки навпаки будуть знижуватись.
не обращайте внимания,там такие спецы,как из г**** пуля,это вы знаете о ставке,об её изменении,а там работают как правило по-знакомству и доци папиков,дипломы они получили за сало и им эти высокие материи не нужны,тем более что от них зависит?
нашли у кого спросить
а слить евро по такой цене,это нереальный ЖИР,сейчас вас обвинят в сговоре с массонами,вам случайно указания из самой "кондитерской" не давали?
strategbob написав:Сьогодні в одному із відділень майже повністю державного банку на моє питання коли піднімуть відсотки по депозиту через ріст облікової ставки до 16% відповіли, що відсотки навпаки будуть знижуватись. У пересічного забирають єдиний аргумент який допомагав мінімізувати знецінення гривневих заощаджень через інфляцію.
Это нормальная мировая практика. Как два соседних базара. Движение цен на них может совпадать, а может быть и противоположным.
Перес де Куэльяр написав:А где Зорька ? Переваривает «локальный влет» как и многие обменки с валютчиками -80 коп . слетело за три дня .спрос упал и они поуши в зелени .И сейчас им нужно как можно максимально ниже курс ,доллара или отскок , но на отскок «Оленей» нет. Поэтому «куда иголка , туда и нитка « на ближайший период .
все обменки под крышей этой власти и если надо им не одну качелю НБУ устроит, как уже было много раз за ОДИН сезон, в убытках они не будут.
в преддефолтном 2014 тоже откаты были с 13 до 11, если кто забыл... а что, сейчас ситуация изменилась? мы все также трясемся за кредитом МВФ ибо без костылей нас ждет опять кратный девал, а не просто +1.5 грн в год по баксу. и МВФ уже воротит нос от этой власти, как от Азирова в свое время
Наивными выглядите ВЫ . А я говорю о «локальном» минусе . Ясно и ослику , что обменка и валютчик прибыльное занятие .
somilitark написав: не обращайте внимания,там такие спецы,как из г**** пуля,это вы знаете о ставке,об её изменении,а там работают как правило по-знакомству и доци папиков,дипломы они получили за сало и им эти высокие материи не нужны,тем более что от них зависит?
нашли у кого спросить
а слить евро по такой цене,это нереальный ЖИР,сейчас вас обвинят в сговоре с массонами,вам случайно указания из самой "кондитерской" не давали?
Просто подзвонив. і то після обіду. Сказали гривні не має. А на депозит ніхто не забороняв. Цікаво, що людей у відділенні взагалі не було. Вже після мене якийсь чоловік випросив кілька соток за кеш а не на депозит. Дівчата мене там пам'ятають. Я не знав чи поповнювати існуючий депозит чи відкривати новий. Тому і питав. І відповідь мені не здалась чиєюсь видумкою. Побачимо... За що купив за те продаю. Хоча як би я був на місці банкірів я би саме так і зробив. Сіли домовились і поставили максимум 10% річних. Раніше їм Приват заважав, який пилососив гривню для Бені. А зараз він державний. Такі банки як Аваль, Креді Агрікоть, ОТП та інші вже давно доказали, що є хороший відсоток людей які гроші їм не суть не через високі відсотки, а через уявне відчуття надійності. А чим наші держбанки гірші по цьому показнику?
strategbob написав: А чим наші держбанки гірші по цьому показнику?
мешает пропаганда по зомбоящику,которая рисует обвал дефолт на вчера,вот и выходит,что лучше купить 100 долларов,а не открыть депо в гривне для пересичного...
кто держит депо в агрколе и авале,ну не знаю,наверное истинные меценаты
а ставки вырастут,к осени точно вырастут,НБУ ещё взвинтит ставку,ибо я не верю в МВФ,будут обходиться своими силами и запускать пылесос на осень,ятакдумаю,спасибо за ответ,более чем вменяем,без пересказывания страшилок от Дафен всех мастей,а просто как думаетццо независимым свободным мозгом