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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41174118411941204121>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 673
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
433
Всього голосів : 673
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:01

Трамп сделает таки курс евро более честным и справедливым.
Они не пройдут!
No pasaran!
Смело продолжаем покупать.
:lol: :lol: :lol:

Trump hints at fight over $1 trillion trade with Europe

President Trump has warned that the U.S. administration may soon address "very unfair" trade with the European Union.

"I've had a lot of problems with the European Union, and it may morph into something very big from ... a trade standpoint," Trump said in an interview with British broadcaster ITV on Sunday.

"It's a very unfair situation," he added. "We cannot get our product in. It's very, very tough, and yet they send their product to us -- no taxes, very little taxes."

Trump has on several occasions criticized the EU over trade, singling out export powerhouse Germany for running a big trade deficit with the United States.

The rhetoric has not yet translated into substantial action, but the Trump administration's efforts to crack down on what it perceives as unfair trade now appear to be gaining momentum.

Speaking last week at the World Economic Forum in Davos, Trump said that "predatory" trade behaviors were "distorting the global markets, and harming business and workers."

He promised to enforce U.S. trade laws and "restore integrity to our trading system."

Trump's comments Sunday suggest that the EU may be climbing the target list.

"The European Union has been very, very unfair to the United States, and I think it'll turn out to be very much to their detriment," he told ITV.

http://money.cnn.com/2018/01/29/news/ec ... index.html

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:06

Re: Валютный рынок в контексте

Мої вітання.
Сьогодні в одному із відділень майже повністю державного банку на моє питання коли піднімуть відсотки по депозиту через ріст облікової ставки до 16% відповіли, що відсотки навпаки будуть знижуватись.
У пересічного забирають єдиний аргумент який допомагав мінімізувати знецінення гривневих заощаджень через інфляцію.
Таке враження, що і тут докумекали: "А для чого платити більше? Куди ж ми дінемось" Як в принципі із всім. Із бензином, комуналкою та цінами на продукти вітчизняного виробництва.
До речі євро цей банк сьогодні приймав по 35.3 Гривні звичайно не було, але ж поповнювати гривневий депозит за допомогою євро ніхто не забороняв :-)
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:11

  somilitark написав:
  Долярчик написав:...у місті Лева настав вечір........ а біля ТЦ Сихів обмінки світять 90/25......думаю, що в центральній частині міста, ситуація на табло трохи інша!


конечно другая,там 27.80 принимают,ведь много туристов им и так сойдётЪ :wink:

У місті Лева як і У Франківську вже давно однакові курси на всіх звичайних обмінках. А от в Чернівцях (не на ринку а в самому місті) монополії не має. Тай в Ужгороді теж доволі демократично все. От за Тернопіль щось не можу пригадати.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:12

  strategbob написав:Мої вітання.
Сьогодні в одному із відділень майже повністю державного банку на моє питання коли піднімуть відсотки по депозиту через ріст облікової ставки до 16% відповіли, що відсотки навпаки будуть знижуватись.


не обращайте внимания,там такие спецы,как из г**** пуля,это вы знаете о ставке,об её изменении,а там работают как правило по-знакомству и доци папиков,дипломы они получили за сало и им эти высокие материи не нужны,тем более что от них зависит?

нашли у кого спросить :lol:

а слить евро по такой цене,это нереальный ЖИР,сейчас вас обвинят в сговоре с массонами,вам случайно указания из самой "кондитерской" не давали?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:14

  strategbob написав:Сьогодні в одному із відділень майже повністю державного банку на моє питання коли піднімуть відсотки по депозиту через ріст облікової ставки до 16% відповіли, що відсотки навпаки будуть знижуватись.
У пересічного забирають єдиний аргумент який допомагав мінімізувати знецінення гривневих заощаджень через інфляцію.


Это нормальная мировая практика.
Как два соседних базара.
Движение цен на них может совпадать, а может быть и противоположным. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:17

  Moneta написав:
  Перес де Куэльяр написав:А где Зорька ? Переваривает «локальный влет» как и многие обменки с валютчиками -80 коп . слетело за три дня .спрос упал и они поуши в зелени .И сейчас им нужно как можно максимально ниже курс ,доллара или отскок , но на отскок «Оленей» нет. Поэтому «куда иголка , туда и нитка « на ближайший период .

*Відправлено з Чату



не будьте наивными

все обменки под крышей этой власти и если надо им не одну качелю НБУ устроит, как уже было много раз за ОДИН сезон, в убытках они не будут.

в преддефолтном 2014 тоже откаты были с 13 до 11, если кто забыл... а что, сейчас ситуация изменилась? мы все также трясемся за кредитом МВФ ибо без костылей нас ждет опять кратный девал, а не просто +1.5 грн в год по баксу. и МВФ уже воротит нос от этой власти, как от Азирова в свое время :wink:

Наивными выглядите ВЫ . А я говорю о «локальном» минусе . Ясно и ослику , что обменка и валютчик прибыльное занятие .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:24

  somilitark написав:
не обращайте внимания,там такие спецы,как из г**** пуля,это вы знаете о ставке,об её изменении,а там работают как правило по-знакомству и доци папиков,дипломы они получили за сало и им эти высокие материи не нужны,тем более что от них зависит?

нашли у кого спросить :lol:

а слить евро по такой цене,это нереальный ЖИР,сейчас вас обвинят в сговоре с массонами,вам случайно указания из самой "кондитерской" не давали?


Просто подзвонив. і то після обіду. Сказали гривні не має. А на депозит ніхто не забороняв. Цікаво, що людей у відділенні взагалі не було. Вже після мене якийсь чоловік випросив кілька соток за кеш а не на депозит.
Дівчата мене там пам'ятають. Я не знав чи поповнювати існуючий депозит чи відкривати новий. Тому і питав. І відповідь мені не здалась чиєюсь видумкою.
Побачимо... За що купив за те продаю.
Хоча як би я був на місці банкірів я би саме так і зробив. Сіли домовились і поставили максимум 10% річних. Раніше їм Приват заважав, який пилососив гривню для Бені. А зараз він державний. Такі банки як Аваль, Креді Агрікоть, ОТП та інші вже давно доказали, що є хороший відсоток людей які гроші їм не суть не через високі відсотки, а через уявне відчуття надійності. А чим наші держбанки гірші по цьому показнику?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:36

  strategbob написав:Дівчата мене там пам'ятають.


Риспект! :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:36

  somilitark написав:
  Долярчик написав:...у місті Лева настав вечір........ а біля ТЦ Сихів обмінки світять 90/25......думаю, що в центральній частині міста, ситуація на табло трохи інша!


конечно другая,там 27.80 принимают,ведь много туристов им и так сойдётЪ :wink:

....та ні, бо як проїзджав центр, то на двох обмінках бачив 00/20
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:37

  strategbob написав: А чим наші держбанки гірші по цьому показнику?

мешает пропаганда по зомбоящику,которая рисует обвал дефолт на вчера,вот и выходит,что лучше купить 100 долларов,а не открыть депо в гривне для пересичного...

кто держит депо в агрколе и авале,ну не знаю,наверное истинные меценаты :mrgreen:

а ставки вырастут,к осени точно вырастут,НБУ ещё взвинтит ставку,ибо я не верю в МВФ,будут обходиться своими силами и запускать пылесос на осень,ятакдумаю,спасибо за ответ,более чем вменяем,без пересказывания страшилок от Дафен всех мастей,а просто как думаетццо независимым свободным мозгом :!:
somilitark
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