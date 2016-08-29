sailed написав:Что творится, господа? Фунт уже по 40. А летом был по 33. Если сейчас не слить его в гривну, и дождаться опять по 33 - потеряю 50 тыс грн. Но и сливаться как-то тоже не хочется, чего нам ждать с этими МВФ и долгами мне всё-таки до конца не понятно.
strategbob написав:Сьогодні в одному із відділень майже повністю державного банку на моє питання коли піднімуть відсотки по депозиту через ріст облікової ставки до 16% відповіли, що відсотки навпаки будуть знижуватись...
НБУ на 30.01.2018: за кредитом овернайт: -у розмірі 18,00 % річних, у забезпечення виконання зобов’язань приймається змішана застава (державні облігації України та/або депозитні сертифікати НБУ); за депозитними сертифікатами овернайт: -у розмірі 14,00 % річних; за депозитними сертифікатами: -у розмірі 16,00% річних,строком на 14днів. https://bank.gov.ua/files/Pres_aktiv_pasiv.pdf Піднімуть, і не тільки в УГБ