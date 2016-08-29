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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4118411941204121>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 673
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
433
Всього голосів : 673
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:37

somilitark 28 среднее за нал за 2 дня увидим. Ниже пока вопрос.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:39

  Долярчик написав:
  somilitark написав:
  Долярчик написав:...у місті Лева настав вечір........ а біля ТЦ Сихів обмінки світять 90/25......думаю, що в центральній частині міста, ситуація на табло трохи інша!


конечно другая,там 27.80 принимают,ведь много туристов им и так сойдётЪ :wink:

....та ні, бо як проїзджав центр, то на двох обмінках бачив 00/20


Доллярчик,стратегия будеттолькодорожать отменяется,сейчас будеттолькодешеветь до августа,так что днём было одно,а на вечер будет другое,это рынок,безжалостный к ведомым :D
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:41

  дарий написав:somilitark 28 среднее за нал за 2 дня увидим. Ниже пока вопрос.


спасибо капитан,вы открыли мне глаза)))

лучше бы сказали это неделю назад,а то меня не воспринимают,говорят не прав :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:42

  sailed написав:Что творится, господа? Фунт уже по 40. А летом был по 33. Если сейчас не слить его в гривну, и дождаться опять по 33 - потеряю 50 тыс грн. Но и сливаться как-то тоже не хочется, чего нам ждать с этими МВФ и долгами мне всё-таки до конца не понятно.

кроме того фунт может пойти на 1,25
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:44

somilitark вы медведь по жизни. Может, и правильно. Но осторожность тоже не помешает..... 8)
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:45

edvardd по фунту я бык - однозначно.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:00

дарий Удивительно, но, как показывает опыт, (даже ДС-а), внутренняя чуйка дает иногда больше любой самой мудрой аналитики.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:03

  strategbob написав:Сьогодні в одному із відділень майже повністю державного банку на моє питання коли піднімуть відсотки по депозиту через ріст облікової ставки до 16% відповіли, що відсотки навпаки будуть знижуватись...

НБУ на 30.01.2018:
за кредитом овернайт:
-у розмірі 18,00 % річних, у забезпечення виконання зобов’язань приймається
змішана застава (державні облігації України та/або депозитні сертифікати НБУ);
за депозитними сертифікатами овернайт:
-у розмірі 14,00 % річних;
за депозитними сертифікатами:
-у розмірі 16,00% річних,строком на 14днів.
https://bank.gov.ua/files/Pres_aktiv_pasiv.pdf
Піднімуть, і не тільки в УГБ 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:04

дарий меньше злости - больше мыслей. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:17

  somilitark написав:
кто держит депо в агрколе и авале,ну не знаю,наверное истинные меценаты :mrgreen:


:D
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  #<1 ... 4118411941204121>
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